سخنگوی ارتش: دشمن طعم تلخ شکست را مانند دفاع مقدس خواهد چشید

جوان آنلاین: امیر سرتیپ محمد اکرمینیا، روز سه شنبه ۳۱ شهریور ضمن گرامیداشت یاد و خاطره امام راحل، قائد شهید امت، فرماندهان شهید نیروهای مسلح از جمله سیدالشهدای نیروهای مسلح، شهید امیر سپهبد موسوی، شهدا و ایثارگران دوران پرشکوه انقلاب اسلامی، به ایستادگی ارتش مقابل رژیم بعث عراق اشاره و اظهار کرد: ارتش غیور جمهوری اسلامی ایران در نخستین ساعات تجاوز رژیم بعث عراق به سرزمین ایران، پاسخی کوبنده و قاطع به دشمن داد.
وی ادامه داد: عقابهای تیرپرواز نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران تنها ۲ ساعت پس از تجاوز رژیم بعثی عراق، یعنی در ساعت ۱۶ روز ۳۱ شهریور سال ۱۳۵۹، بر سر آنان فرود آمده و پاسخی قاطع به تجاوز رژیم بعث دادند.
سخنگوی ارتش در ادامه، به تشریح برنامههای ارتش به مناسبت هفته دفاع مقدس پرداخت و بیان کرد: در هفته دفاع مقدس، فرماندهان یگانهای ارتش در سراسر کشور با حضور در منزل خانوادههای معظم شهدا، ضمن تقدیر و تجلیل از ایستادگی آنان، یاد و خاطره شهدا را گرامی خواهند داشت و همچنین مراسم غبارروبی از مزار پاک شهدا توسط یگانهای ارتش در سراسر کشور، انجام خواهد شد. همچنین تقدیر و تجلیل از پیشکسوتان و فرماندهان ارتش در دوران پرشکوه دفاع مقدس نیز از دیگر برنامههای هفته دفاع مقدس در سطح ارتش جمهوری اسلامی ایران، محسوب میشود.
وی در ادامه با تاکید بر اهمیت انتقال درسآموختههای دوران دفاع مقدس ۸ ساله به نسل جوان جامعه به ویژه در سطح نیروهای مسلح، خاطرنشان کرد: ارتش جمهوری اسلامی ایران با هدف روایتگری و انتقال تجربه به نسل جوان، در هفته دفاع مقدس، جلسات تبیینی و روایتگری رشادتهای رزمندگان دوران دفاع مقدس را در تمامی مراکز آموزشی و دانشگاهی خود برگزار خواهد کرد. فرماندهان و پیشکسوتان ارتش با حضور در میان نسل جوان، ضمن روایت ایثار و مقاومت، به تبیین اقدامات ابعاد دفاع مقدس خواهند پرداخت.
سرتیپ اکرمینیا یادآور شد: همچنین مراسم اختتامیه جشنواره جوان ایرانی که پیرامون بررسی ابعاد شخصیتی شهید امیر سپهبد سید عبدالرحیم موسوی، رئیس فقید ستاد کل نیروهای مسلح برگزار شده نیز، در این هفته انجام خواهد شد. در این جشنواره جوانان و پژوهشگران عرصه نظامی با ارائه مقالات تخصصی به بررسی ابعاد شخصیتی و فرماندهی شهید موسوی پرداختهاند.
وی با بیان اینکه در هفته مقدس، تازهترین کتب منتشر شده توسط ارتش جمهوری اسلامی ایران به ویژه در حوزه دفاعهای مقدس اول، دوم و سوم، رونمایی خواهد شد، گفت: با هدف روایت گوشهای از ایثار و فداکاریهای رزمندگان غیور دوران دفاع مقدس به ویژه دلاوران ارتش، مستندها و برنامههای تلویزیونی و رادیویی تهیه شده توسط معاونت روابط عمومی و رسانه ارتش، در رسانه ملی و رسانههای گروهی، منتشر خواهد شد.
سرتیپ اکرمینیا در بخش دیگری از اظهارات خود تصریح کرد: رزمندگان ارتش با اتکا به قدرت لایزال الهی، درس آموختههای خود از دفاعهای مقدس و همچنین با بهرهگیری از حمایت و پشتیبانی ملت غیور ایران که در تجمعات شبانه تجلی یافته، امروز با اعتماد به نفس و آمادگی به مراتب بالاتری قرار دارند.
وی با بیان اینکه ما از دفاعهای مقدس، درس ایستادگی، مقاومت، وحدت و یکپارچگی در مقابل دشمنان را فرا گرفتهایم، گفت: دشمن باید بداند که برای دفاع از کشور و ملت ایران کاملا آماده ایم.
سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی ایران در خاتمه ضمن هشدار به دشمن، تاکید کرد: در صورت تکرار تجاوز، با تجهیزات و تاکتیکهای جدید، کوبندهتر و گسترده تر پاسخ خواهند گرفت و همچون دوران ۸ سال دفاع مقدس، طعم تلخ شکست و ناکامی را خواهند چشید و در نهایت، با ذلت و خواری، منطقه را ترک خواهند کرد.