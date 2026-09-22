جوان آنلاین: سردار سید محمدتقی شاهچراغی، معاون بازرسی و تعالی فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مراسم دهمین سالگرد شهادت شهید مدافع حرم محمود نریمانی و سومین آئین استانی قرار مقاومت در کرج با تأکید بر ضرورت توجه خانوادهها به جایگاه فرزندان شهید خود مطرح کرد: خانوادههای شهدا باید قدر بچههایشان را بدانند؛ چه آنهایی که پیکرشان بازگشته و چه آنهایی که پیکرشان نیامده است.
وی افزود: در روایت مربوط به ظهر عاشورا آمده که حضرت سیدالشهدا (ع) به اذنالله پردهها را کنار زد و به اصحاب خود جایگاه شهدا و بهشت و رسول خدا (ص) را نشان داد. بچهها، فرزندان، همسران، دختران و مادرانی که به شهادت رسیدند، به سادگی به این جایگاه نرسیدهاند؛ شهادت همینگونه به دست نمیآید. امثال ما که امروز در مقابل شما نشستهایم باید میرفتیم، اما لیاقت نداشتیم. پردهها کنار میرود و خون این شهدا قوت میدهد.
معاون بازرسی و تعالی فرماندهان سپاه پاسداران با اشاره به بازدید از یکی از پایگاههای موشکی پس از جنگ ۱۲ روزه عنوان کرد: بعد از جنگ ۱۲ روزه با شهید پاکپور به یکی از استانها رفتیم و از یکی از پایگاههای هوافضا و تونلهای موشکی بازدید کردیم. فرمانده پایگاه نقل میکرد که یک لانچر برای شلیک از تونل خارج شده بود و حدود ۲۰ تا ۲۵ نفر در دهانه تونل حضور داشتند. یک موشک دشمن به محل اصابت کرد و سه یا چهار نفر از نیروها شهید شدند.
شاهچراغی بیان کرد: نیروهایی که در میدان تقابل با دشمن در کنار هم قرار میگیرند، حتی اگر یکدیگر را نشناسند، به اندازه برادر به هم نزدیک میشوند. پس از این حادثه، فرمانده پایگاه نگران شلیک بعدی بود و نمیدانست چه کسی باید برای عملیات بعدی اعزام شود. وقتی به تونل برگشت، یکی از نیروها کاغذی به او داد که ۲۳ یا ۲۴ نفری که در تونل بودند، آن را امضا کرده و نوشته بودند که حاضرند با نوبت یا بدون نوبت برای شلیک بعدی بروند.
وی عنوان کرد: در طول ۴۰ روز جنگ، ۲۳ هزار اصابت و شلیک از طرف دشمن داشتیم که بیش از ۶۰ درصد آنها به مجموعههای نظامی، بهویژه تونلهای موشکی و پهپادی، اصابت کرده است. پایگاه موشکی داریم که در طول ۴۰ روز یک هزار اصابت به آن صورت گرفته است. در یک روز بیش از ۱۰ بار یک پایگاه موشکی را مورد حمله قرار دادند. راه را بستند، بلدوزر و لودر را زدند، راه دوباره باز شد و مجدداً شلیک کردند.
معاون بازرسی و تعالی فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ادامه داد: همکارانی داریم که در یک روز با یک موشک، ۱۵ نفر از اعضای خانوادهشان به شهادت رسیدند و فرد مورد نظر پس از رسیدگی به خانواده و دفن شهدا، به مأموریت خود بازگشت. زمانی که ما از این موضوع مطلع شدیم، حدود ۴۵ تا ۵۰ روز از شهادت این ۱۵ نفر گذشته بود. فردی را داریم که در انفجار، دستش از مشت قطع شد، او را به بیمارستان بردند و بخیه زدند.
شاهچراغی با اشاره به اینکه او دو سه روز بعد با همان دست زخمی و بستهشده به مأموریت برگشت، زیرا کارش تخصصی بود، اظهار کرد: یک راننده تاکسی نیز در یکی از استانها، در نزدیکی یک پایگاه، یک سکوی موشکی رهاشده را مشاهده کرد. راننده شهید شده، اما خودرو، موشک و لانچر سالم بود. راننده تاکسی خودروی خود را کنار گذاشت، با توجه به آشنایی با کامیون، سوار شد و شهید را کنار گذاشت و حرکت کرد و در ادامه مجروح شد.
وی با بیان اینکه، اما موشک و تجهیزات را به محل امن رساند و هنگام خروج، مورد اصابت قرار گرفت و به شهادت رسید و با اشاره به تأثیر شهادت بر جامعه اذعان کرد: خون شهید حیات میآورد. شهادت امام شهید و شهدای دیگر نیز همین اثر را دارد. همانطور که خون سیدالشهدا (ع) مسیر تاریخ، انسانیت و شیعه را اصلاح کرد و استمرار بخشید، خون شهیدان نیز همین اثر را دارد.
شاهچراغی ادامه داد: یک فرمانده گروه مهندسی داریم که آمریکاییها و رژیم صهیونیستی او را میشناسند. همسر و فرزند سهروزه او را به شهادت رساندند و او پس از حضور در تشییع جنازه، دوباره به کارهای فنی و مهندسی خود ادامه داد. اینکه در هشت سال دفاع مقدس چنین اتفاقاتی افتاد، مخصوص آن دوران نیست. هر روزی که در کشور حادثهای رخ دهد و دشمن تلاش کند که نتیجه آن شهادت باشد، دلهای زیادی زنده و احیا میشود.
معاون بازرسی و تعالی فرماندهان سپاه پاسداران گفت: دشمن در استیصال قطعی بوده و در روزهایی که فضای مجازی پر از اخبار و ادعاهای مختلف درباره اقدامات دشمن است، واقعیت میدان متفاوت است و قدرت شهدا و مردم در میدان اثر خود را نشان میدهد. در البرز نیز از محلهایی که مورد اصابت قرار گرفته تا مراکز نظامی، سپاه، بسیج و هوافضا، آثار خرابی وجود دارد و برای خانوادههایی که فرزندانشان به شهادت رسیدهاند، این شرایط سخت است.
وی با اشاره به اینکه خدا به این سختیها عزت و عظمت میدهد، اذعان کرد: در حوزه میدان، با وجود مشکلاتی که بر مردم ما جاری است، کمبودی نداریم. دشمن کمبود دارد و موشکهای رهگیرش به پایان رسیده و نمیتواند مانند گذشته اقدامات خود را انجام دهد. در جریان جنگ، یک انفجار دانشی اتفاق افتاد و موضوعاتی که ماهها و حتی سالها جوانان نخبه و دانشمندان ما برای آنها تلاش کرده بودند، به نتیجه رسید و بسیاری از گرهها رفع شد.
شاهچراغی مطرح کرد: در جریان جنگ ۴۰ روزه و پس از آن نیز که جنگ همچنان ادامه دارد، نیروها هر روز و هر شب در تنگه هرمز، دریای عمان، خلیج فارس و مناطق مختلف در حال جنگ هستند، شهید میدهند و از دشمن تلفات میگیرند. تواناییها و داشتههای ما فقط مقدورات و تجهیزات نیست؛ داشتههای ما به میزان توکل ما به خداست. وقتی خدا وارد میدان میشود، موازنه تغییر میکند. فضای رسانه به دنبال نشان دادن خلاف واقعیت است.
معاون بازرسی و تعالی فرماندهان سپاه پاسداران اضافه کرد: اگر دشمن آنگونه که ادعا میشود توانایی دارد، چرا تاکنون نتوانسته تنگه هرمز را باز کند؟ این قدرت دلهای پیوندخورده به خداست و هر جا خدا وارد میدان شود، موازنه قدرت تغییر میکند. دعا، شکر خدا، محبت اهل بیت (ع) و توجه به شهدا از جمله عواملی است که میتواند به جامعه کمک کند، در حقیقت، مزار شهدا دارالشفاست.
وی با اشاره به شهدای جنگ اخیر گفت: در میان شهدا، افرادی داریم که تنها به اندازه یک کف دست از پیکرشان پیدا شده است و شهدایی داریم که هنوز هیچ اثری از پیکرشان پیدا نشده و تنها میدانیم که شهید شدهاند. کار خدا مانند کار انسان نیست و حساب و کتاب آن متفاوت است. خداوند به گونهای امور را مرتب میکند که اگر این مسیر با قوت ادامه پیدا کند، گرهها باز خواهد شد.
شاهچراغی با اشاره به اینکه قدر یکدیگر، کشور، نظام و محبت اهل بیت (ع) را بدانیم، مطرح کرد: با دعای مردم و عنایت حضرات معصومین، امیدواریم مشکلات برطرف شود. باید همه به یکدیگر کمک کنند. هر کسی وظیفهای دارد، اما خیرین و همسایهها نیز باید به کمک مردم بیایند. به تعبیر رهبر معظم انقلاب، هر ایرانی یک بسیجی است؛ به داد یکدیگر برسیم تا خدا نیز به داد ما برسد. مساجد، سنگر هستند و باید تا حد ممکن به آنها سر بزنیم.