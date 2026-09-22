جوان آنلاین: تحقیقات جاری در ترکیه در خصوص یک شبکه فساد مالی بین المللی ابعاد جدیدی به خود گرفته به طوری که تاکنون ۲۱۱ تن در این خصوص بازداشت شده اند و نام ده ها شرکت و مرکز ارتباطی مطرح شده است.

بر اساس این گزارش، روزنامه ملییت ترکیه اعلام کرد که بحث و جدل هایی در خصوص رد پای سرویس جاسوسی موساد در این پرونده به وجود آمده است. تاکنون نام ۴۰ مرکز ارتباطی و دفتر مالی وابسته به ۲۵ شرکت در چارچوب یک شبکه بین المللی کلاه برداری در بازار رمز ارزها مرتبط با رژیم صهیونیستی در داخل ترکیه مطرح شده است. متهمان با تابعیت های صهیونیستی، سوری، اردنی، اوکراینی، پاکستانی، اندونزیایی، مراکشی، قزاقستانی، چینی، مصری، بنگلادشی و ... بازداشت شده اند.

روزنامه ملییت گزارش داد که روش های مورد استفاده این شبکه با بهره گیری از تکنیک های اطلاعاتی با سرویس جاسوسی موساد در ارتباط است.

پیشتر روزنامه عبری زبان معاریو گزارش داد که ترکیه ۱۹۱ تن را به اتهام دست داشتن در یک شبکه کلاه برداری بین المللی در بازار رمز ارزها و ارزهای خارجی بازداشت کرده است.

بر اساس این گزارش، ارزش اقدامات این شبکه کلاه برداری بین المللی به سه میلیارد دلار می رسد. آنکارا اعلام کرده که شبکه مذکور با رژیم صهیونیستی در ارتباط بوده و بخش زیادی از این پول ها در اراضی اشغالی جا به جا شده است.

معاریو اضافه کرد، وزیر دادگستری ترکیه اعلام کرده تحقیقات انجام شده حاکی از مداخله صهیونیست ها در این شبکه کلاه برداری است. همچنین وزارت خارجه رژیم صهیونیستی تاکید کرد که اطلاعاتی در خصوص بازداشت تعدادی از صهیونیست ها در ترکیه دریافت کرده است.