پیام استاندار تهران همزمان با آغاز هفته دفاع مقدس

جوان آنلاین: متن پیام محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران، به شرح زیر است:
بسمالله الرحمن الرحیم
هفته دفاع مقدس، یادآور حماسه ملتی است که با ایثار شهیدان، صبر خانوادهها و مقاومت جانانه رزمندگان، در برابر تجاوز دشمن ایستاد و از استقلال، عزت و تمامیت ارضی ایران اسلامی پاسداری کرد.
سیویکم شهریورماه ۱۳۵۹، آغاز جنگی تحمیلی بود که با پشتیبانی قدرتهای خارجی به کشورمان تحمیل شد؛ اما ملت ایران آن تهدید بزرگ را به عرصهای برای تبلور ایمان، اتحاد و خودباوری تبدیل کرد و نشان داد در دفاع از میهن، یکدل و استوار میایستد.
در جنگ تحمیلی ۱۲ و ۴۰ روزه نیز مردم شریف ایران در برابر حملات متجاوزانه دشمن آمریکایی ـ صهیونیستی، با حفظ انسجام ملی و حضور مسئولانه، بار دیگر جلوههایی ماندگار از ایثار، همدلی و وطندوستی را به نمایش گذاشتند و ثابت کردند ایران، خانه مشترک همه ایرانیان است.
شعار امسال هفته دفاع مقدس، «لبیک یا خامنهای»، یادآور عهد ناگسستنی ملت ایران با آرمانهای انقلاب اسلامی، رهنمودهای رهبر معظم انقلاب، راه امام راحل، امام شهید و شهیدان والامقام و بیانگر ضرورت حفظ وحدت و هوشیاری در برابر تهدیدهاست.
امروز پاسداشت میراث شهیدان، تنها در گرامیداشت یاد و نام آنان خلاصه نمیشود؛ بلکه در خدمت صادقانه به ملت شریف ایران، تلاش برای رفع مشکلات، حمایت از تولید، تقویت انسجام اجتماعی و ساختن ایرانی آباد، مقتدر و سربلند معنا مییابد.
اینجانب ضمن گرامیداشت یاد و خاطره امام شهید، شهدای والامقام و ادای احترام به جانبازان، آزادگان، رزمندگان و خانوادههای معظم شهدا، فرارسیدن هفته دفاع مقدس را گرامی میدارم و از درگاه خداوند متعال، عزت، امنیت و سربلندی روزافزون ایران اسلامی را مسئلت دارم.
محمدصادق معتمدیان
استاندار تهران
شهریور ۱۴۰۵