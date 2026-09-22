کد خبر: 1380883
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۳۱ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۱:۲۲
سیاست » اخبار کلی

فرمانده نیروی دریایی ارتش: آماده دفاع همه‌جانبه از منافع ملی در هر میدان و هر زمان هستیم

امیر ایرانی فرمانده نیروی دریایی ارتش در پیامی به مناسبت فرارسیدن هفته دفاع مقدس، اعلام کرد: نیروی دریایی حیاتی و تعیین‌کننده همچون گذشته، با تکیه بر ایمان، تخصص، آمادگی رزمی و تأسی به سیره نورانی امام شهید امت و تبعیت از منویات فرماندهی معظم کل قوا، آماده دفاع همه‌جانبه از منافع ملی و عزت ایران اسلامی در هر میدان و هر زمان است.

جوان آنلاین: امیر دریادار شهرام ایرانی فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران با صدور پیامی، ضمن تبریک فرارسیدن هفته دفاع مقدس اظهار کرد: این ایام، نماد پایداری ملتی است که در مصاف با ظلم، سر خم نکرد و از جان خویش برای پاسداری از دین، وطن و کرامت انسانی گذشت.

متن کامل این پیام به شرح زیر است:

«بسم‌الله الرحمن الرحیم

سی و یکم شهریورماه، فرا رسیدن هفته دفاع مقدس، یادآور حماسه‌ای سترگ و جاودانه است که در آن فرزندان دلیر این مرز و بوم، با ایمان، ایثار و اراده‌ای شکست‌ناپذیر، در برابر هجوم دشمن ایستادند و عظمت روح مقاومت را در تاریخ ثبت کردند. این ایام، نماد پایداری ملتی است که در مصاف با ظلم، سر خم نکرد و از جان خویش برای پاسداری از دین، وطن و کرامت انسانی گذشت.

اکنون، در پرتو همان فرهنگ ناب ایثار و مقاومت و در هنگامه‌ جنگ رمضان و دفاع در برابر تجاوز وحشیانه دشمن آمریکایی صهیونیستی، بار دیگر ملت بزرگ ایران و فرزندان برومندش در نیروهای مسلح نشان دادند که امنیت این سرزمین، خط قرمز است و هر متجاوزی، با پاسخ کوبنده، قاطع و درخور خود مواجه خواهد شد.

ملت سرافراز ایران اسلامی در این آزمون بزرگ با عزمی بلند و ایمانی راسخ، در برابر تجاوز و شرارت جبهه استکبار مقتدرانه ایستادند و نه‌تنها پیام صلابت ایران عزیز را به جهان مخابره نمودند، بلکه معادلات دشمنان شرور را دگرگون ساختند.

بی‌تردید، راه شهیدان و آموزه‌های دفاع مقدس همچنان مشعل فروزانی است که مسیر عزت و استقلال ملت مقاوم ایران را روشن ساخته و نیروهای مسلح مقتدر، با تمام توان، آمادگی خود را برای دفاع همه‌جانبه از مرزهای زمینی، دریایی، هوایی و عقیدتی کشور عزیزمان حفظ و تقویت خواهند نمود.

اینجانب ضمن گرامیداشت یاد و خاطره همه شهدای سرافراز هشت ساله و جنگ رمضان، فرارسیدن هفته دفاع مقدس را به فرماندهان، جانبازان، ایثارگران، خانواده‌های معظم شهدا و تمامی رزمندگان خادم نیروهای مسلح به‌ویژه دریادلان ولایت‌مدار تبریک عرض نموده و اعلام می‌دارم که نیروی دریایی حیاتی و تعیین‌کننده همچون گذشته، با تکیه بر ایمان، تخصص، آمادگی رزمی و تأسی به سیره نورانی امام شهید امت(قدس سره) و تبعیت از منویات فرماندهی معظم کل قوا(مدظله‌العالی)، آماده دفاع همه‌جانبه از منافع ملی و عزت ایران اسلامی در هر میدان و هر زمان است.

از خداوند متعال برای همگان، فیض معنوی کامل و بهره‌مندی از رحمت واسعه الهی را در سایه عنایات ویژه اهل بیت(ع)، حضرت ولی عصر(عج) و امام شهید بسیار عزیز(قدس سره) و رهبری خردمندانه فرماندهی معظم کل قوا حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای(حفظه‌الله) مسئلت دارم.»

برچسب ها: امیر ایرانی ، هفته دفاع مقدس ، نیروی دریایی ارتش
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

افتتاح نمایشگاه عکس ۴۰ روز شکوه مقاومت و پیروزی

وضعیت دشوار عربستان؛ تلاش برای ایجاد ائتلاف علیه انصارالله

حضور مردم، تضمین کننده اقتدار و امنیت ایران است

فارن پالسی: به هر روشی حساب کنید، آمریکا در حال باختن جنگ ایران است

کمیته انضباطی استقلال و تراکتور را جریمه میکند؟

رزمایش عظیم جان فدایان ایران با حضور انبوه مردم پایتخت

فارن پالسی: به هر روشی حساب کنید، آمریکا در حال باختن جنگ ایران است

رزمایش جان‌فدایان ایران -۲

ریزش آرای نتانیاهو چند هفته مانده به انتخابات کنست

مدیرعامل پرسپولیس: قرارداد "گرا" ۷۷۰ هزار دلار برای یک فصل و نیم‌ است

عاقبت‌اندیشی در تنگه‌ها

بن هول!

رزمایش جان‌فدایان ایران -۱

ارز محدود صرف واردات کالا‌های لوکس نشود

مدیرعامل پرسپولیس: در خصوص آسانی از کمیته انضباطی جواب نگیریم سراغ CAS میرویم

آمریکا با فناوری دفاعی پیشرفته ایران به چالش کشیده شد

یمن یکپارچه و ظهور قدرت تازه در منطقه

رحلت طالقانی در دستنوشته فرزندان

خلأ‌های قانونی در مواجهه با خشونت مجازی

همه «جان‌فدا» شدیم

خیابان را خالی نکنید

نمایشگاه عکس ۴۰ روز شکوه مقاومت و پیروزی برگزار شد 

قاتل دختر مورد علاقه در آستانه محاکمه

چاله‌کردن ۵ عضو خانواده در رسیدن به ارثیه + گفت‌وگو با متهم

آثار جشنواره تئاتر مقاومت سفارشی نیست

گاز به کمک بنزین آمد

تمکین امریکا مقابل انصارالله

لغو پرواز‌های ماهان به ترکیه و عمان/ پرواز سایر شرکت‌ها برقرار است

مخاطب امروز «کارآگاه علوی» را با پوآرو و شرلوک هولمز مقایسه می‌کند

ادبیات قدیم را ساده‌سازی نکنیم مسیر اتصال را برای نسل جوان ساده کنیم

نه تسلیم نه جنگ بی‌پایان

خروج رسمی آمریکا از شورای حقوق بشر سازمان ملل

وعده پزشکیان برای چاق کردن کالابرگ

«رؤیای نیمه‌شب» از جسارت نگاه دراماتیک به مهدویت تا تئوری نارس زیرمتن چخوف

فرصت ۴۸ ساعته به یک دیپلمات سوئدی برای ترک ایران

فهم درست ادبیات در نظام آموزشی تست محور ممکن نیست

یک قدمی مدال آسیایی

باید به جنگ ادراکی دشمن پاتک هنری زد

ردپای سرقت یک کیلو طلا پس از ۱۰ روز به سارقان رسید

درباره سخنگوی  وزارت خارجه

ایران به عنوان عضو کمیته عمومی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی انتخاب شد

پیش‌دستی مدارس برای روز‌های تعطیل!

شعر برای بسیاری از نوجوانان و جوانان فقط یک سؤال امتحانی است

نشست خبری رئیس پلیس راهور تهران بزرگ

رزمایش و اجتماع بزرگ «مردم جان فدای ایران» فردا در تهران برگزار می‌شود

پهلوی اول و دوم با قیچی به جان بافت شهری افتادند!

ترور هرگز نمی‌تواند اندیشه وحدت را خاموش کند

دشمن شب اول جنگ ۲ برادرم را از ما گرفت

جشن شکوفه‌ها ۱۴۰۵ -۲

بمب؟ نمی‌دانیم در آینده چه اتفاقی می‌افتد

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
خلاصه سیره مرجعیت شیعه
اینک نوبت ابهام هسته‌ای است
جشن شکوفه‌ها ۱۴۰۵ -۲
جشن جوانه ها ۱۴۰۵
یک جفت کفش سوخته تنها نشان شهیدمان بود
بازخوانی آرای دکتر علی شریعتی درباره فلسطین با نظر به تراژدی امروز غزه
درباره سخنگوی  وزارت خارجه
«رؤیای نیمه‌شب» از جسارت نگاه دراماتیک به مهدویت تا تئوری نارس زیرمتن چخوف
تناقضات دعوت به وحدت!
نبض امیرکبیر از حمام فین تا شخصیتی محبوب مقابل دوربین
مدیریت حقوقی مصرف انرژی در عصر هوش مصنوعی
تحول روحی جلال شهادتش را قابل پیش‌بینی کرده بود 
نقدی حقوقی بر فرایند جدایی بحرین و نسبت آن با تمامیت ارضی ایران
شرکت‌های زیان‌ده دولتی زیر تیغ اصلاح می‌روند
نشست خبری رئیس پلیس راهور تهران بزرگ
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار