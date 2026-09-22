جوان آنلاین: امیر سرتیپ علیرضا الهامی، فرمانده قرارگاه مشترک پدافند هوایی خاتمالانبیا(ص) کشور و نیروی پدافند هوایی ارتش، با صدور پیامی فرارسیدن هفته دفاع مقدس را گرامی داشت و یاد و خاطره شهدای والامقام دفاع مقدس، بهویژه شهدای سرافراز پدافند هوایی، را گرامی داشت.
متن پیام به شرح زیر است:
بسمالله الرحمن الرحیم
هفته دفاع مقدس، یادآور روزهایی است که ملت بزرگ ایران با تکیه بر ایمان، وحدت و ارادهای استوار، در برابر تجاوز دشمن ایستاد و برگهای ماندگاری از ایثار، مقاومت و فداکاری را در تاریخ این سرزمین به ثبت رساند.
دفاع مقدس، مدرسهای بزرگ برای نسلهای متمادی بود؛ مدرسهای که در آن مردان و زنان این سرزمین آموختند که صیانت از استقلال، عزت و تمامیت ارضی کشور، نیازمند ایمان، بصیرت، مجاهدت و حضور مسئولانه در میدان دفاع از میهن است.
در این میان، رزمندگان پدافند هوایی با حضور مستمر در صحنه و با ایستادگی در برابر تهدیدات هوایی دشمن، نقش ارزشمندی در حفاظت از آسمان ایران اسلامی ایفا کردند و جمعی از بهترین فرزندان این مرز و بوم نیز در این مسیر، جان خود را تقدیم کردند.
امروز، نام و یاد شهدای والامقام پدافند هوایی، از شهدای دوران دفاع مقدس تا شهدای جنگهای تحمیلی اخیر، چراغ راه رزمندگانی است که همچنان در مسیر پاسداری از آسمان کشور گام برمیدارند. میراث این شهیدان، تنها خاطرهای از گذشته نیست؛ بلکه سرمایهای گرانسنگ برای استمرار فرهنگ ایثار، مسئولیتپذیری و دفاع از ایران اسلامی است.
بیتردید تجربه ارزشمند دفاع مقدس و مجاهدت نسلهای پیشین، پشتوانهای مهم برای نسل امروز پدافند هوایی است؛ نسلی که با بهرهگیری از دانش، تجربه و توانمندیهای بومی، مأموریت خطیر حراست از آسمان کشور را دنبال میکند و در کنار سایر نیروهای مسلح، برای دفاع از امنیت و تمامیت ارضی ایران اسلامی تلاش میکند.
اینجانب ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام هشت سال دفاع مقدس، بهویژه شهدای سرافراز پدافند هوایی، هفته دفاع مقدس را به خانوادههای معظم شهدا، جانبازان، آزادگان، ایثارگران، پیشکسوتان دفاع مقدس، کارکنان و رزمندگان نیروهای مسلح و آحاد ملت شریف ایران اسلامی تبریک و تهنیت عرض میکنم و از درگاه خداوند متعال، توفیق روزافزون همگان را در مسیر خدمت به ایران اسلامی و پاسداری از آرمانهای شهیدان مسئلت دارم.
سرتیپ علیرضا الهامی
فرمانده قرارگاه مشترک پدافند هوایی خاتمالانبیا(ص) کشور و نیروی پدافند هوایی ارتش