وزرای خارجه ۸ کشور عربی و اسلامی: با کوچاندن مردم فلسطین مخالفیم

جوان آنلاین: به نقل از الجزیره، وزرای امور خارجه ۸ کشور عربی و اسلامی امروز سه شنبه با صدور بیانیهای اعلام کردند: ما نسبت به رنجهای انسانی جاری در غزه عمیقا ابراز نگرانی میکنیم. ما از اسرائیل میخواهیم که به تعهدات خود در چارچوب مرحله نخست توافق غزه عمل کند.
به گزارش مهر، در بیانیه صادره از سوی وزرای امور خارجه ۸ کشور عربی و اسلامی در این خصوص آمده است: خواستار مشارکت فعال آمریکا و تضمینهایی مبنی بر پایبندی اسرائیل به تعهداتش در قبال غزه هستیم. ما بار دیگر مخالفت قاطع خود را با هرگونه اقدامی که هدف آن کوچاندن مردم فلسطین از سرزمینشان باشد، اعلام میکنیم.
بیانیه وزرای امور خارجه ۸ کشور عربی و اسلامی اضافه میکند: خواستار توقف توسعه شهرکسازیها در کرانه باختری و تضمین پاسخگویی در قبال خشونت شهرکنشینان هستیم.