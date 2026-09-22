مشاور رهبر انقلاب با اشاره به جنایت آمریکا علیه مدرسه شجره طیبه میناب نوشت که چه کسی پاسخ می‌دهد!

جوان آنلاین: علی اکبر ولایتی، مشاور رهبر معظم انقلاب اسلامی در امور بین‌الملل امروز سه‌شنبه در پیامی در برنامه ایکس نوشت: فردا در ایران سال تحصیلی جدید آغاز می‌شود. اما در دبستان شجره طیبه میناب، ۱۲۰ صندلی خالی می‌ماند.

وی خاطرنشان کرد: هیأت حقیقت‌یاب سازمان ملل: «دلایل منطقی» وجود دارد که این جنایت جنگی بود.

مشاور رهبر معظم انقلاب اسلامی همچنین نوشت: پرسش ما این است: چه کسی پاسخ می‌دهد؟ «برخی سکوت‌ها یکبار تکرار نمیشوند؛ عادت می‌شوند»

این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل در امور ایران گزارش داد «دلایل موجهی» برای این باور وجود دارد که نیرو‌های آمریکایی مسئول دو حمله در ایران بوده‌اند؛ حملاتی که شامل حمله به مدرسه «شجره طیبه» در میناب و یک مجموعه ورزشی در لامرد می‌شد و می‌توانست مصداق جنایت جنگی تلقی شود.

این هیئت اعلام کرد که مدرسه مذکور یک ساختمان غیرنظامی با قابلیت شناسایی آشکار بوده و هیچ مدرکی دال بر استفاده نظامی از این تأسیسات در زمان حمله یافت نشده است.