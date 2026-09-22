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تاریخ انتشار: ۳۱ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۹:۲۲
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گوترش: وضعیت در اراضی فلسطینی فاجعه‌بار است؛ لزوم اصلاح شورای امنیت

32 دبیرکل سازمان ملل در هشتاد و یکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد اعلام کرد: وضعیت در سرزمین‌های فلسطینی فاجعه‌بار است؛ گسترش شهرک‌سازی‌ها در کرانه باختری اشغالی، مسیر صلح را تضعیف می‌کند.

جوان آنلاین: به نقل از الجزیره، آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل امروز سه شنبه در هشتاد و یکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سخنانی اعلام کرد: دهه گذشته شاهد وقوع جنگ‌هایی بود که پیامد‌های ویرانگری بر جای گذاشتند و با بی‌رحمی هولناکی ادامه یافتند.

دبیرکل سازمان ملل در این سخنرانی ادامه داد: غیرنظامیان در جریان جنگ‌ها هدف قرار گرفته‌اند، حقوق بشر نقض شده و از گرسنگی به عنوان سلاح استفاده شده است. قدرت نظامی به تنهایی نمی‌تواند امنیت را تضمین کند و قدرت اقتصادی نیز به تنهایی ضامن ثبات نیست. شکاف‌ها در جهان ما رو به گسترش است و جنگ‌ها شعله‌ور شده‌اند.

آنتونیو گوترش در این خصوص اضافه کرد: در این جنگ‌ها شاهد کشته شدن امدادگران بوده‌ایم و قوانین بین‌المللی نادیده گرفته شده‌اند. شکاف‌های ژئوپلیتیکی عمیق‌تر و نابرابری‌ها تشدید شده و اعتماد نیز تضعیف گشته است.

وی سپس افزود: هوش مصنوعی با چنان سرعتی تکامل یافته که حتی سازندگانش را نیز غافلگیر کرده است. نهاد‌ها و نظام‌های حکمرانی جهانی ما قادر نیستند خود را با واقعیت‌های قدرت همگام سازند. جهان به سوی نظمی چندقطبی در حرکت است. جهانی چندقطبی می‌تواند شرایطی را برای حل‌وفصل مسائل جهانی به شیوه‌ای متوازن‌تر فراهم آورد. ما به نظامی چندجانبه نیاز داریم که بر محور سازمان ملل متحد و مبتنی بر توازن و نمایندگی عادلانه باشد. آنچه در خاورمیانه «آتش‌بس» نامیده می‌شود، چیزی جز تداوم تیراندازی‌ها نیست؛ البته با شدتی کمتر.... ما نمی‌توانیم اجازه دهیم راهکار تشکیل (به اصطلاح) دو دولتی، در برابر چشمانمان از میان برود. وضعیت در سرزمین‌های فلسطینی فاجعه‌بار است. اقدامات خشونت‌آمیز، آوارگی و گسترش شهرک‌سازی‌ها در کرانه باختری اشغالی، مسیر صلح را تضعیف می‌کند.

گوترش گفت: خشونت، آوارگی و گسترش شهرک‌سازی‌ها در کرانه باختریِ اشغالی، مسیر صلح را نابود می‌کند و سایه شوم پاکسازی قومی را پدید می‌آورد. در سودان، کشمکش بر سر قدرت که توسط بازیگران خارجی دامن زده شده، به جنگی علیه غیرنظامیان بدل گشته است. در سودان میلیون‌ها نفر آواره شده‌اند، گرسنگی در حال گسترش است و پهپاد‌ها بیمارستان‌ها و خانه‌ها را هدف قرار می‌دهند. ما باید شورای امنیت را اصلاح کنیم تا بازتاب‌دهنده جهان امروز باشد و از مشروعیت و کارآمدی لازم برای مقابله با چالش‌های کنونی برخوردار گردد. باید تلاش‌ها برای عدم اشاعه هسته‌ای و خلع سلاح را پیش ببریم و بدون هراس یا جانبداری، خواستار پاسخگویی باشیم. جهان به سازمان مللی نیاز دارد که آن‌قدر قوی باشد تا بتواند با واقعیت کنونی جهان رو‌به‌رو شود.

دبیرکل سازمان ملل ادعا کرد: تهاجم تمام‌عیار روسیه به اوکراین، کشوری مستقل را گرفتار جنگی بی‌رحمانه کرده است؛ اقدامی که نقض آشکار منشور سازمان ملل متحد محسوب می‌شود. غیرنظامیان همچنان در مناطقی دور از خطوط مقدم درگیری میان اوکراین و روسیه جان خود را از دست می‌دهند.

آنتونیو گوترش بدون محکوم کردن تجاوز غیرقانونی آمریکا و رژیم صهیونیستی به خاک ایران، گفت: ما باید تنش‌ها در خاورمیانه (غرب آسیا) را کاهش دهیم، به گفت‌و‌گو روی آوریم و آزادی کشتیرانی را تضمین کنیم.

برچسب ها: آنتونیو گوترش ، فلسطین ، شورای امنیت ملی
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