ماجد الانصاری سخنگوی وزارت خارجه قطر در اظهاراتی گفت: در حال تلاش برای تسهیل ایجاد توافقی هرچند کوتاه مدت میان آمریکا و ایران هستیم.

جوان آنلاین: الانصاری افزود: ایجاد توافقی هرچند کوتاه مدت می‌تواند مسیر را برای مذاکرات باز کند.

وی اضافه کرد: به منظور آماده شدن شرایط برای گفت وگو، تنگه هرمز باید باز و آتش بس برقرار شود.

الانصاری گفت: ما نیازمند راه حلی دیپلماتیک و پایدار هستیم که تضمین کننده امنیت همه کشورهای منطقه باشد.

وی بیان کرد: هم اکنون میان واشنگتن و تهران بی اعتمادی وجود دارد و هر کدام، منتظر تسلیم شدن دیگری است.

الانصاری تصریح کرد: هر توافقی میان واشنگتن و تهران نهایی نخواهد بود بلکه در حدی خواهد بود که آغاز مذاکرات را تسهیل خواهد کرد.