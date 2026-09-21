جوان آنلاین: به نقل از الجزیره، سخنگوی وزارت امور خارجه قطر گفت ما برای تسهیل توافق میان واشنگتن و تهران تلاش میکنیم تا راه برای مذاکرات باز شود.
به گزارش مهر، سخنگوی وزارت خارجه قطر اظهار داشت: حتی دستیابی به یک توافق کوتاهمدت میان دو طرف میتواند زمینه را برای آغاز مذاکرات فراهم کند.
وی افزود: هرگونه گفتوگو میان دو طرف نیازمند بازگشایی تنگه هرمز و اطمینان از این مسئله است که تهدیدی برای استفاده از قدرت نظامی وجود نداشته باشد.
سخنگوی وزارت امور خارجه قطر همچنین با اشاره به وضعیت کنونی روابط ایران و آمریکا تصریح کرد که در حال حاضر بیاعتمادی زیادی میان واشنگتن و تهران وجود دارد و هر یک از دو طرف منتظر است طرف مقابل تسلیم شود.
وی گفت: هرگونه توافق میان واشنگتن و تهران نهایی نخواهد بود، بلکه به اندازهای خواهد بود که آغاز مذاکرات را امکانپذیر کند.
سخنگوی وزارت امور خارجه قطر تصریح کرد: ما به یک راهحل دیپلماتیک پایدار نیاز داریم که تضمینهای امنیتی برای همه کشورهای منطقه را محقق کند.