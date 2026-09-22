کد خبر: 1380962
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۳۱ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۰:۳۲
بين‌الملل » اخبار كلی

ترامپ توافق آمریکا، دانمارک و گرینلند را امضا کرد

3 «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا روز سه‌شنبه توافق با دانمارک و گرینلند را با هدف تقویت حضور نظامی آمریکا در این جزیره امضا کرد.

جوان آنلاین: به نوشته آسوشیتدپرس، این توافق که روز سه‌شنبه در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک به امضا رسید، چند روز پس از آن صورت گرفت که ترامپ از توافقی برای تقویت حضور نظامی آمریکا در این جزیره خبر داد.

به گزارش ایسنا، ترامپ پیش‌تر بار‌ها تمایل خود را برای تبدیل شدن گرینلند به بخشی از ایالات متحده ابراز کرده و دانمارک را به تصرف این قلمرو نیمه‌خودمختار تهدید کرده بود.

مقام‌های آمریکا، گرینلند و دانمارک ماه‌ها پشت در‌های بسته مذاکره کردند و به دنبال راهکار‌هایی برای رسیدگی به برخی نگرانی‌های امنیتی ترامپ درباره این جزیره غنی از مواد معدنی بودند.

طرح‌های ترامپ درباره گرینلند باعث ایجاد تنش در روابط داخل ناتو شد و «مت فردریکسن» نخست‌وزیر دانمارک هشدار داد که تصرف گرینلند توسط آمریکا به معنای پایان ائتلاف آتلانتیک شمالی خواهد بود.

این رویارویی حدود ۵۶ هزار نفر ساکن گرینلند را نگران کرد و میان آمریکا و دانمارک و شرکای آن در اتحادیه اروپا شکاف ایجاد کرد؛ کشور‌هایی که در واکنش، تمرین‌های امنیتی و حمایت مالی خود از این جزیره را افزایش دادند.

ترامپ روز سه‌شنبه در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل، اطلاعات محدودی درباره جزئیات این توافق ارائه کرد و گفت: «ما فورا روند ایجاد حضور نظامی گسترده در مکان‌های مناسب را آغاز خواهیم کرد؛ از جمله ساخت دو پایگاه نظامی بسیار بزرگ».

پارلمان دانمارک سال گذشته لایحه‌ای را تصویب کرد که به آمریکا اجازه می‌دهد در خاک دانمارک پایگاه‌های نظامی ایجاد کند؛ اقدامی که توافق نظامی سال ۲۰۲۳ با دولت «جو بایدن» را گسترش می‌دهد؛ توافقی که دسترسی گسترده نیرو‌های آمریکایی به پایگاه‌های هوایی در دانمارک را فراهم کرده بود.

برچسب ها: ترامپ ، کانادا ، گرینلند
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

وضعیت دشوار عربستان؛ تلاش برای ایجاد ائتلاف علیه انصارالله

فارن پالسی: به هر روشی حساب کنید، آمریکا در حال باختن جنگ ایران است

حضور مردم، تضمین کننده اقتدار و امنیت ایران است

فارن پالسی: به هر روشی حساب کنید، آمریکا در حال باختن جنگ ایران است

رزمایش عظیم جان فدایان ایران با حضور انبوه مردم پایتخت

رزمایش جان‌فدایان ایران -۲

ریزش آرای نتانیاهو چند هفته مانده به انتخابات کنست

عاقبت‌اندیشی در تنگه‌ها

بن هول!

رزمایش جان‌فدایان ایران -۱

ارز محدود صرف واردات کالا‌های لوکس نشود

یمن یکپارچه و ظهور قدرت تازه در منطقه

آمریکا با فناوری دفاعی پیشرفته ایران به چالش کشیده شد

رحلت طالقانی در دستنوشته فرزندان

خلأ‌های قانونی در مواجهه با خشونت مجازی

همه «جان‌فدا» شدیم

خیابان را خالی نکنید

نمایشگاه عکس ۴۰ روز شکوه مقاومت و پیروزی برگزار شد 

قاتل دختر مورد علاقه در آستانه محاکمه

چاله‌کردن ۵ عضو خانواده در رسیدن به ارثیه + گفت‌وگو با متهم

لغو پرواز‌های ماهان به ترکیه و عمان/ پرواز سایر شرکت‌ها برقرار است

گاز به کمک بنزین آمد

آثار جشنواره تئاتر مقاومت سفارشی نیست

ادبیات قدیم را ساده‌سازی نکنیم مسیر اتصال را برای نسل جوان ساده کنیم

تمکین امریکا مقابل انصارالله

نه تسلیم نه جنگ بی‌پایان

خروج رسمی آمریکا از شورای حقوق بشر سازمان ملل

مخاطب امروز «کارآگاه علوی» را با پوآرو و شرلوک هولمز مقایسه می‌کند

«رؤیای نیمه‌شب» از جسارت نگاه دراماتیک به مهدویت تا تئوری نارس زیرمتن چخوف

درباره سخنگوی  وزارت خارجه

وعده پزشکیان برای چاق کردن کالابرگ

خلاصه سیره مرجعیت شیعه

فهم درست ادبیات در نظام آموزشی تست محور ممکن نیست

فرصت ۴۸ ساعته به یک دیپلمات سوئدی برای ترک ایران

یک قدمی مدال آسیایی

باید به جنگ ادراکی دشمن پاتک هنری زد

ردپای سرقت یک کیلو طلا پس از ۱۰ روز به سارقان رسید

نشست خبری رئیس پلیس راهور تهران بزرگ

شعر برای بسیاری از نوجوانان و جوانان فقط یک سؤال امتحانی است

جشن شکوفه‌ها ۱۴۰۵ -۲

پیش‌دستی مدارس برای روز‌های تعطیل!

عربستان سعودی به نقطه بازگشت‌ناپذیر نزدیک می‌شود

رزمایش و اجتماع بزرگ «مردم جان فدای ایران» فردا در تهران برگزار می‌شود

پهلوی اول و دوم با قیچی به جان بافت شهری افتادند!

ترور هرگز نمی‌تواند اندیشه وحدت را خاموش کند

دشمن شب اول جنگ ۲ برادرم را از ما گرفت

بمب؟ نمی‌دانیم در آینده چه اتفاقی می‌افتد

بحرانی پیچیده‌تر از کووید برای کسب‌وکار‌های آمریکایی

گل دیگری در باغچه محمدی‌ها کاشته شد

نقدی حقوقی بر فرایند جدایی بحرین و نسبت آن با تمامیت ارضی ایران

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
خلاصه سیره مرجعیت شیعه
اینک نوبت ابهام هسته‌ای است
جشن شکوفه‌ها ۱۴۰۵ -۲
جشن جوانه ها ۱۴۰۵
یک جفت کفش سوخته تنها نشان شهیدمان بود
بازخوانی آرای دکتر علی شریعتی درباره فلسطین با نظر به تراژدی امروز غزه
درباره سخنگوی  وزارت خارجه
«رؤیای نیمه‌شب» از جسارت نگاه دراماتیک به مهدویت تا تئوری نارس زیرمتن چخوف
تناقضات دعوت به وحدت!
نبض امیرکبیر از حمام فین تا شخصیتی محبوب مقابل دوربین
مدیریت حقوقی مصرف انرژی در عصر هوش مصنوعی
تحول روحی جلال شهادتش را قابل پیش‌بینی کرده بود 
نقدی حقوقی بر فرایند جدایی بحرین و نسبت آن با تمامیت ارضی ایران
شرکت‌های زیان‌ده دولتی زیر تیغ اصلاح می‌روند
نشست خبری رئیس پلیس راهور تهران بزرگ
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار