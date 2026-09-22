جوان آنلاین: حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی، درباره زمان معرفی وزرای پیشنهادی دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و اطلاعات به مجلس، اظهار کرد: تا این لحظه خبری به مجلس داده نشده و هنوز گزینه‌ای برای تصدی این دو وزارتخانه به مجلس معرفی نشده است.

وی افزود: دولت تا چهارم مهرماه برای معرفی وزرای پیشنهادی فرصت دارد، مگر اینکه برای ادامه فعالیت سرپرست‌های این دو وزارتخانه، مجدداً از رهبر معظم انقلاب اسلامی اذن بگیرد.

عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ما منتظریم ببینیم دولت چه زمانی وزرای پیشنهادی خود را به مجلس معرفی خواهد کرد.

سلیمی تأکید کرد: مجلس کاملاً آمادگی دارد و به محض اینکه وزرای پیشنهادی معرفی شوند، جلسه رأی اعتماد آنان برگزار خواهد شد.

گفتنی است، روز نهم اسفندماه سال ۱۴۰۴، در پی حمله آمریکا و رژیم صهیونیستی به کشورمان، امیر عزیز نصیرزاده، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، به شهادت رسید. همچنین حجت‌الاسلام سید اسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات، نیز در جریان جنگ تحمیلی سوم و در پی حمله دشمن در تاریخ ۲۷ اسفندماه ۱۴۰۴ به شهادت رسید.