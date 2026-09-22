تیراندازی مرگبار در دبیرستان ترکیه

جوان آنلاین: حادثه تیراندازی امروز سهشنبه حدود ساعت ۸ صبح در محله «آلبایراک» در منطقه تورگوتلو و در مقابل یک دبیرستان فنی و حرفهای «آناتولی» رخ داد.
بنا بر گزارش وبگاه «ترکیه تودی»، فرد مهاجم به دلایلی که هنوز مشخص نیست، در مقابل مدرسه بهطور نامشخص و بدون هدف مشخص اقدام به تیراندازی کرد.
پس از آن، مرکز تماس اضطراری ۱۱۲ ترکیه گزارشی درباره تلفات و زخمی شدن تعدادی از دانشآموزان در جریان این حمله دریافت کرد.
پس از دریافت گزارش حادثه، شمار زیادی از نیروهای پلیس و تیمهای پزشکی به محل اعزام شدند.
نیروهای اعزامشده عملیات امدادرسانی و تحقیقات درباره این حادثه را آغاز کردند و این اقدامات تا زمان انتشار آخرین گزارشها ادامه داشت.
شبکه تلویزیونی «انتیوی» ترکیه به نقل از اطلاعات اولیه از محل حادثه گزارش داد که یک دانشآموز جان خود را از دست داده و چهار دانشآموز زخمی شدهاند.**
پس از وقوع تیراندازی، جمعیتی نیز در مقابل مدرسه تجمع کردند.
این حادثه همچنان در حال بررسی است و جزئیات بیشتری درباره آن با انتشار اطلاعات جدید اعلام خواهد شد.