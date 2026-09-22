مهمترین هدف ما در نیویورک دفاع از حقانیت مردم ایران است

وزیر امور خارجه کشورمان در آغاز سفر خود به نیویورک اعلام کرد: مهمترین هدف ما، حضور در یک تریبون بزرگ بین المللی برای دفاع از حقانیت، حقوق و منافع مردم ایران است.

جوان آنلاین: سیدعباس عراقچی دوشنبه شب به وقت محلی در جمع خبرنگاران ایرانی در نیویورک، گفت: این سفر بعد از جنگ ناجوانمردانه‌ای که علیه ما صورت گرفت توسط آمریکا و رژیم صهیونیستی و تحولات بعد از آن و در حقیقت، وضعیتی که همچنان به عنوان یک وضعیت جنگی ادامه دارد، صورت می‌گیرد.

وی تصریح کرد: در وهله اول، طبیعی است که مهمترین هدف ما، حضور در یک تریبون بزرگ بین المللی برای دفاع از حقانیت، حقوق و منافع مردم ایران است.

عراقچی افزود: سازمان ملل، بزرگترین تریبون بین المللی است. اینکه در رسیدن به اهدافش برای برقراری صلح، امنیت و عدالت چقدر موفق بوده، یک بحث است، اینکه به هر حال یک تریبونی را در اختیار کشورها قرار می‌دهد تا مواضع و حرف‌های خودشان را به گوش جهانیان برسانند، یک بحث دیگر است و بخش دوم، برای ما اهمیت زیادی دارد و هر سال، از این فرصت برای بیان مواضع بر حق جمهوری اسلامی ایران و مواضع شناخته شده ما و دفاع از حقوق مردم ایران استفاده شده است.

وزیر امور خارجه کشورمان گفت: امسال بعد از جنگی که صورت گرفت، طبیعی است که این تریبون، محلی خواهد بود برای اینکه مظلومیت مردم ایران، شهدای ایران، شهدای مدرسه میناب و در راس آنها قائد و رهبر شهیدمان بیان شود.

عراقچی افزود: رئیس جمهور (مسعود پزشکیان) سال گذشته از این فرصت برای بیان جنایاتی که در جنگ ۱۲ روزه صورت گرفت، استفاده کرد و امسال طبیعی است که در وضعیت مهمتری هستیم.

وی درباره برنامه‌های رئیس جمهور اسلامی ایران در نیویورک اضافه کرد: رئیس جمهور سخنرانی خواهد داشت. دیدارهایی را با فرهیختگان، اصحاب رسانه، اندیشمندان ایرانی و غیر ایرانی خواهد داشت.

عراقچی تصریح کرد: رئیس جمهور، مصاحبه‌هایی را با رسانه‌های مختلف صورت خواهد داد و دیدارهای متعدد دوجانبه که با سران کشورها صورت می‌گیرد و بنده هم با وزرای امور خارجه دیدارهایی را خواهم داشت که فرصت مناسبی است هم برای مرور روابط دوجانبه با این کشورها و هم بیان مواضع خودمان و دفاع از منافع ملی کشور.

وی افزود: شعار امسال مجمع عمومی، احیای اعتماد به سازمان ملل برگزیده شده است. این نشان می‌دهد که همه کشورها اذعان دارند که هیچ اعتمادی دیگر وجود ندارد و اعتماد نسبت به این سازمان از بین رفته است و این متاسفانه به دلیل عدم کارآمدی‌اش در برقراری صلح و امنیت بین المللی است.

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران درباره چرایی از بین رفتن اعتماد به سازمان ملل، گفت: چون تعدادی از کشورها برای خودشان این حق را قائل هستند که هر کاری را بخواهند انجام دهند و به هیچ نهاد بین المللی و به هیچ قانون بین المللی و حتی به هیچ وجدان جمعی بشریت اهمیتی ندهند و برای خودشان و اقمار خودشان مصونیت قائل هستند؛ لذا شاهد هستیم که دست رژیم جنایتکاری مثل رژیم صهیونیستی کاملا باز است برای اینکه هر کاری که بخواهد انجام دهد و متاسفانه کشورهای غربی و اروپایی که خودشان را پرچمدار حقوق بشر و حقوق بشردوستانه قلمداد می‌کنند، در مقابل اینها ساکت هستند.

عراقچی افزود: ما هیچ محکومیت جدی را از اینها در فلسطین، غزه، لبنان، ایران و جنایاتی که صورت گرفته است شاهد نبودیم؛ حال کافی است یک نفر در گوشه‌ای از یک کشوری مثل ایران، مثلا مشکلی پیدا کند، اشک تمساح می‌ریزند و آه و ناله شان بلند می‌شود ولی در مقابل جنایاتی که صورت گرفت، ۱۶۸ کودک بی گناه در یک لحظه عامدانه قتل عام شدند، حتی یک محکومیت ساده هم این کشورها نمی‌کنند.

وزیر امور خارجه کشورمان اضافه کرد: طبیعی است هیچ اعتمادی به سازمانی که تحت تاثیر این کشورها قرار دارد، نمی‌ماند، لذا بحث احیای اعتماد، بحث مهمی است و فرصتی را فراهم می‌کند که در این خصوص با دنیا صحبت شود که چگونه اعتماد به سازمان ملل از بین رفته و چگونه می‌توان آن را احیا کرد.

عراقچی درباره دیگر برنامه‌های رئیس جمهور اسلامی ایران و هیات همراه نیز، گفت: جلسات جانبی هم وجود دارد، یک اجلاس سران درباره محیط زیست خواهد بود. اجلاس‌های سازمان همکاری اسلامی، جنبش عدم تعهد و سازمان‌هایی که از این جلسات استفاده می‌کنند و جلسات خود را می گذارند، فرصتی است که استفاده خواهد شد.

وی در پایان گفت: نهایتا دیدارهایی که صورت می‌گیرد و چون همه هستند، دیدارهای دوجانبه فرصتی برای مرور روابط ایران با کشورهای مختلف است که ان شاالله در یک برنامه فشرده چهار تا پنج روزه استفاده خواهد شد.