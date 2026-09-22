جوان آنلاین: در گزارش اکونومیست آمده است: شکست سنگین حزبی که بیش از هر نیروی سیاسی دیگری در آلمان سابقه حضور در قدرت را دارد، تنها به ثبت ضعیفترین نتیجه تاریخی آن محدود نمیشود بلکه نشان میدهد مرتس در آزمونی که اعضای منتقد حزبش پیش از انتخابات برای او ترتیب داده بودند نیز شکست خورده است.
به گزاش ایرنا، این گزارش میافزاید: اکنون موقعیت مرتس متزلزلتر از هر زمان دیگری به نظر میرسد.
به گزارش ایرنا، سیاستمدار آلمانی از حزب چپ «ائتلاف زارا واگنکنشت» (BSW) پیشتر با اشاره به شکست حزب دموکرات مسیحی به رهبری فردریش مرتس در انتخابات ایالتی مکلنبورگ - فورپومرن و برلین گفت که مردم از صدر اعظم این کشور خسته شدهاند.
«سارا واگنکنشت» عضو ایرانیتبار حزب چپ آلمان در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: حزب دموکرات مسیحی CDU روز یکشنبه در انتخابات ایالتی مکلنبورگ - فورپومرن و برلین، با برد حزب راست افراطی «آلترناتیو برای آلمان» یک شکست تاریخی را تجربه کرد.
وی افزود: حزب یادشده در ایالت مکلنبورگ - فورپومرن، برای اولین بار در تاریخ آلمان از پارلمان ایالتی اخراج شد و نتیجه این انتخابات، یک رأی بیاعتمادی آشکار علیه فریدریش مِرتس است. مردم از این صدراعظم خسته شدهاند.
این نماینده سابق مجلس فدرال آلمان (بوندستاگ) از حزب چپ ادامه داد: اینکه مرتس همچنان به کرسی قدرت چنگ زده و حتی در شب انتخابات اعلام کرد که میخواهد سیاستهای شکستخورده خود را به سادگی ادامه دهد، نشان دهنده انکار مطلق واقعیت و بی احترامی به رای دهندگان است.
وی اضافه کرد: در سخنان او نه از خودانتقادی خبر است و نه نشانهای از فروتنی. در عوض، او از شهروندان میخواهد که همهچیز را بد نبینند و کمی بیشتر صبوری کنند. چه وقاحت بیحد و اندازهای.
سارا واگنکنشت گفت: این صدراعظم اصلاً توانایی کار را ندارد، او باید رای مردم را جدی بگیرد و راه را برای یک شروع دوباره باز کند.
طبق نظرسنجیهای بعد از انتخابات، حزب آلترناتیو برای آلمان ۳۷ درصد آرا را به دست آورده و حزب چپ میانه «سوسیال دموکرات» نیز با با کسب ۳۵.۵ درصد آرا در جایگاه دوم قرار گرفت.
این در حالی است که حزب اتحادیه دموکرات مسیحی وابسته به مرتس در انتخابات پارلمانی دو ایالت یادشده تنها ۵.۵ درصد آرا را به دست آورد.
صدراعظم کنونی آلمان که سال گذشته میلادی با وعده اصلاحات بلندپروازانه برای احیای اقتصاد دچار رکود آلمان انتخاب شد، برای جلب نظر رایدهندگان مردد به مشکل برخورده و نارضایتی آنها را از اصلاحات جنجالی بازنشستگی، مالیات و نظام سلامت به دلیل مجموعهای از گافها و اظهارات نسنجیده، تشدید کرده است.