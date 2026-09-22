خنثی شدن عملیات تروریستی سرویس اطلاعات عربستان در صنعا

جوان آنلاین: حزام الاسد عضو برجسته دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن با انتشار یک پست اعلام کرد که نیروهای امنیتی موفق شدند عملیات تروریستی رژیم سعودی از طریق موتورهای بمب گذاری شده و عناصر انتحاری علیه برخی بازارها و مساجد صنعا را خنثی کنند.

به گزارش مهر، وی اضافه کرد که این عملیات بدون برجای ماندن خسارت یا تلفات خنثی شد و عوامل دخیل در آن که همگی با سرویس اطلاعات عربستان در ارتباط بودند بازداشت شدند.

الاسد بیان کرد: این عملیات تروریستی یادآور عملیات تروریستی علیه مساجد در صنعا و صعده طی مارس ۲۰۱۵ توسط عوامل انتحاری سعودی حین برگزاری نماز جمعه است. سرویس اطلاعات عربستان پیش از آن نیز در سال ۲۰۱۴ میدان التحریر صنعا را هدف قرار داد و در سال ۲۰۱۳ نیز ۱۲ عامل انتحاری سعودی بیمارستان العرضی صنعا را مورد حمله قرار دادند.

وی تصریح کرد: استفاده مجدد از این ابزارهای تروریستی از سوی رژیم سعودی بیانگر خوی داعشی و تکفیری این رژیم و شکست در برابر اراده ملت یمن است.