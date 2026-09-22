کد خبر: 1380869
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تاریخ انتشار: ۳۱ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۰:۴۴
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الزیدی: روند انحصار سلاح در عراق با یک دوره نود روزه آغاز خواهد شد

الزیدی نخست وزیر عراق در خصوص طرح موسوم به ساماندهی اسلحه در این کشور گفت: روند انحصار سلاح در عراق با یک دوره ۹۰ روزه آغاز خواهد شد.

جوان آنلاین: علی الزیدی نخست وزیر عراق در گفت وگو با نیویورک تایمز تصریح کرد، روند انحصار سلاح در عراق با یک دوره ۹۰ روزه آغاز خواهد شد که در آن گروه های مسلح حمله ای انجام نمی دهند و هدف حمله نیروهای آمریکایی نیز قرار نمی گیرند. این روند باید تا ژوئن ۲۰۲۷ به پایان برسد و اگر گروه های مسلح پس از پایان این مهلت به فعالیت خود ادامه دهند، دولت آنها را گروه های خارج از قانون محسوب خواهد کرد.

به گزارش ایرنا، وی بیان کرد: کنترل سلاح در عراق اختیاری نیست، بلکه یک ضرورت است و این موضوع، همراه با مبارزه با فساد، برای من یک مایه افتخار است. ابتدا باید سلاح‌ها مصادره شوند تا بتوانیم اقتصادی قوی بسازیم.

نخست وزیر عراق همچنین گفت، شرایط توافق با گروه‌های مسلح در مورد خلع سلاح و جدول زمانی آن در ۳۰ سپتامبر اعلام خواهد شد. این روند با یک دوره ۹۰ روزه آغاز می‌شود که در طی آن گروه‌های مسلح از انجام هرگونه حمله‌ای خودداری می‌کنند و تضمین می‌شود که توسط نیروهای آمریکایی مورد حمله قرار نمی‌گیرند. پس از آن، این گروه‌ها شروع به تحویل سلاح‌های خود می‌کنند و روند خلع سلاح تا ۳۰ ژوئن ۲۰۲۷ تکمیل می‌شود.

وی گفت: هدف این است که این گروه‌ها به عنوان نهادهای مستقل عمل نکنند. آنها به عنوان افراد به نیروهای بسیج مردمی عراق می‌پیوندند و در آنها ادغام می‌شوند. پس از این مهلت، هر گروهی که تحت نام گروه‌های مسلح فعالیت کند، قانون‌شکن تلقی خواهد شد.

او همچنین افزود: «ما می‌خواهیم پل‌ و روابط اقتصادی بین عراق و سایر نقاط جهان ایجاد کنیم و در این دولت، عراق نقطه همگرایی خواهد بود، نه سکویی برای دشمنی».

او تاکید کرد، عراق، سومین صادرکننده بزرگ نفت جهان، به دلیل جنگ در منطقه، که منجر به اختلال در کشتیرانی از طریق تنگه هرمز شد، ۶۰ درصد از درآمد ماهانه صادرات نفت خود را از دست داده است.

الزیدی در خصوص روابط با ترکیه، گفت که بر تقویت روابط اقتصادی بین دو کشور متمرکز کرده است.

او خاطرنشان کرد که عراق امسال با یک قرارداد یک ساله برای افزایش صادرات نفت به ترکیه از طریق خط لوله موجود عراق موافقت کرده است و عراق در حال حاضر قصد دارد ظرفیت این خط لوله را افزایش دهد.

وی افزود که در جریان سفرهایش به فرانسه و آلمان در هفته گذشته، طرح‌هایی را برای ساخت خطوط لوله از طریق ترکیه برای انتقال مستقیم نفت عراق به اروپا ارائه کرده است.

برچسب ها: علی الزیدی ، عراق ، سلاح جنگی
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