جوان آنلاین: احمد فاطمی در گفتوگو با خبرنگار سیاسی با اشاره به جلسه امروز کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: طراحان و امضاکنندگان استیضاح در جلسه امروز حضور داشتند. وزیر هم به همراه معاونینشان و مدیرانشان در جلسه حضور پیدا کردند.
به گزارش ایرنا، وی افزود: طراحان استیضاح محورهای استیضاح را بیان و دلایلشان را اعلام کردند. وزیر کار هم در وقت قانونی خودش پاسخ مبسوطی داد، ولی بر اساس آییننامه، برای طرح استیضاح در جلسه کمیسیون نیاز به رایگیری نیست و، چون طراحان استیضاح قانع نشدند، بنابراین این استیضاح به صحن، ارجاع شد.
وی ادامه داد: در مورد اعلام وصول شدن یا نشدن این طرح استیضاح هیات رئیسه باید تصمیم گیری کند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: استیضاحکنندگان مواردی را مطرح کردند که وزیر کار اعلام کرد که من باید این موارد را بررسی کنم؛ بعضی از موارد بیان شد و گفت من در جریان این موضوع نیستم.
وی تاکید کرد: وزیر باید موارد را بررسی کند و پاسخهای لازم را کتبا به کمیسیون ارائه کند تا در گزارش نهایی که در حال تنظیم برای ارجاع به صحن است ذکر شود.
فاطمی گفت: من جزو استضاحکنندگان نبودم، ولی در جلسه حضور داشتم؛ پس از قانع نشدن استیضاح کنندگان این موارد به صحن ارجاع شد تا در دستور کار صحن قرار گیرد.
وی درباره محورهای استیضاح گفت: موارد راجع به عزل و نصبها و برخی ناکارآمدیها و تغییر مکرر مدیریت یک سازمان بود.