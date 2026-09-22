نخست‌وزیر عراق گفت که کشورش به دلیل جنگ ۶۰درصد از درآمدهای ماهانه نفتی را از دست داده است.

جوان آنلاین: علی فالح کاظم الزیدی نخست‌وزیر عراق در گفتگو با روزنامه نیویورک‌تایمز اعلام کرد روند انحصار سلاح با یک دوره ۹۰ روزه آغاز خواهد شد که طی آن گروه‌های مسلح به نیروهای آمریکایی حمله نخواهند کرد و هدف حملات آمریکا نیز قرار نخواهند گرفت.

وی افزود: اگر گروه‌های مسلح پس از پایان این مهلت به فعالیت خود ادامه دهند، آنها را گروه‌هایی خارج از قانون تلقی خواهیم کرد.

الزیدی همچنین گفت گروه‌های مسلح روند تحویل سلاح‌های خود را آغاز خواهند کرد و این روند باید تا ۳۰ ژوئن ۲۰۲۷ به پایان برسد.

نخست‌وزیر عراق در بخش دیگری از سخنان خود اعلام کرد که این کشور در پی جنگ، ۶۰ درصد از درآمدهای ماهانه نفتی خود را از دست داده است.