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تاریخ انتشار: ۳۱ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۹:۱۰
بين‌الملل » اخبار كلی

ممدانی: نتانیاهو باید در نیویورک بازداشت شود

2 شهردار نیویورک در گفت‌و‌گو با شبکه سی‌ان‌ان بار دیگر خواستار بازداشت نخست وزیر رژیم صهیونیستی در صورت سفر او به نیویورک شد و گفت هیچ‌کس نباید بالاتر از قانون باشد.

جوان آنلاین: زهران ممدانی، شهردار نیویورک در مصاحبه با شبکه سی‌ان‌ان، موضع خود درباره بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل را تکرار کرد و گفت او در صورت سفر به نیویورک برای شرکت در نشست‌های مجمع عمومی سازمان ملل باید بازداشت شود.

به گزارش مهر، ممدانی نتانیاهو را «جنایتکار جنگی و طراح نسل‌کشی هولناک علیه مردم فلسطین» توصیف کرد و گفت موضوع نتانیاهو در دیدار اخیرش با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا در محل اقامت شهردار نیویورک نیز مطرح شده است.

شهردار نیویورک در این مصاحبه گفت اگر دادگاه کیفری بین‌المللی تشخیص داده باشد فردی به دلیل نقض قوانین بین‌المللی مستحق بازداشت است، «چه کسی هستیم که بگوییم فردی باید فراتر از این قوانین باشد؟» او بر ضرورت پاسخگویی همه افراد در برابر قانون تأکید کرد.

ممدانی پیش‌تر نیز گفته بود راه‌های قانونی موجود برای اجرای حکم بازداشت صادرشده از سوی دادگاه کیفری بین‌المللی علیه نتانیاهو را در صورت سفر نخست‌وزیر اسرائیل به نیویورک بررسی کرده است.

با این حال، او تصریح کرده است که مقام‌های شهری نیویورک اختیار قانونی مستقلی برای اجرای این حکم ندارند و دولت فدرال آمریکا از اختیارات مربوط به این موضوع برخوردار است. ممدانی از دولت فدرال خواسته است به دادگاه کیفری بین‌المللی بپیوندد و حکم بازداشت نتانیاهو را اجرا کند.

برچسب ها: زهران ممدانی ، نتانیاهو ، نیویورک
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