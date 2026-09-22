کد خبر: 1380954
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۳۱ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۰:۰۹
سیاست » اخبار کلی
پزشکیان:

داده‌های معتبر در سرشماری موجب توزیع عادلانه امکانات است

23 رییس‌جمهور گفت: داده‌های معتبر مبنای تخصیص منابع و توزیع عادلانه امکانات خواهد شد.

جوان آنلاین: در جلسه‌ای که روز گذشته با حضور مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور، آخرین وضعیت روند اجرای طرح ملی سرشماری نفوس و مسکن ۱۴۰۵ به‌عنوان نخستین سرشماری ثبتی‌مبنای کشور بررسی و ابعاد مختلف اجرایی، داده‌ای و زیرساختی این طرح ارزیابی شد.

در این نشست، مجریان طرح گزارشی از آخرین اقدامات انجام‌شده در زمینه تجمیع، پردازش، اعتبارسنجی و بهره‌برداری از داده‌های ثبتی ارائه کردند. 

بر اساس این گزارش، ظرفیت‌های ایجادشده با اتکا به داده‌های ثبتی، فناوری‌های نوین و ابزار‌های هوش مصنوعی می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری یک پایگاه اطلاعاتی معتبر و یکپارچه برای پشتیبانی از تصمیم‌گیری‌های کلان و استقرار حکمرانی داده‌محور در کشور باشد.

در ادامه، وضعیت اعتبارسنجی و کیفیت‌سنجی داده‌ها و همچنین میزان پیشرفت در تأمین و تبادل داده‌های مورد نیاز از سوی دستگاه‌های اجرایی مورد بررسی قرار گرفت. 

رئیس‌جمهور در این جلسه با تأکید بر ضرورت تکمیل زنجیره داده‌های مورد نیاز طرح، دستور داد دستگاه‌هایی که تاکنون اطلاعات مورد نیاز را ارائه نکرده‌اند، در اسرع وقت نسبت به ایفای کامل تعهدات و وظایف قانونی و اجرایی خود اقدام کنند.

همچنین در این جلسه، آخرین وضعیت انطباق‌سنجی کد‌های پستی مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس گزارش ارائه‌شده، تاکنون ۷۴ درصد از فرآیند انطباق‌سنجی تثبیت و محقق شده و عملیات مربوط به ۲۶ درصد باقی‌مانده نیز در حال تکمیل است.

در بخش دیگری از این نشست، رئیس‌جمهور با تأکید بر اهمیت استقرار نظام تصمیم‌گیری مبتنی بر شواهد و داده‌های معتبر، اظهار داشت: امروز دیگر مسئله اصلی کشوردر این حوزه، نبود داده و اطلاعات نیست؛ بلکه موضوع اساسی، استفاده صحیح، هدفمند و حداکثری از داده‌ها و تبدیل آن به مبنای تصمیم‌سازی و سیاست‌گذاری عمومی است.

پزشکیان تصریح کرد: از این پس تمام تصمیمات ما باید بر مبنای داده‌ها باشد و آنچه اهمیت دارد، نحوه استفاده و بهره‌برداری درست و حداکثری از داده‌ها و اطلاعات است.

رئیس‌جمهور همچنین با اشاره به نقش داده‌های معتبر در تخصیص بهینه منابع، توزیع عادلانه امکانات و تبیین و اقناع افکار عمومی خاطرنشان کرد: اگر بتوانیم بر اساس داده‌های دقیق، منابع کشور را به‌درستی تخصیص و توزیع کنیم و تصمیمات اتخاذشده را برای مردم به‌درستی تبیین و تشریح کنیم، زمینه همراهی و مشارکت بیشتر جامعه در فرآیند تصمیم‌گیری‌ها فراهم خواهد شد.

در ادامه، رئیس‌جمهور با اشاره به گزارش ارائه‌شده درباره کاربرد داده‌محوری در مدیریت و برنامه‌ریزی حمل‌ونقل، گفت: این سامانه‌ها و داده‌های حاصل از آنها امکان احصا، پایش و رصد الگو‌های حضور، جابه‌جایی و تردد افراد در تهران و سایر شهر‌ها را فراهم کرده است.

پزشکیان افزود: این دستاورد، نمونه‌ای از ظرفیت‌های حکمرانی داده‌محور است که از ابتدای آغاز به کار دولت بر ضرورت توسعه و بهره‌گیری از آن تأکید شده است و می‌توان بر مبنای این اطلاعات، برنامه‌های توسعه‌ای، به‌ویژه در حوزه حمل‌ونقل، را با رویکردی هدفمند، متوازن و عادلانه در شهر‌های مختلف کشور طراحی و اجرا کرد.

در بخش پایانی این نشست، برخی چالش‌های موجود در فرآیند تکمیل داده‌ها و همچنین ظرفیت‌های قابل استفاده برای راستی‌آزمایی و صحت‌سنجی اطلاعات مورد بررسی قرار گرفت.

رئیس‌جمهور ضمن تأکید بر ضرورت رفع موانع موجود در مسیر اجرای طرح، بر استفاده از ظرفیت‌های محله‌محوری و مسجد‌محوری در فرآیند تکمیل و راستی‌آزمایی داده‌ها تأکید کرد و دستورات لازم را برای تسریع در اقدامات اجرایی، تکمیل داده‌های مورد نیاز و رفع موانع پیش‌روی اجرای طرح صادر کرد.

برچسب ها: مسعود پزشکیان ، سرشماری ، اعتبارسنجی
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

وضعیت دشوار عربستان؛ تلاش برای ایجاد ائتلاف علیه انصارالله

فارن پالسی: به هر روشی حساب کنید، آمریکا در حال باختن جنگ ایران است

حضور مردم، تضمین کننده اقتدار و امنیت ایران است

فارن پالسی: به هر روشی حساب کنید، آمریکا در حال باختن جنگ ایران است

رزمایش عظیم جان فدایان ایران با حضور انبوه مردم پایتخت

رزمایش جان‌فدایان ایران -۲

ریزش آرای نتانیاهو چند هفته مانده به انتخابات کنست

عاقبت‌اندیشی در تنگه‌ها

بن هول!

رزمایش جان‌فدایان ایران -۱

ارز محدود صرف واردات کالا‌های لوکس نشود

یمن یکپارچه و ظهور قدرت تازه در منطقه

آمریکا با فناوری دفاعی پیشرفته ایران به چالش کشیده شد

رحلت طالقانی در دستنوشته فرزندان

خلأ‌های قانونی در مواجهه با خشونت مجازی

همه «جان‌فدا» شدیم

خیابان را خالی نکنید

نمایشگاه عکس ۴۰ روز شکوه مقاومت و پیروزی برگزار شد 

قاتل دختر مورد علاقه در آستانه محاکمه

چاله‌کردن ۵ عضو خانواده در رسیدن به ارثیه + گفت‌وگو با متهم

لغو پرواز‌های ماهان به ترکیه و عمان/ پرواز سایر شرکت‌ها برقرار است

گاز به کمک بنزین آمد

آثار جشنواره تئاتر مقاومت سفارشی نیست

ادبیات قدیم را ساده‌سازی نکنیم مسیر اتصال را برای نسل جوان ساده کنیم

تمکین امریکا مقابل انصارالله

نه تسلیم نه جنگ بی‌پایان

خروج رسمی آمریکا از شورای حقوق بشر سازمان ملل

مخاطب امروز «کارآگاه علوی» را با پوآرو و شرلوک هولمز مقایسه می‌کند

«رؤیای نیمه‌شب» از جسارت نگاه دراماتیک به مهدویت تا تئوری نارس زیرمتن چخوف

درباره سخنگوی  وزارت خارجه

وعده پزشکیان برای چاق کردن کالابرگ

خلاصه سیره مرجعیت شیعه

فهم درست ادبیات در نظام آموزشی تست محور ممکن نیست

فرصت ۴۸ ساعته به یک دیپلمات سوئدی برای ترک ایران

یک قدمی مدال آسیایی

باید به جنگ ادراکی دشمن پاتک هنری زد

ردپای سرقت یک کیلو طلا پس از ۱۰ روز به سارقان رسید

نشست خبری رئیس پلیس راهور تهران بزرگ

شعر برای بسیاری از نوجوانان و جوانان فقط یک سؤال امتحانی است

جشن شکوفه‌ها ۱۴۰۵ -۲

پیش‌دستی مدارس برای روز‌های تعطیل!

عربستان سعودی به نقطه بازگشت‌ناپذیر نزدیک می‌شود

رزمایش و اجتماع بزرگ «مردم جان فدای ایران» فردا در تهران برگزار می‌شود

پهلوی اول و دوم با قیچی به جان بافت شهری افتادند!

ترور هرگز نمی‌تواند اندیشه وحدت را خاموش کند

دشمن شب اول جنگ ۲ برادرم را از ما گرفت

بمب؟ نمی‌دانیم در آینده چه اتفاقی می‌افتد

بحرانی پیچیده‌تر از کووید برای کسب‌وکار‌های آمریکایی

گل دیگری در باغچه محمدی‌ها کاشته شد

نقدی حقوقی بر فرایند جدایی بحرین و نسبت آن با تمامیت ارضی ایران

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
خلاصه سیره مرجعیت شیعه
اینک نوبت ابهام هسته‌ای است
جشن شکوفه‌ها ۱۴۰۵ -۲
جشن جوانه ها ۱۴۰۵
یک جفت کفش سوخته تنها نشان شهیدمان بود
بازخوانی آرای دکتر علی شریعتی درباره فلسطین با نظر به تراژدی امروز غزه
درباره سخنگوی  وزارت خارجه
«رؤیای نیمه‌شب» از جسارت نگاه دراماتیک به مهدویت تا تئوری نارس زیرمتن چخوف
تناقضات دعوت به وحدت!
نبض امیرکبیر از حمام فین تا شخصیتی محبوب مقابل دوربین
مدیریت حقوقی مصرف انرژی در عصر هوش مصنوعی
تحول روحی جلال شهادتش را قابل پیش‌بینی کرده بود 
نقدی حقوقی بر فرایند جدایی بحرین و نسبت آن با تمامیت ارضی ایران
شرکت‌های زیان‌ده دولتی زیر تیغ اصلاح می‌روند
نشست خبری رئیس پلیس راهور تهران بزرگ
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار