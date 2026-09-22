مظلومیت و اقتدار ملت ایران را به گوش جهانیان خواهم رساند

رئیس‌جمهور گفت: حضور در مجمع عمومی سازمان ملل، محلی است که می‌توانیم مواضع، مظلومیت و اقتدار ملت ایران را به گوش جهانیان برسانیم.

جوان آنلاین: مسعود پزشکیان امروز سه‌شنبه ۳۱ شهریور و پیش از عزیمت به نیویورک برای حضور و سخنرانی در هشتادویکمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد با اشاره به اینکه شعار نشست امسال «بازگرداندن اعتماد» است، اظهار داشت: «اعتماد» آن چیزی است که وجود ندارد، همچنین که حقوق بشر و بسیاری از چهارچوب‌هایی بین‌الملل که آنها از آن سخن می‌گویند، نادیده گرفته می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه برخی کشورها به واسطه قدرت خود، زورگویی می‌کنند و حقوق ملت‌ها را زیر پا می‌گذارند، گفت: مجمع عمومی سازمان ملل محلی است که می‌توانیم، مواضع، مظلومیت و اقتدار خود را به گوش جهانیان برسانیم.

رئیس‌جمهور حضور در مجمع عمومی سازمان ملل را فرصتی برای دیدار و رایزنی با مراکز فرهنگی، رسانه‌ها و همچنین محلی ببرای دیدارهایی با برخی سران کشورهای حاضر دانست و گفت: در این دیدارها مواضع، مظلومیت و اقتدار خود را به گوش جهانیان خواهیم رساند.