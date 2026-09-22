کرملین در بیانیه‌ای اعلام کرد: رئیس جمهور روسیه و ولیعهد عربستان درباره وضعیت خاورمیانه (غرب آسیا) و منطقه خلیج فارس گفت‌و‌گو کردند.

جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، کرملین در بیانیه‌ای اعلام کرد: ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی در تماسی تلفنی درباره وضعیت خاورمیانه (غرب آسیا) به‌ویژه منطقه خلیج فارس گفت‌و‌گو کردند.

به گزارش مهر، در بیانیه کرملین آمده است: طرفین در جریان این گفت‌و‌گو بر اهمیت تضمین عبور امن و بدون مانع کشتی‌ها از آبراه‌های بین المللی منطقه، از جمله تنگه‌های باب المندب و هرمز تأکید کردند.

کرملین در این بیانیه اضافه کرد: لزوم توقف هرچه سریع‌تر عملیات نظامی و ایجاد شرایط لازم برای آغاز گفتگوی سازنده در یمنی تحت نظارت سازمان ملل نیز در این رایزنی تلفنی مورد تاکید قرار گرفت.