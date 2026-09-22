کد خبر: 1380956
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تاریخ انتشار: ۳۱ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۰:۱۴
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داسیلوا: آسیب روانی ناشی از نسل‌کشی نتانیاهو در غزه تا سال‌ها باقی است

6 رئیس‌جمهور برزیل در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل از عملکرد این سازمان در جلوگیری از جنگ‌ها انتقاد کرد و گفت اعتبار سازمان ملل هرگز تا این اندازه پایین نبوده است.

جوان آنلاین: به نقل از الجزیره، لوئیز ایناسیو لولا داسیلوا، رئیس‌جمهور برزیل در آغاز سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل گفت این سازمان در یکی از مأموریت‌های مهم خود یعنی رهایی بشریت از «بلای جنگ» شکست خورده است.

به گزارش مهر، لولا با انتقاد از وضعیت کنونی سازمان ملل گفت: «اعتبار آن هرگز تا این اندازه پایین نبوده است.» او همچنین افزود توانایی سازمان ملل برای حمایت از آسیب‌پذیرترین افراد، یعنی کسانی که ارتش یا زرادخانه نظامی ندارند، هیچ‌گاه تا این حد تضعیف نشده بود.

تنگه هرمز به میدان نبرد تبدیل شده است

لولا با اشاره به پیامد‌های اقتصادی اختلال در تردد از تنگه هرمز گفت این آبراه «به میدان نبرد تبدیل شده»، در حالی که باید گذرگاهی حیاتی برای تجارت بین‌المللی باشد.

او افزود افزایش قیمت سوخت و کود، هزینه‌های بیشتری را بر خانواده‌ها در سراسر جهان تحمیل می‌کند.

رئیس‌جمهور برزیل همچنین گفت جهان در برابر انتخاب میان چندجانبه‌گرایی یا یکجانبه‌گرایی، دموکراسی یا افراط‌گرایی و حاکمیت یا تبعیت قرار گرفته است.

او افزود: این انتخاب‌ها به شجاعت، اراده سیاسی و شفافیت در اهداف نیاز دارند.

لولا تحریم کوبا را «مجازات جمعی» خواند

لولا در بخش دیگری از سخنانش درباره هائیتی و کوبا گفت بحران هائیتی همچنان بی‌تفاوتی جامعه جهانی را به چالش می‌کشد.

او درباره کوبا نیز تحریم اقتصادی و انرژی علیه ۱۰ میلیون نفر را «مجازات جمعی» توصیف کرد و آن را غیرقانونی دانست.

آسیب‌های جنگ غزه نسل‌ها باقی خواهد ماند

رئیس‌جمهور برزیل افزود نسل‌های فلسطینی «درد و آسیب‌های ناشی از کشتار زنان و کودکان در غزه» را با خود حمل خواهند کرد.

لولا مسئولیت این اقدامات را متوجه رژیم بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی دانست.

او همچنین خواستار آن شد که فرانچسکا آلبانیزی، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در سرزمین‌های اشغالی فلسطین به دلیل بیان «حقیقت»، ساکت نشود.

رئیس‌جمهور برزیل در ادامه شهرک‌سازی‌های غیرقانونی اسرائیل در کرانه باختری را محکوم کرد و گفت این اقدامات راه‌حل دو دولتی را بیش از پیش دشوار و غیرقابل اجرا می‌کند؛ راه‌حلی که به گفته او برای زندگی امن فلسطینیان و اسرائیلی‌ها ضروری است.

مبارزه‌ای بی‌امان با فساد ادامه خواهد داشت

او در ادامه سخنرانی خود گفت دولتش مبارزه با جرایم سازمان‌یافته و فساد را که همچنان برزیل را تحت تأثیر قرار داده، تشدید خواهد کرد.

لولا گفت مقام‌های برزیلی در سال ۲۰۲۵ رکوردی از کشف و ضبط مواد مخدر و دارایی‌های غیرقانونی ثبت کردند و افزود دولت به مقابله جدی با همه سطوح جرم و جنایت از جمله «سرکردگان جرایم سازمان‌یافته» ادامه خواهد داد.

او تأکید کرد جرایم سازمان‌یافته و فساد دست در دست یکدیگر حرکت می‌کنند و دولت او مبارزه‌ای «بی‌امان» با فساد را ادامه خواهد داد.

لولا در پایان گفت: هیچ‌کس فراتر از قانون نیست.

برچسب ها: رئیس جمهور برزیل ، نتانیاهو ، غزه
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