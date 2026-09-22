فرمانده نیروی دریایی ارتش در پیامی به مناسبت فرارسیدن هفته دفاع مقدس، اعلام کرد: نیروی دریایی حیاتی و تعیین‌کننده همچون گذشته، با تکیه بر ایمان، تخصص، آمادگی رزمی و تأسی به سیره نورانی امام شهید امت و تبعیت از منویات فرماندهی معظم کل قوا، آماده دفاع همه‌جانبه از منافع ملی و عزت ایران اسلامی در هر میدان و هر زمان است.

جوان آنلاین: امیر دریادار شهرام ایرانی فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران با صدور پیامی، ضمن تبریک فرارسیدن هفته دفاع مقدس اظهار کرد: این ایام، نماد پایداری ملتی است که در مصاف با ظلم، سر خم نکرد و از جان خویش برای پاسداری از دین، وطن و کرامت انسانی گذشت.

متن کامل این پیام به شرح زیر است:

«بسم‌الله الرحمن الرحیم

سی و یکم شهریورماه، فرا رسیدن هفته دفاع مقدس، یادآور حماسه‌ای سترگ و جاودانه است که در آن فرزندان دلیر این مرز و بوم، با ایمان، ایثار و اراده‌ای شکست‌ناپذیر، در برابر هجوم دشمن ایستادند و عظمت روح مقاومت را در تاریخ ثبت کردند. این ایام، نماد پایداری ملتی است که در مصاف با ظلم، سر خم نکرد و از جان خویش برای پاسداری از دین، وطن و کرامت انسانی گذشت.

اکنون، در پرتو همان فرهنگ ناب ایثار و مقاومت و در هنگامه‌ جنگ رمضان و دفاع در برابر تجاوز وحشیانه دشمن آمریکایی صهیونیستی، بار دیگر ملت بزرگ ایران و فرزندان برومندش در نیروهای مسلح نشان دادند که امنیت این سرزمین، خط قرمز است و هر متجاوزی، با پاسخ کوبنده، قاطع و درخور خود مواجه خواهد شد.

ملت سرافراز ایران اسلامی در این آزمون بزرگ با عزمی بلند و ایمانی راسخ، در برابر تجاوز و شرارت جبهه استکبار مقتدرانه ایستادند و نه‌تنها پیام صلابت ایران عزیز را به جهان مخابره نمودند، بلکه معادلات دشمنان شرور را دگرگون ساختند.

بی‌تردید، راه شهیدان و آموزه‌های دفاع مقدس همچنان مشعل فروزانی است که مسیر عزت و استقلال ملت مقاوم ایران را روشن ساخته و نیروهای مسلح مقتدر، با تمام توان، آمادگی خود را برای دفاع همه‌جانبه از مرزهای زمینی، دریایی، هوایی و عقیدتی کشور عزیزمان حفظ و تقویت خواهند نمود.

اینجانب ضمن گرامیداشت یاد و خاطره همه شهدای سرافراز هشت ساله و جنگ رمضان، فرارسیدن هفته دفاع مقدس را به فرماندهان، جانبازان، ایثارگران، خانواده‌های معظم شهدا و تمامی رزمندگان خادم نیروهای مسلح به‌ویژه دریادلان ولایت‌مدار تبریک عرض نموده و اعلام می‌دارم که نیروی دریایی حیاتی و تعیین‌کننده همچون گذشته، با تکیه بر ایمان، تخصص، آمادگی رزمی و تأسی به سیره نورانی امام شهید امت(قدس سره) و تبعیت از منویات فرماندهی معظم کل قوا(مدظله‌العالی)، آماده دفاع همه‌جانبه از منافع ملی و عزت ایران اسلامی در هر میدان و هر زمان است.

از خداوند متعال برای همگان، فیض معنوی کامل و بهره‌مندی از رحمت واسعه الهی را در سایه عنایات ویژه اهل بیت(ع)، حضرت ولی عصر(عج) و امام شهید بسیار عزیز(قدس سره) و رهبری خردمندانه فرماندهی معظم کل قوا حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای(حفظه‌الله) مسئلت دارم.»