جوان آنلاین: متن کامل پیام سردار غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور به شرح زیر است:
«بسمالله الرحمن الرحیم
هفته دفاع مقدس یادآور هشت سال ایستادگی ملتی است که با دست خالی و با تکیه بر ایمان، اراده و وحدت، در برابر ائتلافی از قدرتهای شرق و غرب ایستاد و حتی یک وجب از خاک میهن را از دست نداد.
اما این هفته تنها یادآور گذشته نیست. جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان نشان داد که درسهای دفاع مقدس تاریخ انقضا ندارد؛ دشمن همان دشمن است، هرچند ابزار و شیوهاش تغییر کرده است.
دشمنی با جبهه حق پایان نیافته و میدانش از نظامی به اقتصادی، فرهنگی، رسانهای و روانی گسترش یافته است؛ پس آمادگی دائمی شرط بازدارندگی است. دفاع مقدس به ما آموخت که هزینه مقاومت همواره کمتر از هزینه تسلیم است، اتکا به توان داخلی رمز بقاست و تهدید را میتوان با تدبیر و هوشیاری به فرصت تبدیل کرد. مردم و جوانان اصلیترین پشتوانه کشورند و وحدت ملی، دشمن را در محاسباتش ناکام گذاشت.
پدافند غیرعامل میراثدار همین تجربههاست. با کاهش آسیبپذیری زیرساختهای حیاتی، تداوم خدمات عمومی، مدیریت بحران و ارتقای آمادگی مردم، پدافند غیرعامل مأموریت دارد که تهدید دشمن را بیاثر یا کماثر کند. بازدارندگی فقط به توان تهاجمی وابسته نیست؛ زیرساخت مقاوم، خدمات پایدار و مردم آگاه و آماده، دشمن را از رسیدن به اهدافش ناکام میگذارد.
جنگ ۱۲ روزه، ظهور و بروز جنبههای نوین عملیاتی پدافند غیرعامل در زمان جنگ را بهروشنی نمایان ساخت و ضرورت شکلگیری الگویی مدرن و پویا از پدافند غیرعامل را در برابر تهدیدات ترکیبی دشمن آشکار کرد. در این الگوی نوین، پدافند غیرعامل زیرساختی دیگر صرفاً به کاهش آسیبپذیری محدود نمیشود، بلکه در قالب «تداوم کارکرد»، «برگشتپذیری» و «مدیریت مخاطرات» تعریف میشود؛ رویکردی که تسهیل تداوم کارکرد عملیاتی زیرساختها را در بحبوحه جنگ، بهعنوان رکن اصلی بازدارندگی و تابآوری ملی، در دستور کار قرار میدهد.
سازمان پدافند غیرعامل با تکیه بر دانش بومی، مدیریت جهادی و مشارکت مردم، خود را متعهد به تحقق این مأموریت میداند.
برماست که روایت درست دفاع مقدس، جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان را برای نسلهای بعد حفظ کنیم و بنبستسازی و ناامیدی را نپذیریم. سیره امامین انقلاب نشان داد که در مدیریت جهادی، نشدنیها شدنی است.
درود خدا بر ارواح طیبه شهدای هشت سال دفاع مقدس، شهدای جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان، رهبر کبیر انقلاب (ره)، امام شهیدمان (قدس سره)، سرداران شهید و همه ایثارگران و رزمندگان این مرز و بوم؛ و سلام بر ملت شریف ایران که همواره ثابت کرده است ایستادگی، شیوه همیشگی آنان است.»