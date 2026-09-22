سلاح تازه داریم

جوان آنلاین: جنگ اخیر امریکا و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران به اعتقاد بسیاری از صاحبنظران فقط به رویارویی نظامی با امریکا و رژیم صهیونیستی محدود نمانده، بلکه ابعاد راهبردی قدرت امریکا در منطقه را نیز تحت تأثیر قرار داده و هژمونی هالیوودی این رژیم را به چالش کشیده است. از ناکامی واشینگتن در بازگشایی تنگه هرمز و آسیبپذیری پایگاهها و مراکز اطلاعاتی این کشور تا رنگباختن برتری تکنولوژیک امریکا و هرچه میگذرد، زمان نه تنها به نفع دشمنان ایران نیست که هراقدام ماجراجویانهای آنها را در باتلاق عمیق تری فرو میبرد، این سوی معرکه، اما اوضاع به کلی متفاوت است. جایی که سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ضمن اعلام آمادگی برای یک جنگ طولانیمدت، صریحاً هشدار داده است که در صورت تهاجم جدید، جغرافیای جنگ تغییر خواهد کرد و سلاحها و تجهیزات جدیدی وارد میدان خواهد شد و «دنیا شگفتزده خواهد شد»؛ هشداری که نشان میدهد تهران برای هرگونه مرحله جدید درگیری، صرفاً به تکرار الگوی قبلی پاسخ نظامی اکتفا نخواهد کرد.
سردار حسین محبی سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در گفتوگوی اختصاصی با شبکه خبری «العالم» با بیان اینکه امریکا در جنگ اخیر شکست خورده است، گفت: «ارزیابی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از جنگ با ایالات متحده و رژیم صهیونیستی و همپیمانان این است که امریکا در این جنگ شکست خورده و شکستش هم یک شکست تاریخی و مفتضحانه است، اما شجاعت اعتراف این شکست و پذیرش این شکست را ندارد.» وی با اشاره به اعتراف برخی آگاهان نظامی و سیاسی به شکست امریکا افزود: «شکست ایالات متحده و رژیم صهیونیستی شکستی است که همه آگاهان نظامی و آگاهان سیاسی، حتی در خود امریکا، هم به این اعتراف دارند.»
شکست راهبردی امریکا در بنیانهای قدرت
سخنگوی سپاه در ادامه با تفکیک میان عدم دستیابی امریکا به اهداف از پیش تعیینشده و شکست راهبردی این کشور اظهار کرد: «یک بعد شکست امریکا عدم دستیابی به اهداف از پیش تعیینشده است، اما مسئله اصلی شکست راهبردی امریکا در بنیانهای قدرتساز امریکاست.» محبی این شکست را «یک شکست تاریخی، یک شکست بینظیر و یک شکست فوقالعاده حساس» برای امریکا توصیف کرد و گفت که نمونهها و عرصههای مختلف این شکست قابل تحلیل و معرفی است. وی یکی از عرصههای شکست امریکا را ناتوانی در بازگشایی تنگه هرمز عنوان کرد و گفت: «امریکا علیرغم برخورداری از بزرگترین نیروی دریایی دنیا و علیرغم اینکه علت حضور خودش را در منطقه و در جهان در واقع تأمین امنیت جریان انرژی و همینطور آزادی کشتیرانی تعریف میکند، اما در این جنگ مشخص شد که امریکا اولاً توان بازگشایی تنگه را نداشت و نتوانست و همه ابزارهای خودش را پای کار آورد و نتوانست.» محبی افزود: «آن بهاصطلاح کشوری که دنبال تأمین امنیت بود، خودش شد مخل امنیت.»
پایگاههای امریکا زیر ضرب ایران
سخنگوی سپاه، عرصه دوم شکست امریکا را پایگاههای نظامی این کشور در منطقه دانست و گفت امریکا طی دهها سال در کشورهای حاشیه خلیج فارس و کشورهای شرق و غرب ایران، پایگاههای متعدد، مراکز فرماندهی، لجستیکی، اطلاعاتی و نظامی ایجاد کرده بود. وی افزود: «تمام این پایگاههای امریکا زیر ضرب موشکها و پهپادهای ایران قرار گرفت، بهطوری که اکثر این پایگاهها از حیز انتفاع ساقط شدند.» محبی ادامه داد که امریکا نیروها و تجهیزات خود را از این پایگاهها منتقل و آنها را به پایگاههای دورتر ارسال کرد، اما در آن مناطق نیز امنیت نیروهای امریکایی تأمین نشد. محبی در ادامه، شکست اطلاعاتی را سومین عرصه شکست امریکا دانست و گفت پیش از این تصور میشد مراکز اطلاعاتی امریکا به دلیل برخورداری از فناوریهای پیشرفته، از دسترس رقبا خارج هستند. وی با اشاره به اصابت موشکهای ایران به مراکز اطلاعاتی امریکا در حاشیه خلیج فارس و شمال عراق گفت: «مشخص شد که اینها غیرقابلدسترسی نیستند و اتفاقاً جمهوری اسلامی ایران با توان بسیار خوبی که دارد توانسته اینها را رصد بکند، شناسایی بکند و حتی آنها را مورد هجوم قرار بدهد.»
سخنگوی سپاه چهارمین عرصه شکست امریکا را حوزه فناوری نظامی عنوان کرد و گفت تصور بر این بود که امریکا از فناوری بسیار پیشرفته و غیرقابلدسترسی در حوزه جنگافزارهای تهاجمی و دفاعی برخوردار است. وی با اشاره به جنگندههای F- ۳۵، سامانههای پدافندی پاتریوت، موشکها، سوخترسانها، زیردریاییها و پهپادهای امریکایی اظهار کرد: «در این جنگ مشخص شد که همه این تکنولوژیهای برتر امریکا در مقابل توان تهاجمی و دفاعی جمهوری اسلامی رنگ باخت.» محبی افزود که این مسئله برای رقبای امریکا و همچنین همپیمانان این کشور پیامهایی داشته است و گفت: «آنها هم فهمیدند که این تکنولوژی قادر به دفاع از خودش هم حتی نیست، چه برسد به دفاع از همپیمانان.»
امریکا یک جنگ را نباخته یک نظام را باخت
سخنگوی سپاه در ادامه به موضوع هژمونی امریکا پرداخت و گفت: «هژمونی یعنی ایجاد این تصور که این کشور شکستناپذیر است، برای همپیمانانش امنیت ایجاد میکند و مقبولیت سیاسی و اخلاقی دارد. امریکا در هر سه مرحله باخت. در اینکه شکستناپذیر است باخت، چون که شکست خورد. در اینکه میتواند از همپیمانانش دفاع بکند باخت، چون حتی نتوانست از پایگاه خودش دفاع بکند.» محبی همچنین با اشاره به حملات صورتگرفته در جریان جنگ اخیر گفت: «امروز هژمونی برای امریکا وجود ندارد. امریکا یک جنگ را نباخته، امریکا یک نظام را باخته، نظام جدید جهانی را باخته. امروز ما هستیم که نظام جدید منطقه را مشخص میکنیم، نه امریکا.» سخنگوی سپاه همچنین گفت: «ایران در این جنگ پیروز شده و الان در حال تثبیت پیروزی و تبدیل کردن آن به یک قدرت بازدارندگی دائمی است.»
محبی درباره وضعیت جنگ و احتمال ورود آن به مرحلهای جدید گفت: «از نظر ما جنگ همان جنگ است، مقاطع مختلفی دارد، ولی جنگ همان جنگ است و جنگ هم تمام نشده، جنگ ادامه دارد. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هم خودش را برای یک جنگ طولانیمدت آماده کرده و از قبل هم آماده بوده و الان آمادهتر شده برای یک جنگ طولانیمدت.» سخنگوی سپاه تأکید کرد: «اگر مقطع دیگری با یک مسئله شدت تهاجم دوباره ما مواجه شویم، بدون تردید ما این آمادگی را داریم و دفاع خواهیم کرد.»
تغییر جغرافیای جنگ و ورود سلاحهای جدید
سخنگوی سپاه در پاسخ به پرسشی درباره احتمال تهاجم جدید، از تغییر در شیوه پاسخ ایران خبر داد و گفت: «اگر تهاجم جدیدی صورت بگیرد قطعاً تغییرات قابلتوجهی در دفاع ما و هجوم متقابل ما وجود خواهد داشت. آن تغییرات، تغییر در جغرافیای جنگ است؛ ما قطعاً جغرافیای جنگ را تغییر خواهیم داد.» محبی همچنین از تغییر در تجهیزات و تسلیحات خبر داد و اظهار کرد: «قطعاً ما سلاحهای جدیدی را با قابلیتهای جدید وارد معرکه خواهیم کرد و دنیا شگفتزده خواهد شد.» سخنگوی سپاه همچنین گفت اهداف ایران در صورت تهاجم جدید الزاماً همان اهداف سابق نخواهد بود و افزود: «ما اهداف جدیدی را در واقع داریم که هنوز آن اهداف مورد هجوم قرار نگرفته و در صورت تهاجم، اهداف جدیدی را ما در واقع مورد حمله قرار خواهیم داد.» محبی با اشاره به سخنان امام شهید درباره منطقهای شدن جنگ گفت: «جنگ را منطقهای خواهیم کرد و الان جنگ منطقهای شده، ولی، چون وسعت منطقه زیاد است هنوز جا دارد برای توسعه این جنگ به لحاظ جغرافیایی.» وی درباره توانمندیهای تسلیحاتی ایران نیز تصریح کرد: «ما سلاحهایی را در طول جنگ و در گذشته تولید کردیم و هر روز در حال ارتقای قابلیتهای آن سلاحها هستیم که در این مقاطعی که از جنگ پشت سر گذاشتیم مورد استفاده قرار ندادیم.» محبی این تسلیحات را «سلاحهای استراتژیک» خواند و گفت: «عندالزوم آنها بهکارگیری خواهند شد؛ و دنیا خواهد دید که چی میشود.»
حساب امریکا از همسایگان جداست
سخنگوی سپاه در بخش دیگری از سخنان خود درباره پایگاههای امریکا در کشورهای همسایه ایران گفت: «پایگاهی وجود ندارد. اینکه میزبان پایگاه هستند باید بگوییم میزبان پایگاه بودند، بنابراین دیگر پایگاهی وجود ندارد.» وی تأکید کرد که ایران کشورهای همسایه را جدا از امریکا و رژیم صهیونیستی میداند و اظهار کرد: «حساب امریکا و رژیم صهیونیستی و هر دشمن دیگری که بیاید توی این منطقه قرار بگیرد را از حساب همسایههایمان جدا میکنیم و تعرضی به همسایههایمان نداریم.» محبی افزود: «اما خود همسایههایمان هم ما اعتقاد داریم به این نتیجه رسیدند که این پایگاهها برای آنها فایدهای ندارد، برای آنها امنیت ایجاد نمیکند، بلکه ناامنی ایجاد میکند.» سخنگوی سپاه در پایان تأکید کرد: «ما هرگز متعرض همسایههایمان نمیشویم. ما همسایههایمان را انشاءالله با آنها روابط خوب برقرار میکنیم و الان هم الحمدلله روابط خوب داریم و حساب اینها از حساب دشمن جداست. البته گلهمند هستیم از کشورهای همسایه که چرا پایگاهشان را در اختیار یک کسی قرار میدهند.»