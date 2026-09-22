درخوست سناتور دموکرات از اروپا برای تحریم ترامپ و روبیو

جوان آنلاین: کریس ون هولن، سناتور دموکرات آمریکایی روز دوشنبه از کشورهای اروپایی و سایر امضاکنندگان اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی خواست تا دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا و مارکو روبیو، وزیر امور خارجه این کشور را به دلیل تلاشهای دولت برای تضعیف فعالیت این دیوان تحریم کنند.
به گزارش ایسنا، ون هولن در پیامی در صفحه کاربری خود در ایکس نوشت: «اگر کشورهای اروپایی و سایر امضاکنندگان دیوان کیفری بینالمللی ذرهای عزت نفس دارند، باید روبیو و ترامپ را به دلیل ممانعت از تحقیقات درباره جنایات جنگی بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، تحریم کنند.»
اظهارات او پس از آن مطرح شد که روزنامه وال استریت ژورنال به نقل از منابع آگاه گزارش داد که دولت ترامپ در حال آمادهسازی تحریمهای گسترده علیه کل دیوان کیفری بینالمللی است و تلاشهای خود را برای تضعیف این دادگاه پس از صدور حکم بازداشت نتانیاهو تشدید میکند.
این روزنامه به نقل از منابع آگاه و مقامات آمریکایی گزارش داد که تحریمهای پیشنهادی پس از یک دوره تنفس ۶ تا هفتماهه، بیشتر معاملات با دیوان کیفری بینالمللی را ممنوع خواهد کرد.
این اقدامات میتواند دادگاه را از انجام معاملات به دلار آمریکا بازدارد و آن را از بخشهای مهمی از نظام مالی جهانی جدا کند که فعالیتهای این دادگاه را که وظیفه پیگرد قانونی جنایات جنگی و نسلکشی بر عهده دارد، به شدت تضعیف میکند.
دولت آمریکا پیشتر چندین مقام دیوان کیفری بینالمللی از جمله توموکو آکانه، رئیس این نهاد، قضات، معاونان دادستان و دادستانی که در پرونده نتانیاهو و سایر مقامات رژیم صهیونیستی دخیل بودند را تحریم کرده است.
بر اساس گزارش وال استریت، تحریمهای پیشنهادی معاملات با خود دیوان کیفری بینالمللی را هدف قرار میدهد، نه فقط مقامات آن. معاملات مربوط به خدمات ارتباطی از این تحریمها مستثنا خواهند بود.
دیوان کیفری بینالمللی در نوامبر ۲۰۲۴ حکم بازداشت نتانیاهو و یوآو گالانت، وزیر جنگ پیشین رژیم صهیونیستی، را به اتهام جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت در غزه صادر کرد.