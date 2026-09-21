جوان آنلاین: حازم قاسم سخنگوی جنبش مقاومت اسلامی حماس روز دوشنبه تأکید کرد که ادامه کشتار روزانه زنان و کودکان در نوار غزه از سوی ارتش رژیم صهیونیستی، همانند آنچه امروز رخ داد، به معنای تشدید جنگ نسل‌کشی است؛ جنگی که با وجود امضای توافق آتش‌بس در شرم‌الشیخ حدود یک سال پیش، همچنان متوقف نشده است.

به گزارش ایسنا، سخنگوی حماس، گفت که سکوت شورای صلح و نهاد‌های وابسته به آن و ناتوانی این شورا در اشاره صریح به طرفی که برای تخریب توافق آتش‌بس تلاش می‌کند، یعنی ارتش رژیم صهیونیستی مردود است و نباید ادامه یابد.

قاسم افزود که تلاش شورای صلح به ریاست نیکولای ملادینوف و میانجی آمریکایی برای یافتن توجیهاتی برای جنایت‌های ارتش رژیم صهیونیستی و در نظر گرفتن انتخابات آینده این رژیم هنگام برخورد با نقض‌های مکرر توافق آتش‌بس از سوی آن، به فراهم شدن پوششی برای ادامه این جنایت‌ها و تضعیف توافق آتش‌بس منجر خواهد شد.

سخنگوی حماس از کشور‌های عربی و اسلامی مشارکت‌کننده در آنچه شورای صلح خوانده می‌شود، خواست در قبال جنایت‌ها و تعرضات ارتش رژیم صهیونیستی که در سایه ناتوانی این شورا در توقف آنها ادامه دارد، موضعی روشن و عملی اتخاذ کنند؛ به‌ویژه آنکه به گفته وی، طرف فلسطینی به‌طور آشکار به توافق آتش‌بس پایبند بوده است.