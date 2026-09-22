در سایه فشارهای فزاینده نظامی و سیاسی، ریاض بار دیگر در تکاپوی گشودن کانال‌های مذاکره با صنعا است. این اقدام در شرایطی صورت می‌گیرد که یمن پیشنهادهای ارائه‌شده را رد کرده و ایالات متحده نیز تصمیم گرفته است انجام حملات علیه یمن را لغو کند؛ تحولاتی که همزمان با گسترش تلاش‌های منطقه‌ای برای مهار تنش‌ها رخ می‌دهد.

جوان آنلاین: عربستان پس از ناکامی در اعمال فشار نظامی مؤثر بر صنعا طی هفته‌های گذشته و در حالی که هدف حملات سنگین با موشک‌های بالستیک و کروز قرار گرفته و متحدانش نیز تاکنون از پذیرش درخواست‌ها برای مداخله مستقیم سر باز زده‌اند، در حال پیگیری پیشنهادهای جدیدی از طریق واسطه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی است. با این حال، انصارالله یمن همچنان این پیشنهادها را رد می‌کند و آن‌ را برای برآورده ساختن حتی حداقل مطالبات یمن ناکافی می‌داند.

به گزارش ایسنا، پس از شکست تلاش‌های میانجی‌گرانه ترکیه برای متقاعد کردن این جنبش جهت توقف عملیات‌هایش در عمق خاک عربستان و همچنین رد پیشنهادهای قبلی عربستان برای کاهش تنش که از طریق واسطه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی از جمله چین ارائه شده بود و اصرار انصارالله بر اینکه عربستان ابتدا باید خواسته‌های بشردوستانه آن را بپذیرد ریاض بار دیگر به دنبال گفت‌وگو است. با این حال این بار این ابتکار عمل از طریق هانس گروندبرگ، فرستاده ویژه سازمان ملل در امور یمن پیگیری می‌شود.

خبرگزاری رسمی یمن، سبأ گزارش داد که گروندبرگ در مسقط با محمد عبدالسلام، رئیس هیئت مذاکره‌کننده انصارالله دیدار کرده است. عبدالسلام بر خواسته‌های یمن مبنی بر لغو محاصره فرودگاه‌ها و بنادر یمن، رفع محدودیت‌های اقتصادی و بشردوستانه و پرداخت حقوق کارکنان تأکید مجدد کرد.

طبق گزارش روزنامه الاخبار لبنان، عبدالسلام همچنین بر ضرورت برآورده‌ کردن بی‌قید وشرط مطالبات بشردوستانه تأکید کرد و ضمن مسئول دانستن طرف سعودی در قبال پیامدهای عدم تحقق این امر، نسبت به تداوم مسلح کردن گروه‌های مختلف در جبهه‌های گوناگون داخلی هشدار داد.

در همین حال یک منبع سیاسی آگاه به روزنامه الاخبار گفت: عربستان همچنان تلاش می‌کند خود را به جای عامل اصلی تجاوز و محاصره به عنوان میانجی صلح در یمن معرفی کند. این کشور تلاش می‌کند پشت گروه‌های متحد خود پنهان شود و مناقشه را صرفا مسئله‌ای داخلی میان یمنی‌ها جلوه دهد.

این منبع در خصوص پیشنهادهای ارائه‌شده به صنعا گفت: ریاض به سازمان ملل پیشنهاد ازسرگیری مذاکرات پیرامون پرونده اقتصادی و برگزاری نشست‌هایی میان طرف‌های یمنی را داده است تا در خصوص ازسرگیری تولید و صادرات نفت توافق حاصل شود؛ توافقی که درآمدهای حاصل از آن به پرداخت حقوق کارکنان دولت در استان‌های مختلف اختصاص یابد.

درخواست مجدد عربستان برای مذاکره پس از آن مطرح می‌شود که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا درخواست عربستان برای انجام حملات هوایی علیه انصارالله یمن را رد کرد. روزنامه نیویورک‌تایمز به نقل از مقامات آمریکایی گزارش داد که ترامپ هفته‌ها در خصوص درخواست‌های عربستان مردد بود اما این وضعیت پنج‌شنبه گذشته به نقطه اوج خود رسید. زمانی که محمد بن‌ سلمان، ولیعهد عربستان با وی تماس گرفت و بار دیگر خواستار مداخله شد. به نوشته این روزنامه، ترامپ روز پیش از آن با مشاورانش دیدار کرده و به آن‌ها گفته بود که از انجام حملات حمایت نمی‌کند اما پس از گفت‌وگو با محمد بن‌ سلمان موضع خود را تغییر داد و به وزارت جنگ دستور آمادگی داد. اما بعدا ترامپ بار دیگر تغییر موضع داده و به مقامات ذیربط اعلام کرد که هیچ‌گونه حمله هوایی از سوی آمریکا علیه این جنبش دست‌کم در مقطع کنونی صورت نخواهد گرفت.

ترامپ در گفت‌وگوی تلفنی با شبکه فاکس‌نیوز اظهار داشت ایالات متحده در تماس مداوم با انصارالله است. وی مدعی شد که این جنبش پذیرفته‌ که با ایالات متحده وارد درگیری نشوند. به نوشته این روزنامه، این نوسانات بازتاب ‌دهنده وضعیت دشواری است که ترامپ در آن گرفتار شده است. به‌ویژه آنکه حملات انصارالله به عربستان همچنان ادامه دارد.

اگرچه برخی از مقامات نظامی ایالات متحده کمک به ریاض را ضروری می‌دانند اما دیپلمات‌ها و فرماندهان نظامی فعلی و پیشین آمریکایی که در خاورمیانه خدمت کرده‌اند، نسبت به اینکه یک بمباران محدود از سوی آمریکا بتواند انصارالله را به مذاکره یا دست کشیدن از خواسته‌هایش وادار کند، تردید دارند. آن‌ها همچنین کارآمدی حمایت از نیروهای طرفدار عربستان را که در نخستین درگیری عمده خود با انصارالله در هفته‌های اخیر عقب‌نشینی کردند زیر سؤال می‌برند و معتقدند در صورت تصمیم ایالات متحده برای ازسرگیری حملات هوایی علیه انصارالله، احتمال دارد که آن‌ها دوباره کشتی‌های آمریکایی را هدف قرار دهند.

یک مقام مسئول خاطرنشان کرد که با توجه به بی‌ثباتی کنونی در تنگه هرمز، جهان ممکن است به ‌زودی با اختلالات بیشتری در مسیرهای کشتیرانی نفت و گاز از طریق تنگه باب ‌المندب مواجه شود.

از نظر میدانی انصارالله یمن به پیشروی خود به سوی دروازه جنوبی شهر تعز ادامه داد و روز گذشته موفق شد کانون درگیری‌ها را از رشته‌کوه راهبردی راسن به منطقه بنی‌عمر منتقل کند؛ منطقه‌ای که در نزدیکی السمسره در شهرستان الشمایتین و در مجاورت التربه مرکز منطقه الحجریه واقع شده است.

به گفته منابع محلی نیروهای صنعا کنترل مناطق راسن و بنی‌عمر را به دست گرفته و در منطقه جرداد با نیروهای سپر میهن و نیروهای العمالقه درگیر نبردی شدید شده‌اند. این منابع تأکید کردند که نیروهای مذکور در آستانه قطع حیاتی‌ترین خطوط تدارکاتی در جنوب تعز قرار دارند و ده‌ها تن از فرماندهان نظامی وابسته به حزب اصلاح نیز از آن گریخته‌اند.

از سوی دیگر اخیرا سید عبدالملک الحوثی، رهبر جنبش انصارالله یمن به ترکیه و پاکستان توصیه کرد که تسلیم فشارهای عربستان برای کشیده شدن به جنگ علیه یمن نشوند.

الحوثی در سخنرانی خود به مناسبت سالگرد انقلاب ۲۱ سپتامبر اظهار داشت: آنچه عربستان اکنون به دنبال آن است، سوق دادن ترکیه و پاکستان به مداخله و وارد کردن تکفیری‌ها از سوریه است. ما به ترکیه و پاکستان توصیه می‌کنیم که به طمع کسب منافع سیاسی و مادی از عربستان خود را درگیر این ماجرا نکنند.

وی همچنین به مشارکت ایالات متحده در رهگیری حملات یمنی‌ها در حریم هوایی عربستان و بررسی گزینه‌هایی از سوی واشنگتن برای تشدید اقدامات علیه یمن اشاره کرد.