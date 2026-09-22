کد خبر: 1380894
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تاریخ انتشار: ۳۱ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۲:۱۷
سیاست » اخبار کلی

تذکرات کتبی نمایندگان؛ باید بر شبکه نمایش خانگی نظارت جدی‌تر شود

مجلس نماینده مردم اصفهان در تذکری به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، بر ضرورت نظارت جدی‌تر بر محتوای آثار منتشر شده در شبکه نمایش خانگی تاکید کرد.

جوان آنلاین: در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی که به صورت مجازی برگزار شد، فرشاد ابراهیم‌پور، عضو هیئت رئیسه مجلس تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی را به شرح زیر قرائت کرد:

به گزارش مهر، تذکر علی کرد، نماینده خاش به وزیر جهاد کشاورزی در خصوص لزوم رعایت عدالت در اختصاص اعتبار خرید علوفه و خوراک دام توسط سازمان امور عشایری کشور

تذکر علی کرد، نماینده خاش به وزیر آموزش و پرورش در خصوص لزوم رعایت عدالت در تقسیم سهمیه‌های پذیرش معلم و تسریع در رفع کمبود معلم

تذکر علی حدادی، نماینده به وزرای تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص ضرورت افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان سازمان بهزیستی و کمک به بهبود معیشت آنان

تذکر عباس گلرو، نماینده سمنان به وزیر جهاد کشاورزی در خصوص ضرورت تحول آفرینی در دانش بنیان کردن حوزه کشاورزی

تذکر سید ابوالحسن مصطفوی، نماینده رزن به وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص لزوم رسیدگی به نابسامانی در مدیریت بانکها و عدم پاسخگویی به مردم

تذکر عباس صوفی، نماینده همدان به وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص جلوگیری از کاهش ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی

تذکر محمد سراج، نماینده تهران به وزیر ورزش و جوانان در خصوص ضرورت درج آرم جمهوری اسلامی ایران در تمام فدراسیون‌ها و هیئت‌های ورزشی

تذکر علی شیرین‌زاد، نماینده کرج به رئیس جمهور در خصوص لزوم پاسخ بانک مرکزی ایران به درخواست دو ساله تأسیس شعبه بانک روسیه برای همکاری دوجانبه

تذکر شیرین‌زاد به رئیس جمهور در خصوص لزوم ارائه برنامه برای تغییر مسیر از شبکه تراستی‌ها برای فروش نفت و استفاده از ظرفیت مبادلات رسمی بانک‌های چین و روسیه

تذکر سلام ستوده، نماینده مهاباد به وزیر جهاد کشاورزی در خصوص لزوم تعیین قیمت تضمینی گندم بر اساس تورم و بالا رفتن هزینه‌های کاشت، داشت، برداشت و انرژی مصرفی

تذکر محمدرضا احمدی، نماینده رشت به وزیر آموزش و پرورش در خصوص ضرورت تعهد عملی نسبت به فرهنگیان و دانش‌آموزان و جلوگیری از رهاشدگی آموزش و پرورش و ضرورت اهتمام جدی برای اجرای سند تحول بنیادین و رعایت فرهنگ دینی و شایسته‌سالاری در آموزش و پرورش

تذکر مجید داغری، نماینده دشت آزادگان به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص لزوم تقویت اینترنت در مناطق روستایی

تذکر احسان عظیمی راد، نماینده مشهد به رئیس جمهور در خصوص لزوم تسریع در اصلاح مصوبه تاثیر قطعی معدل در پایه یازدهم و مثبت شدن آن برای همه سال‌ها و روشن شدن تکلیف دانش آموزان با رعایت عدالت آموزشی در مناطق محروم

تذکر محمد منان رئیسی، نماینده قم به وزیر جهاد کشاورزی در خصوص ضرورت تدبیر عاجل برای مدیریت بازار بورس و تلاش برای جلوگیری از بروز یک بحران ملی

تذکر عباس مقتدایی، نماینده اصفهان به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص ضرورت نظارت جدی تر بر محتوای آثار منتشر شده در شبکه نمایش خانگی

برچسب ها: جلسه علنی مجلس ، نمایندگان مجلس ، شبکه نمایش خانگی
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