تاکید عراقچی بر عزم ایران برای دفاع قاطعانه از امنیت و حاکمیت ملی خود

جوان آنلاین: سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران که برای شرکت در اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد به نیویورک سفر کرده است، صبح امروز سهشنبه در حاشیه اجلاس با ایگنازیو کاسیس وزیر امور خارجه سوئیس دیدار و گفتوگو کرد.
در این دیدار درباره روابط دوجانبه ایران ـ سوئیس و تحولات منطقهای و بینالمللی گفتوگو و تبادل نظر شد.
وزیر امور خارجه کشورمان با تبیین مواضع جمهوری اسلامی ایران درباره تحولات منطقهای متعاقب حملات تجاوزکارانه آمریکایی ـ صهیونیستی علیه ایران و تداوم اقدامات مداخلهجویانه، محاصره دریایی و جنگ اقتصادی علیه مردم ایران، مسئولیت کلیه کشورها برای صیانت از منشور ملل متحد و حقوق بینالملل بهویژه اصل منع توسل به زور را خاطرنشان کرد و با اشاره به جنایات جنگی ارتکابی آمریکا ـ اسرائیل علیه ایران در جریان تجاوزهای نظامی یک سال و نیم اخیر، بر عزم جمهوری اسلامی ایران برای دفاع قاطعانه از امنیت و حاکمیت ملی خود تاکید کرد.
وزیر امور خارجه با اشاره به پیمانشکنیهای مکرر آمریکا از جمله نقض تفاهم اسلامآباد و تشدید اعمال تجاوزکارانه علیه ایران، مسئولیت جامعه جهانی برای پاسخگو کردن آمریکا به دلیل پیامدهای اقدامات متخلفانه آن کشور را یادآور شد.
عراقچی همچنین با بیان نقضهای فاحش حقوق بشردوستانه توسط آمریکا و رژیم صهیونیستی و ارتکاب جنایات جنگی متعدد از جمله فاجعه میناب و لامرد، وظیفه کلیه کشورهای عضو کنوانسیونهای ژنو ۱۹۴۹ برای میگرد و مجازات جنایتکاران وفق قاعده بنیادین "رعایت و تضمین رعایت حقوق بشردوستانه بینالمللی" را خاطرنشان کرد و هشدار داد که بیتفاوتی در قبال نسلکشی و جنایات جنگی، و تداوم بیکیفرمانی برای جنایتکاران پیامدهایی بسیار گسترده برای کل جهان و همه کشورها خواهد داشت.
در این دیدار درباره همکاریهای ایران-سوئیس برای کمک به تقویت صلح و ثبات در منطقه نیز گفتوگو و تبادل نظر شد.