کد خبر: 1380892
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۳۱ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۱:۵۲
سیاست » اخبار کلی

سردار کرمی: تقارن آغاز سال تحصیلی با هفته دفاع مقدس، یادآور پیوند ماندگار علم با دفاع است

کرمی فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پیامی به مناسبت آغاز سال تحصیلی و هفته دفاع مقدس عنوان کرد: تقارن آغاز سال تحصیلی جدید با هفته پر افتخار دفاع مقدّس، یادآور پیوند ماندگار علم و ایمان با دفاع، مجاهدت و ایثار و نیز فرصتی مغتنم برای تجدید میثاق با شهیدانی است که در دو سنگر علم و دانش و امنیت و دفاع با نثار جان خویش از عزّت و استقلال ایران اسلامی پاسداری کردند.

جوان آنلاین: متن کامل پیام سردار سرتیپ پاسدار محمد کرمی فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به مناسبت آغاز سال تحصیلی و هفته دفاع مقدس به شرح زیر است:

«تقارن آغاز سال تحصیلی جدید با هفته پر افتخار دفاع مقدّس، یادآور پیوند ماندگار علم و ایمان با دفاع، مجاهدت و ایثار و نیز فرصتی مغتنم برای تجدید میثاق با شهیدانی است که در دو سنگر علم و دانش و امنیت و دفاع با نثار جان خویش از عزّت و استقلال ایران اسلامی پاسداری کردند.

یاد و نام بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی (رضوان الله تعالی علیه) و امام شهید، حضرت امام خامنه‌ای عزیز (قدّس الله نفسه الزکیه) و شهدای گرانقدر و والامقام جنگ‌های تحمیلی دوّم و سوّم که با ایثار و فداکاری و تقدیم جان‌های پاک خود بار دیگر صلابت، عظمت و روحیه مقاومت و انسجام ملّی ایرانیان را در برابر دیدگان جهانیان به نمایش گذاشتند و مجاهدت‌ها، ایثارگری‌ها وجانفشانی‌های آنان همواره در حافظه ملّت مبعوث شده ایران مقتدر، ماندگار خواهد بود را گرامی می‌داریم.

امروز، در سایه مجاهدت‌های شهیدان و در امتداد راه پرافتخار آنان، سنگر مدرسه و دانشگاه، یکی از مهمترین عرصه‌های تلاش مجاهدانه برای ساختن آینده ایران اسلامی، پیشرفته و قوی است و آحاد دانش آموزان، فرهنگیان و دانشگاهیان عزیز، افسران و پرچمداران این جهاد مقدّس و سازندگان شایسته فردای ایران عزیزند.

در این میان، مدرسه شجره طیّبه میناب، به نمادی ماندگار از پیوند علم و تربیت و ایثار تبدیل شده است، مدرسه‌ای که ده‌ها نفر از دانش آموزان و معلمان عزیز این سرزمین، در نخستین ساعات تجاوز ددمنشانه دشمن آمریکایی، صهیونی در جنگ تحمیلی اخیر، آسمانی شدند و به قافله عظیم شهیدان پیوستند و نام و جایگاه خویش را در تاریخ پرافتخار این مرز و بوم جاودانه کردند.

امروز، ادامه راه شهیدان، در تلاش بی وقفه در سنگر کسب علم و دانش و تقویت روحیه و اخلاق، برای پیشرفت و اعتلای ایران عزیز معنا می‌یابد و آینده این سرزمین کهن در دستان نسلی بصیر، آگاه و با ایمان است که با سلاح علم و معرفت، مسیر علم و دانش را درنوردیده، قله‌های پیشرفت و عزّت و افتخار
را فتح می‌نمایند.

رسالت عظیم فرهنگیان و اساتید گرانقدر به عنوان معماران هویت و آینده‌سازان ایران اسلامی، تربیت نسلی مؤمن، عالم، آگاه، توانمند، خلاق و مسئولیت‌پذیر است، رسالتی بزرگ که آثار و نتایج آن میراثی گرانسنگ و ماندگار در مسیر پیشرفت و ترقی کشور است.

اینجانب ضمن گرامیداشت یاد و خاطره امام شهید عظم الشان و شهدای والامقام دفاع مقدس و جنگ‌های تحمیلی دوم و سوم، به ‌ویژه شهدای دانش‌آموز و دانشجو و فرهیختگان فرهنگی و دانشگاهی، خصوصاً شهدای مظلوم مدرسه شجره طیبه میناب، فرارسیدن سال تحصیلی جدید را به تمامی دانش آموزان، دانشجویان، معلمان، اساتید و آحاد خدمتگزاران عرصه های علم و دانش و فرهنگ در جای جای ایران اسلامی تبریک عرض می‌نمایم.

امید است به برکت خون مطهر شهیدان، با همت والای نسل جوان و فرهیخته کشور، در سایه عنایات خاصّه حضرت بقیه الله الاعظم (عجل الله تعالی فرجه‌الشریف) شاهد پیروزی قاطع و پیشرفت روزافزون و همه جانبه ایران مقتدر، سربلند و پرافتخار باشیم.»

برچسب ها: محمد کرمی ، هفته دفاع مقدس ، نیروی زمینی سپاه
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

افتتاح نمایشگاه عکس ۴۰ روز شکوه مقاومت و پیروزی

وضعیت دشوار عربستان؛ تلاش برای ایجاد ائتلاف علیه انصارالله

حضور مردم، تضمین کننده اقتدار و امنیت ایران است

فارن پالسی: به هر روشی حساب کنید، آمریکا در حال باختن جنگ ایران است

رزمایش عظیم جان فدایان ایران با حضور انبوه مردم پایتخت

فارن پالسی: به هر روشی حساب کنید، آمریکا در حال باختن جنگ ایران است

رزمایش جان‌فدایان ایران -۲

ریزش آرای نتانیاهو چند هفته مانده به انتخابات کنست

مدیرعامل پرسپولیس: قرارداد "گرا" ۷۷۰ هزار دلار برای یک فصل و نیم‌ است

عاقبت‌اندیشی در تنگه‌ها

بن هول!

رزمایش جان‌فدایان ایران -۱

ارز محدود صرف واردات کالا‌های لوکس نشود

مدیرعامل پرسپولیس: در خصوص آسانی از کمیته انضباطی جواب نگیریم سراغ CAS میرویم

آمریکا با فناوری دفاعی پیشرفته ایران به چالش کشیده شد

یمن یکپارچه و ظهور قدرت تازه در منطقه

رحلت طالقانی در دستنوشته فرزندان

خلأ‌های قانونی در مواجهه با خشونت مجازی

همه «جان‌فدا» شدیم

خیابان را خالی نکنید

نمایشگاه عکس ۴۰ روز شکوه مقاومت و پیروزی برگزار شد 

قاتل دختر مورد علاقه در آستانه محاکمه

چاله‌کردن ۵ عضو خانواده در رسیدن به ارثیه + گفت‌وگو با متهم

آثار جشنواره تئاتر مقاومت سفارشی نیست

گاز به کمک بنزین آمد

تمکین امریکا مقابل انصارالله

لغو پرواز‌های ماهان به ترکیه و عمان/ پرواز سایر شرکت‌ها برقرار است

مخاطب امروز «کارآگاه علوی» را با پوآرو و شرلوک هولمز مقایسه می‌کند

ادبیات قدیم را ساده‌سازی نکنیم مسیر اتصال را برای نسل جوان ساده کنیم

نه تسلیم نه جنگ بی‌پایان

خروج رسمی آمریکا از شورای حقوق بشر سازمان ملل

وعده پزشکیان برای چاق کردن کالابرگ

«رؤیای نیمه‌شب» از جسارت نگاه دراماتیک به مهدویت تا تئوری نارس زیرمتن چخوف

فرصت ۴۸ ساعته به یک دیپلمات سوئدی برای ترک ایران

فهم درست ادبیات در نظام آموزشی تست محور ممکن نیست

یک قدمی مدال آسیایی

باید به جنگ ادراکی دشمن پاتک هنری زد

ردپای سرقت یک کیلو طلا پس از ۱۰ روز به سارقان رسید

درباره سخنگوی  وزارت خارجه

نشست خبری رئیس پلیس راهور تهران بزرگ

پیش‌دستی مدارس برای روز‌های تعطیل!

ایران به عنوان عضو کمیته عمومی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی انتخاب شد

شعر برای بسیاری از نوجوانان و جوانان فقط یک سؤال امتحانی است

رزمایش و اجتماع بزرگ «مردم جان فدای ایران» فردا در تهران برگزار می‌شود

پهلوی اول و دوم با قیچی به جان بافت شهری افتادند!

جشن شکوفه‌ها ۱۴۰۵ -۲

ترور هرگز نمی‌تواند اندیشه وحدت را خاموش کند

دشمن شب اول جنگ ۲ برادرم را از ما گرفت

خلاصه سیره مرجعیت شیعه

بمب؟ نمی‌دانیم در آینده چه اتفاقی می‌افتد

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
خلاصه سیره مرجعیت شیعه
اینک نوبت ابهام هسته‌ای است
جشن شکوفه‌ها ۱۴۰۵ -۲
جشن جوانه ها ۱۴۰۵
یک جفت کفش سوخته تنها نشان شهیدمان بود
بازخوانی آرای دکتر علی شریعتی درباره فلسطین با نظر به تراژدی امروز غزه
درباره سخنگوی  وزارت خارجه
«رؤیای نیمه‌شب» از جسارت نگاه دراماتیک به مهدویت تا تئوری نارس زیرمتن چخوف
تناقضات دعوت به وحدت!
نبض امیرکبیر از حمام فین تا شخصیتی محبوب مقابل دوربین
مدیریت حقوقی مصرف انرژی در عصر هوش مصنوعی
تحول روحی جلال شهادتش را قابل پیش‌بینی کرده بود 
نقدی حقوقی بر فرایند جدایی بحرین و نسبت آن با تمامیت ارضی ایران
شرکت‌های زیان‌ده دولتی زیر تیغ اصلاح می‌روند
نشست خبری رئیس پلیس راهور تهران بزرگ
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار