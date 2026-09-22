سردار کرمی: تقارن آغاز سال تحصیلی با هفته دفاع مقدس، یادآور پیوند ماندگار علم با دفاع است

فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پیامی به مناسبت آغاز سال تحصیلی و هفته دفاع مقدس عنوان کرد: تقارن آغاز سال تحصیلی جدید با هفته پر افتخار دفاع مقدّس، یادآور پیوند ماندگار علم و ایمان با دفاع، مجاهدت و ایثار و نیز فرصتی مغتنم برای تجدید میثاق با شهیدانی است که در دو سنگر علم و دانش و امنیت و دفاع با نثار جان خویش از عزّت و استقلال ایران اسلامی پاسداری کردند.

جوان آنلاین: متن کامل پیام سردار سرتیپ پاسدار محمد کرمی فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به مناسبت آغاز سال تحصیلی و هفته دفاع مقدس به شرح زیر است:

«تقارن آغاز سال تحصیلی جدید با هفته پر افتخار دفاع مقدّس، یادآور پیوند ماندگار علم و ایمان با دفاع، مجاهدت و ایثار و نیز فرصتی مغتنم برای تجدید میثاق با شهیدانی است که در دو سنگر علم و دانش و امنیت و دفاع با نثار جان خویش از عزّت و استقلال ایران اسلامی پاسداری کردند.

یاد و نام بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی (رضوان الله تعالی علیه) و امام شهید، حضرت امام خامنه‌ای عزیز (قدّس الله نفسه الزکیه) و شهدای گرانقدر و والامقام جنگ‌های تحمیلی دوّم و سوّم که با ایثار و فداکاری و تقدیم جان‌های پاک خود بار دیگر صلابت، عظمت و روحیه مقاومت و انسجام ملّی ایرانیان را در برابر دیدگان جهانیان به نمایش گذاشتند و مجاهدت‌ها، ایثارگری‌ها وجانفشانی‌های آنان همواره در حافظه ملّت مبعوث شده ایران مقتدر، ماندگار خواهد بود را گرامی می‌داریم.

امروز، در سایه مجاهدت‌های شهیدان و در امتداد راه پرافتخار آنان، سنگر مدرسه و دانشگاه، یکی از مهمترین عرصه‌های تلاش مجاهدانه برای ساختن آینده ایران اسلامی، پیشرفته و قوی است و آحاد دانش آموزان، فرهنگیان و دانشگاهیان عزیز، افسران و پرچمداران این جهاد مقدّس و سازندگان شایسته فردای ایران عزیزند.

در این میان، مدرسه شجره طیّبه میناب، به نمادی ماندگار از پیوند علم و تربیت و ایثار تبدیل شده است، مدرسه‌ای که ده‌ها نفر از دانش آموزان و معلمان عزیز این سرزمین، در نخستین ساعات تجاوز ددمنشانه دشمن آمریکایی، صهیونی در جنگ تحمیلی اخیر، آسمانی شدند و به قافله عظیم شهیدان پیوستند و نام و جایگاه خویش را در تاریخ پرافتخار این مرز و بوم جاودانه کردند.

امروز، ادامه راه شهیدان، در تلاش بی وقفه در سنگر کسب علم و دانش و تقویت روحیه و اخلاق، برای پیشرفت و اعتلای ایران عزیز معنا می‌یابد و آینده این سرزمین کهن در دستان نسلی بصیر، آگاه و با ایمان است که با سلاح علم و معرفت، مسیر علم و دانش را درنوردیده، قله‌های پیشرفت و عزّت و افتخار

را فتح می‌نمایند.

رسالت عظیم فرهنگیان و اساتید گرانقدر به عنوان معماران هویت و آینده‌سازان ایران اسلامی، تربیت نسلی مؤمن، عالم، آگاه، توانمند، خلاق و مسئولیت‌پذیر است، رسالتی بزرگ که آثار و نتایج آن میراثی گرانسنگ و ماندگار در مسیر پیشرفت و ترقی کشور است.

اینجانب ضمن گرامیداشت یاد و خاطره امام شهید عظم الشان و شهدای والامقام دفاع مقدس و جنگ‌های تحمیلی دوم و سوم، به ‌ویژه شهدای دانش‌آموز و دانشجو و فرهیختگان فرهنگی و دانشگاهی، خصوصاً شهدای مظلوم مدرسه شجره طیبه میناب، فرارسیدن سال تحصیلی جدید را به تمامی دانش آموزان، دانشجویان، معلمان، اساتید و آحاد خدمتگزاران عرصه های علم و دانش و فرهنگ در جای جای ایران اسلامی تبریک عرض می‌نمایم.

امید است به برکت خون مطهر شهیدان، با همت والای نسل جوان و فرهیخته کشور، در سایه عنایات خاصّه حضرت بقیه الله الاعظم (عجل الله تعالی فرجه‌الشریف) شاهد پیروزی قاطع و پیشرفت روزافزون و همه جانبه ایران مقتدر، سربلند و پرافتخار باشیم.»