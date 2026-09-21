جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری ریانووستی، پسکوف در گفتوگو با خبرنگاران اظهار کرد: ما با هیچیک از کشورهای اروپایی مناقشهای که بتواند منجر به اختلافات جدی شود، نداریم.
به گزارش ایرنا، وی افزود: بنابراین، روسیه نه کسی را تهدید و نه از کسی باجخواهی میکند.
سخنگوی کرملین همچنین با اشاره به مواضع پیشین ولادیمیر پوتین خاطرنشان کرد: رئیس جمهور روسیه بارها تاکید کرده است که مسکو نه برای فرانسه و نه برای هیچیک از کشورهای اروپایی هیچ تهدیدی محسوب نمیشود.
پسکوف در ادامه با بیان نقش تنشزای سازمان پیمان آتلانتیک شمالی در اروپا، اظهار کرد: ناتو همچنان عامل تقابل است و در ماهیت این ائتلاف تغییری ایجاد نشده است.
وی همچنین با بیان اینکه امضای قانون تحریمهای ضد روسی توسط دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به احیای روابط روسیه و ایالات متحده یا پیشبرد حل وفصل بحران اوکراین کمک نمیکند، یادآور شد: تاکنون بیش از ۳۰ هزار تحریم علیه روسیه اعمال شده، اما کشور ما با تحریمها سازگار شده و راههایی برای به حداقل رساندن تاثیر آنها یافته است.
سخنگوی کرملین در ادامه به کاهش رقابتپذیری اقتصاد آلمان اشاره و خاطرنشان کرد: این امر تا حد زیادی ناشی از کنار گذاشتن گاز روسیه است.
ولادیمیر پوتین پیشتر تاکید کرده بود که مسکو از امنیت خود و متحدانش دفاع میکند، اما تهدیدی علیه هیچکس نیست.
رئیس جمهور روسیه گفت: ما تهدیدی علیه هیچکس نیستیم و قصد درگیر شدن در بازیهای ژئوپلتیک را نداریم چه رسد به اینکه بخواهیم درگیر مناقشه شویم و مهم نیست که چه کسانی قصد دارند به چه شیوهای ما را درگیر سازند.
پوتین افزود:، اما در عین حال دفاع از حق حاکمیت و یکپارچگی روسیه و متحدانش امری ضروری است.