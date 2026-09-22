بوریس پیستوریوس وزیر دفاع آلمان در اظهاراتی با اشاره به درگیری‌ها در خاورمیانه و حمله تجاوزکارانه و بی‌دلیل ایالات متحده علیه ایران گفت که ایرانی‌ها بسیار قدرتمند هستند و در دفاع نیز بسیار خوب عمل می‌کنند.

جوان آنلاین: پیستوریوس در گفت وگو با شبکه فاکس‌نیوز درباره وضعیت ایران اظهار کرد: پیش‌بینی این وضعیت مانند نگاه کردن در گوی بلورین است و معلوم نیست شرایط به کدام سمت خواهد رفت اما به نظر می‌رسد که ایرانی‌ها بسیار قدرتمند باشند و در دفاع نیز بسیار خوب عمل می‌کنند.

وی افزود: در عین حال، شاهد تشدید تنش‌ها در اطراف دریای سرخ و تنگه هرمز هستیم و وضعیت متأسفانه در حال ناامن‌تر شدن است.

وزیر دفاع آلمان خاطرنشان کرد: همزمان، پیامدهای این وضعیت را بر اقتصادهای خود مشاهده می‌کنیم و به راه‌حل نیاز داریم، هرچند هیچ‌کس نمی‌داند این راه‌حل چه می‌تواند باشد.

پیستوریوس در ادامه در پاسخ به پرسشی درباره احتمال بروز مشکل در تامین نفت و گاز اروپا در ماه‌های آینده، گفت: افزایش شدید قیمت‌ها در جایگاه‌های سوخت قابل مشاهده است و قیمت بنزین در حال نزدیک شدن به ۲.۵ یورو در هر لیتر و یا بیشتر است و این وضعیت به چالشی برای مردم شاغل در آلمان و آمریکا تبدیل شده است.

وزیر دفاع آلمان در بخش دیگری از این مصاحبه درباره اقدامات اخیر مسکو، افزود: آنچه روسیه انجام می‌دهد نه فقط حمله به آلمان، کشورهای بالتیک و یا لهستان بلکه حمله به سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) است.

وی مدعی شد که هدف روسیه از این اقدامات، از بین بردن اتحاد میان اعضای ناتو و خارج کردن نیروهای آمریکایی از اروپا و ایجاد شکاف میان کشورهای عضو این ائتلاف است.

پیستوریوس با بیان این ادعا که شکست روسیه در این جنگ بیش از هر زمان دیگری محتمل به نظر می‌رسد، تاکید کرد: اما نمی‌توان پیش‌بینی کرد که در ماه‌های آینده چه اتفاقی در روسیه رخ خواهد داد.

وزیر دفاع آلمان همچنین درباره تصمیم آمریکا برای خروج پنج هزار نیرو از آلمان در بازه زمانی ۶ تا ۱۲ ماه آینده، گفت: برلین چندان از این تصمیم غافلگیر نشده است.

وی افزود: همواره می‌دانستم که توجه آمریکا تا حدی یا حتی بسیار بیشتر به منطقه هند - اقیانوسیه معطوف خواهد شد و اروپا این موضوع را درک می‌کند و آن را برای امنیت و آزادی کشتیرانی مهم می‌داند.

پیستوریوس تاکید کرد که با خروج بخشی از نیروهای آمریکایی، اروپا و آمریکا باید زمان و ظرفیت تولید لازم برای جبران توانایی‌های خارج‌شده را فراهم کنند.

وزیر دفاع آلمان همچنین با بیان اینکه زمانی بود که کشورهای اروپایی برای بازدارندگی و دفاع متعارف خود اقدامات کافی انجام نمی‌دادند، تصریح کرد: اما آنها اکنون بیدار شده‌اند و دریافته‌اند که باید اقدامات بیشتری انجام دهند.

پیستوریوس همچنین بر اهمیت بازدارندگی هسته‌ای آمریکا برای امنیت اروپا تاکید و خاطرنشان کرد: جهان در وضعیت خطرناکی است و در چنین شرایطی اعتماد و قابل اتکا بودن، اهمیت اساسی دارد.

بر اساس این گزارش، پیستوریوس که برای انعقاد قراردادهای نظامی به ایالات متحده سفر کرده، در جریان این سفر با پیت هگست وزیر جنگ ایالات متحده در واشنگتن دیدار و درباره تقویت همکاری‌های دفاعی و صنایع نظامی دو کشور، آینده حضور نیروهای آمریکایی در اروپا و افزایش ظرفیت تولید تسلیحات گفت وگو کرده است.

وی همچنین در ادامه این سفر به تگزاس رفته است تا نخستین فروند از ۳۵ جنگنده اف-۳۵ خریداری‌شده از آمریکا را تحویل بگیرد.