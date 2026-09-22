کد خبر: 1380915
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۳۱ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۴:۵۱
سیاست » اخبار کلی

هنوز وزرای پیشنهادی دفاع و اطلاعات به مجلس معرفی نشده‌اند

علیرضا سلیمی عضو هیئت‌رئیسه مجلس گفت: تاکنون نامه‌ای از سوی دولت برای معرفی وزرای پیشنهادی دفاع و اطلاعات به مجلس ارسال نشده است.

جوان آنلاین: حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی، درباره زمان معرفی وزرای پیشنهادی دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و اطلاعات به مجلس، اظهار کرد: تا این لحظه خبری به مجلس داده نشده و هنوز گزینه‌ای برای تصدی این دو وزارتخانه به مجلس معرفی نشده است.

وی افزود: دولت تا چهارم مهرماه برای معرفی وزرای پیشنهادی فرصت دارد، مگر اینکه برای ادامه فعالیت سرپرست‌های این دو وزارتخانه، مجدداً از رهبر معظم انقلاب اسلامی اذن بگیرد.

عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ما منتظریم ببینیم دولت چه زمانی وزرای پیشنهادی خود را به مجلس معرفی خواهد کرد.

سلیمی تأکید کرد: مجلس کاملاً آمادگی دارد و به محض اینکه وزرای پیشنهادی معرفی شوند، جلسه رأی اعتماد آنان برگزار خواهد شد.

گفتنی است، روز نهم اسفندماه سال ۱۴۰۴، در پی حمله آمریکا و رژیم صهیونیستی به کشورمان، امیر عزیز نصیرزاده، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، به شهادت رسید. همچنین حجت‌الاسلام سید اسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات، نیز در جریان جنگ تحمیلی سوم و در پی حمله دشمن در تاریخ ۲۷ اسفندماه ۱۴۰۴ به شهادت رسید.

برچسب ها: علیرضا سلیمی ، وزیر دفاع ، مجلس شورای اسلامی ، وزیر اطلاعات
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

افتتاح نمایشگاه عکس ۴۰ روز شکوه مقاومت و پیروزی

وضعیت دشوار عربستان؛ تلاش برای ایجاد ائتلاف علیه انصارالله

فارن پالسی: به هر روشی حساب کنید، آمریکا در حال باختن جنگ ایران است

حضور مردم، تضمین کننده اقتدار و امنیت ایران است

رزمایش عظیم جان فدایان ایران با حضور انبوه مردم پایتخت

فارن پالسی: به هر روشی حساب کنید، آمریکا در حال باختن جنگ ایران است

رزمایش جان‌فدایان ایران -۲

ریزش آرای نتانیاهو چند هفته مانده به انتخابات کنست

عاقبت‌اندیشی در تنگه‌ها

بن هول!

رزمایش جان‌فدایان ایران -۱

ارز محدود صرف واردات کالا‌های لوکس نشود

آمریکا با فناوری دفاعی پیشرفته ایران به چالش کشیده شد

یمن یکپارچه و ظهور قدرت تازه در منطقه

رحلت طالقانی در دستنوشته فرزندان

خلأ‌های قانونی در مواجهه با خشونت مجازی

همه «جان‌فدا» شدیم

خیابان را خالی نکنید

نمایشگاه عکس ۴۰ روز شکوه مقاومت و پیروزی برگزار شد 

قاتل دختر مورد علاقه در آستانه محاکمه

چاله‌کردن ۵ عضو خانواده در رسیدن به ارثیه + گفت‌وگو با متهم

آثار جشنواره تئاتر مقاومت سفارشی نیست

گاز به کمک بنزین آمد

لغو پرواز‌های ماهان به ترکیه و عمان/ پرواز سایر شرکت‌ها برقرار است

تمکین امریکا مقابل انصارالله

مخاطب امروز «کارآگاه علوی» را با پوآرو و شرلوک هولمز مقایسه می‌کند

ادبیات قدیم را ساده‌سازی نکنیم مسیر اتصال را برای نسل جوان ساده کنیم

نه تسلیم نه جنگ بی‌پایان

خروج رسمی آمریکا از شورای حقوق بشر سازمان ملل

«رؤیای نیمه‌شب» از جسارت نگاه دراماتیک به مهدویت تا تئوری نارس زیرمتن چخوف

وعده پزشکیان برای چاق کردن کالابرگ

فرصت ۴۸ ساعته به یک دیپلمات سوئدی برای ترک ایران

فهم درست ادبیات در نظام آموزشی تست محور ممکن نیست

یک قدمی مدال آسیایی

باید به جنگ ادراکی دشمن پاتک هنری زد

درباره سخنگوی  وزارت خارجه

ردپای سرقت یک کیلو طلا پس از ۱۰ روز به سارقان رسید

نشست خبری رئیس پلیس راهور تهران بزرگ

پیش‌دستی مدارس برای روز‌های تعطیل!

ایران به عنوان عضو کمیته عمومی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی انتخاب شد

شعر برای بسیاری از نوجوانان و جوانان فقط یک سؤال امتحانی است

جشن شکوفه‌ها ۱۴۰۵ -۲

رزمایش و اجتماع بزرگ «مردم جان فدای ایران» فردا در تهران برگزار می‌شود

خلاصه سیره مرجعیت شیعه

پهلوی اول و دوم با قیچی به جان بافت شهری افتادند!

ترور هرگز نمی‌تواند اندیشه وحدت را خاموش کند

دشمن شب اول جنگ ۲ برادرم را از ما گرفت

بمب؟ نمی‌دانیم در آینده چه اتفاقی می‌افتد

گل دیگری در باغچه محمدی‌ها کاشته شد

«جان‌فدا» روایت آمادگی یک ملت در متن جنگ

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
خلاصه سیره مرجعیت شیعه
اینک نوبت ابهام هسته‌ای است
جشن شکوفه‌ها ۱۴۰۵ -۲
جشن جوانه ها ۱۴۰۵
یک جفت کفش سوخته تنها نشان شهیدمان بود
بازخوانی آرای دکتر علی شریعتی درباره فلسطین با نظر به تراژدی امروز غزه
درباره سخنگوی  وزارت خارجه
«رؤیای نیمه‌شب» از جسارت نگاه دراماتیک به مهدویت تا تئوری نارس زیرمتن چخوف
تناقضات دعوت به وحدت!
نبض امیرکبیر از حمام فین تا شخصیتی محبوب مقابل دوربین
مدیریت حقوقی مصرف انرژی در عصر هوش مصنوعی
تحول روحی جلال شهادتش را قابل پیش‌بینی کرده بود 
نقدی حقوقی بر فرایند جدایی بحرین و نسبت آن با تمامیت ارضی ایران
شرکت‌های زیان‌ده دولتی زیر تیغ اصلاح می‌روند
نشست خبری رئیس پلیس راهور تهران بزرگ
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار