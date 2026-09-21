جوان آنلاین: از پایگاه العهد، رژیم صهیونیستی با بمب‌های حاوی فسفر به منطقه وادی السلوقی حمله کرده و این حمله باعث آتش سوزی در اطراف شهرک مجدل سلم شده است.

به گزارش ایرنا، جنگنده و پهپاد‌های رژیم صهیونیستی نیز در چند ساعت گذشته به شهرک‌ها و مناطق المنصوری، نبطیه، برعشیت، علی الطاهر، کفرتبنیت، وادی الحجیر، السلوقی، دیرسریان و زوطر شرقی حمله کرده‌اند.

رژیم صهیونیستی از دوم مارس، حمله گسترده‌ای را علیه لبنان آغاز کرد که علاوه بر شهادت و زخمی‌شدن شماری از شهروندان لبنانی، بیش از یک میلیون نفر هم آواره شده‌اند و همچنان بخش‌هایی در جنوب این کشور در اشغال این رژیم است.

در همین حال، لبنان و رژیم صهیونیستی ماه گذشته با میانجی‌گری آمریکا «توافق چارچوب» امضا کردند؛ توافقی که هدف آن پایان دادن به جنگ میان رژیم اسرائیل و حزب‌الله عنوان شده است. این توافق پس از چند دور مذاکرات مستقیم میان دو طرف در واشنگتن حاصل شد.

در عین حال، این توافق با انتقاداتی نیز روبه‌رو شده است. منتقدان به ابهام در وضعیت حقوقی توافق و نبود جدول زمانی مشخص برای خروج نیرو‌های صهیونیست اشاره می‌کنند.