جوان آنلاین: الانصاری افزود: ایجاد توافقی هرچند کوتاه مدت میتواند مسیر را برای مذاکرات باز کند.
وی اضافه کرد: به منظور آماده شدن شرایط برای گفت وگو، تنگه هرمز باید باز و آتش بس برقرار شود.
الانصاری گفت: ما نیازمند راه حلی دیپلماتیک و پایدار هستیم که تضمین کننده امنیت همه کشورهای منطقه باشد.
وی بیان کرد: هم اکنون میان واشنگتن و تهران بی اعتمادی وجود دارد و هر کدام، منتظر تسلیم شدن دیگری است.
الانصاری تصریح کرد: هر توافقی میان واشنگتن و تهران نهایی نخواهد بود بلکه در حدی خواهد بود که آغاز مذاکرات را تسهیل خواهد کرد.