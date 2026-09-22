کد خبر: 1380890
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۳۱ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۱:۳۹
سیاست » اخبار کلی

۹۰۰ برنامه محوری نیروی زمینی سپاه در هفته دفاع مقدس

نیروی زمینی معاون روابط عمومی نیروی زمینی سپاه از اجرای ۹۰۰ برنامه محوری این نیرو در هفته دفاع مقدس خبر داد.

جوان آنلاین: سرهنگ «شهرام عسکریان» معاون روابط عمومی نیروی زمینی سپاه، در حاشیه نشست هماهنگی ستاد گرامیداشت هفته دفاع مقدس نزسا، با بیان اینکه این نیرو با اجرای بیش از ۹۰۰ برنامه در سراسر کشور به استقبال هفته دفاع مقدس می‌رود، اظهار داشت: این برنامه‌ها با هدف بازخوانی حماسه‌های دفاع مقدس، انتقال روحیه مقاومت به نسل جوان و با تأکید بر آمادگی همه‌جانبه نیرو در برابر جنگ‌های ترکیبی تدوین شده است.

عسکریان با اشاره به رویکرد مردم‌یاری نیرو، از افتتاح بیمارستان فوق‌تخصصی «شهید قاضی» نیروی زمینی سپاه در سنندج خبر داد و افزود: این زیرساخت راهبردی در مناطق مرزی، نیاز مبرم مردم منطقه به عزیمت به استان‌های همجوار را تقریباً مرتفع می‌سازد.

وی در ادامه به یکی از برنامه‌های مهم و محوری این هفته اشاره کرد و گفت: همزمان با هفته دفاع مقدس، مراسم گرامیداشتی به منظور ارج‌نهادن به مقام شامخ فرمانده شهید، سپهبد پاسدار محمد پاکپور در روستای دهسد شهرستان خنداب استان مرکزی و در جوار مزار مطهر ایشان برگزار می‌شود.

معاون روابط عمومی نیروی زمینی سپاه افزود: در حاشیه این مراسم معنوی، بیمارستان سیار فوق‌تخصصی شهید صدوقی اصفهان نیروی زمینی سپاه با ظرفیت ۳۲ تخت بستری راه‌اندازی خواهد شد تا به مردم محروم منطقه خدمات رایگان ارائه دهد.

عسکریان با تشریح توانمندی‌های این بیمارستان ۳۲ تختخوابی تأکید کرد: این مرکز با وجود ماهیت سیار، تفاوتی با بیمارستان‌های ثابت ندارد و مجهز به تمام بخش‌های تخصصی شامل جراحی عمومی، داخلی، اطفال، ارتوپدی، چشم‌پزشکی، زنان و زایمان، طب اورژانس،‌ام‌آرآی اختصاصی، سونوگرافی و رادیولوژی دیجیتال است؛ همچنین با استقرار بخش دندان‌پزشکی با یونیت‌های پرتابل مدرن، اتاق عمل‌های سیار، آزمایشگاه و داروخانه، این مجموعه قادر است تمامی خدمات درمانی لازم را ارائه دهد.

معاون روابط عمومی نزسا خاطرنشان کرد: از دیگر برنامه‌های میدانی در حاشیه این آیین، برگزاری رژه موتوری با مشارکت هیئت موتورسواری کشور جهت نمایش آمادگی و اقتدار نیرو خبر داد.

وی همچنین از اجرای برنامه‌های دیگری نظیر برپایی نمایشگاه‌ها و اجرای چندین طرح محرومیت‌زدایی در سایر استان‌ها (از جمله افتتاح و کلنگ‌زنی مدارس، اهدای جهیزیه و لوازم‌التحریر)، مسابقات فرهنگی و هنری، عطرافشانی گلزار شهدا، دیدار با خانواده‌های معظم شهدا، و صعود تیم کوهنوردی رزمندگان نیروی زمینی سپاه به قله دماوند به عنوان نمادی از صلابت نیرو یاد کرد.

برچسب ها: نیروی زمینی سپاه ، هفته دفاع مقدس ، سپاه
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

افتتاح نمایشگاه عکس ۴۰ روز شکوه مقاومت و پیروزی

وضعیت دشوار عربستان؛ تلاش برای ایجاد ائتلاف علیه انصارالله

حضور مردم، تضمین کننده اقتدار و امنیت ایران است

فارن پالسی: به هر روشی حساب کنید، آمریکا در حال باختن جنگ ایران است

کمیته انضباطی استقلال و تراکتور را جریمه میکند؟

رزمایش عظیم جان فدایان ایران با حضور انبوه مردم پایتخت

فارن پالسی: به هر روشی حساب کنید، آمریکا در حال باختن جنگ ایران است

رزمایش جان‌فدایان ایران -۲

ریزش آرای نتانیاهو چند هفته مانده به انتخابات کنست

مدیرعامل پرسپولیس: قرارداد "گرا" ۷۷۰ هزار دلار برای یک فصل و نیم‌ است

عاقبت‌اندیشی در تنگه‌ها

بن هول!

رزمایش جان‌فدایان ایران -۱

ارز محدود صرف واردات کالا‌های لوکس نشود

مدیرعامل پرسپولیس: در خصوص آسانی از کمیته انضباطی جواب نگیریم سراغ CAS میرویم

آمریکا با فناوری دفاعی پیشرفته ایران به چالش کشیده شد

یمن یکپارچه و ظهور قدرت تازه در منطقه

رحلت طالقانی در دستنوشته فرزندان

خلأ‌های قانونی در مواجهه با خشونت مجازی

همه «جان‌فدا» شدیم

خیابان را خالی نکنید

نمایشگاه عکس ۴۰ روز شکوه مقاومت و پیروزی برگزار شد 

قاتل دختر مورد علاقه در آستانه محاکمه

چاله‌کردن ۵ عضو خانواده در رسیدن به ارثیه + گفت‌وگو با متهم

آثار جشنواره تئاتر مقاومت سفارشی نیست

گاز به کمک بنزین آمد

تمکین امریکا مقابل انصارالله

لغو پرواز‌های ماهان به ترکیه و عمان/ پرواز سایر شرکت‌ها برقرار است

مخاطب امروز «کارآگاه علوی» را با پوآرو و شرلوک هولمز مقایسه می‌کند

ادبیات قدیم را ساده‌سازی نکنیم مسیر اتصال را برای نسل جوان ساده کنیم

نه تسلیم نه جنگ بی‌پایان

خروج رسمی آمریکا از شورای حقوق بشر سازمان ملل

وعده پزشکیان برای چاق کردن کالابرگ

«رؤیای نیمه‌شب» از جسارت نگاه دراماتیک به مهدویت تا تئوری نارس زیرمتن چخوف

فرصت ۴۸ ساعته به یک دیپلمات سوئدی برای ترک ایران

فهم درست ادبیات در نظام آموزشی تست محور ممکن نیست

یک قدمی مدال آسیایی

باید به جنگ ادراکی دشمن پاتک هنری زد

ردپای سرقت یک کیلو طلا پس از ۱۰ روز به سارقان رسید

درباره سخنگوی  وزارت خارجه

ایران به عنوان عضو کمیته عمومی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی انتخاب شد

پیش‌دستی مدارس برای روز‌های تعطیل!

شعر برای بسیاری از نوجوانان و جوانان فقط یک سؤال امتحانی است

نشست خبری رئیس پلیس راهور تهران بزرگ

رزمایش و اجتماع بزرگ «مردم جان فدای ایران» فردا در تهران برگزار می‌شود

پهلوی اول و دوم با قیچی به جان بافت شهری افتادند!

ترور هرگز نمی‌تواند اندیشه وحدت را خاموش کند

دشمن شب اول جنگ ۲ برادرم را از ما گرفت

جشن شکوفه‌ها ۱۴۰۵ -۲

بمب؟ نمی‌دانیم در آینده چه اتفاقی می‌افتد

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
خلاصه سیره مرجعیت شیعه
اینک نوبت ابهام هسته‌ای است
جشن شکوفه‌ها ۱۴۰۵ -۲
جشن جوانه ها ۱۴۰۵
یک جفت کفش سوخته تنها نشان شهیدمان بود
بازخوانی آرای دکتر علی شریعتی درباره فلسطین با نظر به تراژدی امروز غزه
درباره سخنگوی  وزارت خارجه
«رؤیای نیمه‌شب» از جسارت نگاه دراماتیک به مهدویت تا تئوری نارس زیرمتن چخوف
تناقضات دعوت به وحدت!
نبض امیرکبیر از حمام فین تا شخصیتی محبوب مقابل دوربین
مدیریت حقوقی مصرف انرژی در عصر هوش مصنوعی
تحول روحی جلال شهادتش را قابل پیش‌بینی کرده بود 
نقدی حقوقی بر فرایند جدایی بحرین و نسبت آن با تمامیت ارضی ایران
شرکت‌های زیان‌ده دولتی زیر تیغ اصلاح می‌روند
نشست خبری رئیس پلیس راهور تهران بزرگ
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار