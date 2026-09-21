جوان آنلاین: به نقل از شبکه الجزیره، فرماندهی مرکزی ارتش تروریستی آمریکا (سنتکام) امروز دوشنبه با انتشار پیامی مدعی شد که تاکنون مسیر ۱۱۰ کشتی تجاری را در چارچوب طرح به اصلاح محاصره دریایی ایران تغییر داده است.

به گزارش مهر، این نهاد تروریستی در ادامه ادعای خود در راستای تقویت روحیه نظامیان خود مقابل نیرو‌های دفاعی ایران مدعی شد: تا امروز، ما مسیر ۱۱۰ کشتی تجاری را تغییر داده‌ایم تا از رعایت مقررات مربوط به محاصره ایران اطمینان حاصل کنیم!

نهاد تروریستی مذکور پیشتر نیز نیز ادعا‌های مشابهی را مطرح کرده بود.