حمله دشمن به بیش از ۲ هزار نقطه زیرساختی؛ خللی در ارائه خدمت ایجاد نشد

جوان آنلاین: عباس علیآبادی، وزیر نیرو، در جلسه علنی امروز (سهشنبه ۳۱ شهریور) مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال بیتالله عبداللهی، نماینده مردم اهر و هریس در خصوص علت آنچه تعلل و کمبود برنامهریزی در حل ناترازی برق و کمبود آب شرب و کشاورزی خوانده شده بود، به تشریح وضعیت صنعت آب و برق پرداخت و این صنعت را یکی از نقاط قوت جمهوری اسلامی ایران برشمرد.
به گزارش مهر، وی در ابتدای سخنان خود با گرامیداشت هفته دفاع مقدس و یاد و خاطره شهدای گرانقدر گفت: یاد و خاطره برادران خودم را گرامی میدارم؛ شهدایی که مخلصانه و مجاهدانه در مقابل دشمن ایستادند و امروز هرچه داریم از برکت وجود آنها در آن روزهاست.
وزیر نیرو با اشاره به هجمههای دشمنان انقلاب اسلامی اظهار داشت: دشمنان انقلاب و نظام همواره به دنبال اخلال در نظام خدمترسانی کشور بودهاند و حمله به زیرساختهای آب و برق، به دلیل ارتباط مستقیم آن با زندگی مردم، جنایت جنگی محسوب میشود.
علیآبادی با تأکید بر اینکه به عنوان کارشناس برق که سالها عمر خود را در این صنعت گذرانده، صنعت برق را بسیار قوی و نقطه قوت نظام میدانم، افزود: این نقطهای است که ما با هوشمندی نظام اسلامی در این ۴۰ و چند سال گذشته تلاش کردهایم تا به اثبات برسانیم؛ تا جایی که در تقریباً اغلب مناقصات جهانی توانستیم بر رقبا پیروز شویم.
وی در ادامه سخنان خود به تلاشهای تبلیغاتی دشمنان اشاره کرد و گفت: حجم تبلیغات دشمن آمریکایی و رژیم صهیونیستی مبنی بر نابودی این صنعت، به کرات تکرار شده است. در همین راستا نمیتوان از هجمههای انجامشده به صنایع آب و برق کشور و تقدیم ۱۴ شهید متخصص تراز اول سخن نگفت. من شهادت میدهم، بهخصوص بعضی از آنها خانم و از نخبگان کشور بودند که امروز از خدمات ارزشمندشان محروم هستیم.
وزیر نیرو حملات انجامشده به صنایع آب و برق را حملات تروریستی و ناجوانمردانه به دو بخش خدمترسان مهم و زیرساختی کشور دانست و تصریح کرد: جمهوری اسلامی ثابت کرد که به مردمش وفادار و پایبند است و اینکه برق وارد خانه مردم ایران میشود، افتخار بزرگی است.
علیآبادی با اشاره به اقدامات انجامشده برای حفظ پایداری شبکه آب و برق در جریان این حملات افزود: به حول قوه الهی با برنامهریزی انجامشده در وزارت نیرو، حضور همهجانبه نیروهای عملیاتی در همه بخشها به شکل شبانهروزی و حضور شجاعانه و مؤثر در صحنهها و پهنههای مورد هجوم دشمن که تعداد آنها به بیش از ۲ هزار نقطه مورد حمله رسید، باعث شد که خللی در ارائه خدمت به مردم وارد نشود.
وی ادامه داد: رکوردهای حماسهساز رفع عوارض ناشی از حملات در کل کشور، نشان از اقتدار، دلیری و شجاعت همکاران عرصه صنعت آب و برق است. این مهم در تجمعات مردم شریف، نمایندگان محترم، ائمه جمعه و مسئولان تراز اول کشور همواره مورد تقدیر قرار گرفته است.
وزیر نیرو با اشاره به خسارات واردشده گفت: خروج ۴۲۰۰ مگاوات از چرخه تولید برق کشور در اثر حملات، در حالی اتفاق افتاد که برنامهریزیها به گونهای بود که امسال ناترازی برق را بعد از یک دهه به حداقل برسانیم. به خدا قسم اگر این حملات نبود، ما همین امسال اصلاً نباید هیچ مشکلی میداشتیم.
علی آبادی تاکید کرد: امسال تلاش کردیم تا نه تنها برق خانگی را پایدار نگه داریم، بلکه تمرکزمان بر این بود که به صنعت نیز برق بیشتری دهیم.
وزیر نیرو ادامه داد: به اعتقاد بنده، تحقق یک انقلاب در عرصه تولید برق تجدیدپذیر منوط به رشد ۴.۶ برابری است که فقط در این دوره ما بالغ بر ۶ هزار مگاوات برق تجدیدپذیر را به مدار متصل کردیم و به دنبال این هستیم که تا آخر سال به عدد ۱۲ هزار مگاوات برسیم.
وی در ادامه، توضیح داد: ما در حال حاضر بالغ بر ۱۰۳ هزار مگاوات نیروگاه در کشور داریم و در حال حرکت برای رسیدن به ۱۰ هزار مگاوات هستیم که رکورد خوبی است.
وی متذکر شد: اول انقلاب کل ظرفیت برق کشور ۷ هزار مگاوات بود، اما الان ظرفیت برق ما به ۱۰۵ هزار مگاوات نزدیک میشود و تا پایان سال به این رقم می رسیم.
علی آبادی بیان کرد: راهاندازی ۳۶۰۰ مگاوات نیروگاه حرارتی جدید که اغلب آنها نیروگاههای سیکل ترکیبی هستند، از دیگر اقداماتی است که انجام دادیم.
وزیر نیرو با اشاره به وضعیت برق کشور، گفت: امسال خاموشی های ما نسبت به سال گذشته کمتر بود. بر این اساس، دشمن هرگز در این حوزه نخواهد توانست به ما ضربهای بزند.
وزیر نیرو در ادامه درباره وضعیت آب، گفت: آب مسئله یک وزارتخانه نیست، بلکه مسئله حیات، امنیت و آینده ایران است. سال آبی گذشته با حدود ۱۵۹.۵۲ میلیمتر بارش، دومین سال خشک طی ۵۷ سال گذشته بود. با وجود این، خود را متعهد به پیگیری مشکلات مردم در حوزه آب میدانیم.