آزمایش سامانه تسلیحاتی جدید در کره شمالی

جوان آنلاین: خبرگزاری مرکزی کره شمالی امروز سه شنبه اعلام کرد که این کشور روز یکشنبه یک موشک جدید شلیک کرده بود و کیم جونگ اون رهبر کره شمالی این آزمایش را نشان دهنده تکنولوژی دفاعی بسیار پیشرفته این کشور توصیف کرد.

بر اساس این گزارش، نیروهای کره شمالی با حضور رهبر این کشور نوع جدیدی از سامانه های تسلیحاتی را تحت آزمایش قرار دادند. در این گزارش به ماهیت این سامانه های تسلیحاتی اشاره ای نشده اما تاکید شده که آزمایش مذکور در تحول تکنولوژی سامانه های تسلیحاتی کره شمالی بسیار اهمیت دارد.

کیم جونگ اون تصریح کرد که دشمنان کره شمالی به خوبی معنی این پیشرفت تکنولوژی را از بُعد نظامی خواهند فهمید و این تکنولوژی برای آمادگی کشور در راستای مقابله با تجاوزات بسیار مهم است.

۲ روز قبل نیز ستاد مشترک ارتش کره جنوبی از شلیک ۲ موشک بالستیک کوتاه برد توسط کره شمالی خبر داده بود.