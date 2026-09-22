تعویق مذاکرات ساخت پایگاه آمریکا در یک کشور اروپایی

جوان آنلاین: وزارت دفاع لهستان اعلام کرد که پنتاگون سفر وزیر دفاع این کشور به آمریکا را لغو کرده است. قرار بود در جریان این سفر در خصوص موضوع ایجاد پایگاه های نظامی آمریکا در لهستان رایزنی شود.

بر اساس این گزارش، طرف لهستانی اعلام کرد که بنا به درخواست فوری آمریکا، سفر وزیر دفاع این کشور به پنتاگون در زمان دیگری انجام می شود. رایزنی ها برای تعیین زمان جدید در جریان است.

لهستان در اوایل ژوئن گذشته پیشنهاد داده بود آمریکا یک پایگاه نظامی دائمی در خاک این کشور ایجاد کند. همچنین یک هیئت آمریکایی به تازگی به لهستان سفر کرده بود تا مکان ساخت این پایگاه را مشخص کند.