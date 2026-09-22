کد خبر: 1380928
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تاریخ انتشار: ۳۱ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۸:۲۵
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افتتاح کرسی یونسکو در آموزش کاهش خطرپذیری سوانح و تاب‌آوری

2 «کرسی یونسکو در آموزش کاهش خطرپذیری سوانح و تاب‌آوری» توسط وزیر علوم در دانشگاه خوارزمی افتتاح شد.

جوان آنلاین: همزمان با برگزاری شصت‌ودومین اجلاس معاونان پژوهش و فناوری دانشگاه‌ها که امروز سه‌شنبه ۳۱ شهریور در دانشگاه خوارزمی برگزار شد، «کرسی یونسکو در آموزش کاهش خطرپذیری سوانح و تاب‌آوری» دانشگاه خوارزمی توسط حسین سیمایی صراف وزیر علوم و حسین فرطوسی دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو، افتتاح شد.

به گزارش ایسنا، این کرسی با رویکرد هم افزایی در راستای چارچوب جهانی کاهش خطرپذیری سندای، اهداف توسعه پایدار و رویکرد‌های یونسکو در توسعه آموزش، علم، فناوری، انتقال دانش، ملاحظات اقلیمی و ایجاد جوامع پایدار ایجاد شده است.

 بر اساس اعلام دانشگاه خوارزمی وجود چنین کرسی‌ای در شرایط امروز کشور و منطقه با توجه به تغییرات اقلیمی، رشد و پیچیدگی مخاطرات، توسعه زیستگاه‌های انسانی، مخاطرات فناورانه و انسان ساخت و آثار زنجیره‌های سوانح یک نیاز علمی و راهبردی بوده که در سطح بین‌المللی نیز با تاکید روزافزون بر دانش ریسک، تصمیم‌گیری مبتنی بر علم و داده و مشارکت جوامع دنبال می‌شود.

برچسب ها: یونسکو ، وزیر علوم ، دانشگاه خوارزمی
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