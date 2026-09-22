جوان آنلاین: خبرگزاری شهاب گزارش داد: نیروهای اشغالگر اسرائیلی از طریق گلولهباران توپخانه، تیراندازی و عملیات تخریب و پرواز گسترده هواپیماهای جنگی و شناسایی، همچنان به نقض مکرر آتشبس در نوار غزه ادامه داده اند.
به گزارش ایرنا، در شرق شهر غزه، سه فلسطینی بر اثر حمله هوایی ارتش اشغالگر به منزلی در محله «التفاح»، زخمی شدند. همچنین این محله صبح امروز شاهد حملات توپخانهای اسرائیل بود.
قایقهای توپدار اسرائیلی نیز به سمت خط ساحلی شهر غزه شلیک کردند، در حالی که هواپیماهای شناسایی ، به پروازهای فشرده بر فراز محلههای مختلف غزه به ویژه «شیخ رضوان»، ادامه دادند.
در شمال نوار غزه، نیروهای اشغالگر منطقهای را در شمال غربی «بیت لاهیا» هدف حمله قرار دادند.
همچنین یک زن بر اثر تیراندازی نظامیان اشغالگر در نزدیکی میدان «ابو شرخ» در جبالیا زخمی شد.
در مرکز و جنوب شرق نوار غزه، دو اردوگاه «البریج» و «المغازی» شاهد حملات توپخانهای اسرائیل بودند و نیروهای اشغالگر همچنین چادرهای آوارگان و مناطق مسکونی در مرکز غزه را هدف تیراندازی قرار دادند.
در جنوب نوار غزه، نیروهای اشغالگر عملیات تخریب گستردهای را در مناطقی در جنوب شرقی خان یونس انجام دادند که باعث انفجارهای مهیبی شد. همزمان بالگردهادر شرق غزه در حال پرواز بودند.