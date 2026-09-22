جوان آنلاین: آیتالله العظمی سیدموسی شبیری زنجانی، مرجع عالیقدر جهان تشیع و فقیه برجسته حوزههای علمیه، دار فانی را وداع گفت و با ارتحال او حوزههای علمیه و جامعه دینی در سوگ عالمی نشستند. هم او که فقیهی ژرفاندیش، محققی سترگ، نگهبان میراث اصیل تشیع و عالمی برخوردار از تقوا، اخلاق، تواضع و سادهزیستی بود. عالمی که عمر خود را در مسیر تفقه، تحقیق و تدریس، تربیت شاگردان و پاسداری از معارف اهلبیت (ع) سپری کرد و میراث علمی و اخلاقی ماندگاری برای حوزههای علمیه و جهان تشیع بر جای گذاشت.
در پی اعلام خبر ارتحال آیتالله العظمی شبیری زنجانی، رؤسای قوا، مراجع عظام تقلید، شخصیتهای سیاسی و حوزوی با صدور پیامهای جداگانه، این ضایعه بزرگ را به ملت ایران، جامعه حوزوی و خانواده ایشان تسلیت گفتند.
دکتر مسعود پزشکیان، رئیسجمهور در پیام تسلیت خود، آیتالله شبیری زنجانی را «فقیهی ژرفاندیش» و «محققی سترگ» در قلمرو علوم اسلامی، بهویژه در زمینه فقه، حدیث، رجال و تاریخ توصیف کرد و او را گنجینهای از سیره و تجارب ارزشمند عالمان سلف دانست. در این پیام همچنین بر اخلاقمداری، مردمداری، رفق و مدارا و اهتمام آن مرحوم به پیراستگی دین از تحریف و خرافه تأکید شده و آمده است که او به بیان نظرات روشنگرانه و خردپذیر، حریت و زهد در حوزههای علمیه و جامعه علمی ایران اشتهار داشت و از استوانههای علمی، تحقیقی و اخلاقی حوزههای علمیه معاصر به شمار میرفت.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در پیام خود، آیتالله شبیری زنجانی را از برجستهترین چهرههای علمی و معنوی حوزههای علمیه در روزگار معاصر دانست که عمر خود را در راه تفقه و ترویج دین، تحقیق و تدریس، تربیت شاگردان و پاسداری از معارف اهلبیت (ع) سپری کرد. قالیباف همچنین «دقت کمنظیر علمی، ژرفای فقاهت، حافظه و احاطه گسترده بر میراث علمی شیعه» را در کنار «تواضع، سادهزیستی، صفای باطن، تقوا، اخلاق کریمانه و ولایتمداری» از ویژگیهای او برشمرد و تأکید کرد که این ویژگیها از ایشان شخصیتی کمنظیر و مورد اعتماد و احترام عالمان و مؤمنان ساخته بود.
حجتالاسلام محسنیاژهای رئیس قوه قضائیه هم در پیام تسلیت خود، آیتالله شبیری زنجانی را «مرجع روشنضمیر» و از «نگهبانان امانتدار میراث اصیل و عریق تشیع» توصیف کرد. وی با اشاره به مجاهدتهای علمی آن مرحوم در تعلیم و تعلم فقه آلمحمد (ص)، او را از استوانههای حوزههای علمیه و از برجستگان علمی و عملی مکتب نورانی فقه جعفری دانست و مقام علمی، پرورش شاگردان برجسته، تقوا و اخلاص را از عواملی برشمرد که شخصیت جامعی از آن عالم بزرگ ساخته بود.
تسلیت آیتالله سیستانی
آیتالله سیدعلی سیستانی، مرجع عالیقدر شیعیان در نجف اشرف، در پیام تسلیت خود ارتحال آیتالله شبیری زنجانی را «ضایعهای دردناک و خسارتی عظیم» خواند و وی را از بزرگان علمای اعلام و اساطین حوزه علمیه قم و از مصادیق برجسته عالم ربانی دانست. آیتالله سیستانی تأکید کرد که آثار گرانبهای علمی و خدمات دینی آن مرحوم میراثی ارزنده و رفتار و منش عملی او همواره الگویی ماندگار برای اهل علم خواهد بود.
در تواضع و سادهزیستی زبانزد بود
آیتالله آملی لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در پیام خود، آیتالله شبیری زنجانی را عالمی دانست که مقامات فقهی و علمی را با زهد، تقوا و اخلاق الهی همراه ساخته بود و عمر خود را صرف مجاهدتهای علمی در راستای اعتلای فقه جعفری و تبیین معارف اهلبیت (ع) کرد. وی آثار علمی و شاگردان پرورشیافته در مکتب آن مرحوم را میراثی جاودان خواند و تصریح کرد که «تواضع و سادهزیستی و بیآلایشی و بیادعایی» ایشان زبانزد بود.
محمد مخبر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پیام تسلیت خود، آیتالله شبیری زنجانی را از چهرههای برجسته علمی و فقاهتی حوزههای علمیه دانست که سالهای طولانی از عمر خود را در مسیر ترویج معارف اهلبیت (ع)، تربیت شاگردان و پاسداری از میراث گرانسنگ فقاهت سپری کرد. وی تأکید کرد که آثار علمی و خدمات ارزشمند آن مرحوم، یادگاری ماندگار برای حوزههای علمیه و جهان تشیع خواهد بود.
مجاهدت خالصانه برای اعتلای فقه جعفری
سردار سرلشکر پاسدار احمد وحیدی، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در پیام خود آیتالله شبیری زنجانی را مرجع عالیقدر و فقیه اهلبیت (ع) خواند و تأکید کرد که آن عالم ربانی عمر پربرکت خویش را در مسیر ترویج معارف نورانی اهلبیت (ع) و مجاهدت خالصانه برای اعتلای فقه جعفری سپری کرد. وی همچنین حضور علمی و پربرکت آن مرحوم در حوزه علمیه قم، بهویژه اقامه نماز جماعت در مدرسه فیضیه و حرم مطهر حضرت معصومه (س)، را یادگاری از والد معظم ایشان و مایه انس و الفت طلاب و فضلا دانست.
پیام تسلیت رئیس سازمان بسیج
حجتالاسلام حسین طائب، رئیس سازمان بسیج مستضعفین در پیام تسلیتی به مناسبت ارتحال آیتالله العظمی شبیری زنجانی، نوشت: ایشان عمر بابرکت خویش را به تقوا و نیکوکاری سپری کردند و کارنامه زندگیشان گواهی بر عمری سرشار از خدمت به دین است؛ مجاهدتهای علمی این فقیه جلیلالقدر در مسیر تبیین فقه اهلبیت (ع)، الگویی بیبدیل از استقامت در راه تعلیم و تعلم بود که جایگاه علمیشان را در میان علما، ممتاز و برجسته میساخت. ضمن عرض تسلیت این مصیبت بزرگ به محضر حضرت بقیهالله الاعظم (عج) و رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت امام سیدمجتبی خامنهای (دامت برکاته) و خانواده مکرم و همچنین به مراجع عظام، علمای اعلام، فضلا، طلاب، مقلدان ایشان و عموم ملت ایران، تسلا و صبر آنان را از خداوند متعال مسئلت مینمایم و از درگاه الهی، علو درجات و مغفرت و رحمت واسعه را برای روح مطهر این عالم ربانی مسئلت میکنم.
مراسم تشییع و تدفین
بر اساس اعلام دفتر آن مرجع فقید، مراسم تشییع پیکر آیتالله العظمی شبیری زنجانی روز چهارشنبه اول مهرماه، ساعت ۹ صبح از مسجد امام حسن عسکری (ع) به سمت حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) برگزار میشود و پیکر ایشان در حرم مطهر بانوی کرامت به خاک سپرده خواهد شد. این مراسم همزمان با ایام رحلت حضرت فاطمه معصومه (س) برگزار میشود. جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، شورای عالی و مدیریت حوزههای علمیه و دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری از عموم مؤمنان، طلاب و فضلا برای حضور در مراسم تشییع دعوت کردهاند و این حضور را تجلی پیوند مردم و مرجعیت و مصداق تعظیم شعائر اسلامی دانستهاند.