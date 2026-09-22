۹۰۰ برنامه محوری نیروی زمینی سپاه در هفته دفاع مقدس

جوان آنلاین: سرهنگ «شهرام عسکریان» معاون روابط عمومی نیروی زمینی سپاه، در حاشیه نشست هماهنگی ستاد گرامیداشت هفته دفاع مقدس نزسا، با بیان اینکه این نیرو با اجرای بیش از ۹۰۰ برنامه در سراسر کشور به استقبال هفته دفاع مقدس می‌رود، اظهار داشت: این برنامه‌ها با هدف بازخوانی حماسه‌های دفاع مقدس، انتقال روحیه مقاومت به نسل جوان و با تأکید بر آمادگی همه‌جانبه نیرو در برابر جنگ‌های ترکیبی تدوین شده است.

عسکریان با اشاره به رویکرد مردم‌یاری نیرو، از افتتاح بیمارستان فوق‌تخصصی «شهید قاضی» نیروی زمینی سپاه در سنندج خبر داد و افزود: این زیرساخت راهبردی در مناطق مرزی، نیاز مبرم مردم منطقه به عزیمت به استان‌های همجوار را تقریباً مرتفع می‌سازد.

وی در ادامه به یکی از برنامه‌های مهم و محوری این هفته اشاره کرد و گفت: همزمان با هفته دفاع مقدس، مراسم گرامیداشتی به منظور ارج‌نهادن به مقام شامخ فرمانده شهید، سپهبد پاسدار محمد پاکپور در روستای دهسد شهرستان خنداب استان مرکزی و در جوار مزار مطهر ایشان برگزار می‌شود.

معاون روابط عمومی نیروی زمینی سپاه افزود: در حاشیه این مراسم معنوی، بیمارستان سیار فوق‌تخصصی شهید صدوقی اصفهان نیروی زمینی سپاه با ظرفیت ۳۲ تخت بستری راه‌اندازی خواهد شد تا به مردم محروم منطقه خدمات رایگان ارائه دهد.

عسکریان با تشریح توانمندی‌های این بیمارستان ۳۲ تختخوابی تأکید کرد: این مرکز با وجود ماهیت سیار، تفاوتی با بیمارستان‌های ثابت ندارد و مجهز به تمام بخش‌های تخصصی شامل جراحی عمومی، داخلی، اطفال، ارتوپدی، چشم‌پزشکی، زنان و زایمان، طب اورژانس،‌ام‌آرآی اختصاصی، سونوگرافی و رادیولوژی دیجیتال است؛ همچنین با استقرار بخش دندان‌پزشکی با یونیت‌های پرتابل مدرن، اتاق عمل‌های سیار، آزمایشگاه و داروخانه، این مجموعه قادر است تمامی خدمات درمانی لازم را ارائه دهد.

معاون روابط عمومی نزسا خاطرنشان کرد: از دیگر برنامه‌های میدانی در حاشیه این آیین، برگزاری رژه موتوری با مشارکت هیئت موتورسواری کشور جهت نمایش آمادگی و اقتدار نیرو خبر داد.

وی همچنین از اجرای برنامه‌های دیگری نظیر برپایی نمایشگاه‌ها و اجرای چندین طرح محرومیت‌زدایی در سایر استان‌ها (از جمله افتتاح و کلنگ‌زنی مدارس، اهدای جهیزیه و لوازم‌التحریر)، مسابقات فرهنگی و هنری، عطرافشانی گلزار شهدا، دیدار با خانواده‌های معظم شهدا، و صعود تیم کوهنوردی رزمندگان نیروی زمینی سپاه به قله دماوند به عنوان نمادی از صلابت نیرو یاد کرد.