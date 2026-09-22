وزارت بهداشت یمن: جامعه جهانی به وظایف خود در قبال حملات عربستان به غیرنظامیان عمل کند

وزارت بهداشت و محیط زیست یمن در بیانیه‌ای از جامعه جهانی خواست تا به مسئولیت‌های قانونی و اخلاقی خود در قبال حملات عربستان به غیرنظامیان عمل کند.

جوان آنلاین: وزارت بهداشت یمن در این بیانیه حملات عربستان به غیرنظامیان، زیرساخت‌های غیرنظامی و مدارس استان تعز را محکوم کرد.

این وزارتخانه در ادامه این بیانیه افزود: تداوم حملات به غیرنظامیان و زیر ساخت‌های حیاتی یمن نشان دهنده رویکرد عمدی عربستان در هدف قرار دادن ملت و امکانات و توانمندی‌های آنها است.

وزارت بهداشت یمن در ادامه این بیانیه حمله جنگنده‌های عربستان به یک منزل مسکونی در بخش حیفان که به شهادت یک شهروند و مجروحیت دو نفر منجر شد را محکوم کرد و آن را نقض آشکار قوانین و پیمان‌های بین المللی و انسانی دانست که هدف قراردادن غیرنظامیان و زیر ساخت‌های غیرنظامی را ممنوع می‌کند.

به گزارش ایرنا، سخنگوی نیروهای مسلح یمن پیش تر در بیانیه‌ای از ۹۱۷ حمله هوایی و موشکی عربستان به مناطق مختلف این کشور خبر داد.

یحیی سریع در این بیانیه اعلام کرد که عربستان در دور جدید از اقدامات خصمانه خود، در ۱۵۷ نوبت با جنگنده و موشک به استان‌های مختلف یمن حمله کرد.

وی افزود: حملات هوایی عربستان با استفاده از جنگنده‌های F۱۵ و تایفون انجام شد که از دو پایگاه نظامی خمیس مشیط و طائف برخاسته‌اند و حملات موشکی نیز از نجران و جیزان انجام شد.

سریع اضافه کرد: با احتساب حملات اخیر عربستان، شمار حملات هوایی و موشکی این کشور به استان‌های مختلف یمن به ۹۱۷ حمله رسید.

وی گفت: تجاوزهای عربستان به یمن بی پاسخ نخواهد ماند.