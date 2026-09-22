کد خبر: 1380867
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تاریخ انتشار: ۳۱ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۰:۴۱
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نماینده آمریکا: اسرائیل باید حملاتش به سوریه را متوقف کند

ویلسون نماینده جمهوری‌خواه کنگره آمریکا در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک از رژیم صهیونیستی خواست حملات هوایی خود به سوریه را متوقف کند.

جوان آنلاین: جو ویلسون، نماینده جمهوریخواه مجلس نمایندگان ایالات متحده در مصاحبه‌ای با خبرگزاری آناتولی گفت: «این حملات اصلاً نباید انجام شود.»

به گزارش ایسنا، ویلسون که ریاست مشترک فراکسیون امور روابط آمریکا و ترکیه و ترک‌تبارهای آمریکایی را بر عهده دارد ضمن استقبال از مخالفت دولت دونالد ترامپ با حملات رژیم صهیونیستی به سوریه همچنین از بازگشت ترکیه به برنامه جنگنده‌های F-۳۵ حمایت کرد.

ویلسون با ابراز رضایت از موضع «تام باراک»، فرستاده ویژه ترامپ در امور سوریه، گفت: «من واقعاً از اینکه فرستاده رئیس‌جمهور، تام باراک، مخالفت خود را با حملات هوایی اسرائیل اعلام کرده، سپاسگزارم؛ این کار اصلاً نباید انجام شود.»

باراک پیش‌تر در ماه اوت، حمله رژیم صهیونیستی به پایگاه هوایی «ابوالظهور» سوریه را «تشدید غیرضروری» تنش‌ها توصیف کرده بود. ویلسون در پاسخ به این پرسش که آیا صراحتاً خواستار پایان یافتن این حملات از سوی اسرائیل است، گفت: «قطعاً.»

این نماینده جمهوری‌خواه از ایالت کارولینای جنوبی، عملکرد ترامپ در حمایت از حاکمان فعلی سوریه به درخواست آنکارا و ریاض را ستود و گفت که دادن «فرصت» به دمشق به نفع همه کشورهای غرب آسیا خواهد بود.

وی همچنین از تلاش‌ها برای بازگرداندن ترکیه به برنامه جنگنده‌های F-۳۵ و لغو تحریم‌های اعمال‌شده ذیل قانون «مقابله با دشمنان آمریکا از طریق تحریم‌ها» (CAATSA) حمایت کرد و در پاسخ به پرسشی درباره حمایتش از فروش F-۳۵ به آنکارا گفت: «بله، حمایت می‌کنم.» وی ادعا کرد همکاری واشنگتن و آنکارا به تحقق «صلح از طریق قدرت» کمک می‌کند.

واشنگتن در سال ۲۰۱۹ و پس از خرید سامانه پدافند هوایی S-۴۰۰ روسیه توسط ترکیه، آنکارا را از برنامه F-۳۵ تعلیق و خطرات احتمالی برای این جنگنده رادارگریز و ناسازگاری با سامانه‌های ناتو را دلیل این تصمیم عنوان کرد. در پی آن، چند نهاد نظامی ترکیه نیز ذیل قانون CAATSA تحریم شدند؛ هرچند ترامپ در ماه ژوئیه و در دیدار با رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، گفت «قطعاً» امکان فروش این جنگنده‌ها را بررسی خواهد کرد و خواهان لغو تحریم‌هاست.

برچسب ها: اسرائیل  ، جنگ سوریه ، حزب جمهوری خواه
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