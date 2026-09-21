موتورسواران محدوده بازار را به طرح ویژه ببرید

بار‌ها شاهد بوده‌ایم که در طول سال طرح‌های ترافیکی برای نظم بخشیدن به حرکت موتورسوار‌ها و برای توجه هر چه بیشتر به موارد قانونی که آنها ملزم به رعایت آن هستند، اجرا می‌شود. این در حالی است که پس از توقف این طرح‌ها که با زحمت بسیار و هزینه بالا انجام می‌شود، دوباره شاهد بی‌نظمی ترافیکی از سوی برخی موتورسوار‌ها بوده‌ایم و عملاً زحمات پلیس راهور بی‌نتیجه می‌ماند، اما سؤالی که اینجا مطرح است این است که چرا اجرای این طرح‌ها در بیشتر موارد ثمربخش نیست.

بررسی‌ها نشان می‌دهد معمولاً مکان‌هایی که این طرح‌ها برای اجرا انتخاب می‌شود، محل‌هایی است که تردد موتورسیکلت‌ها در آن‌جا تا حد قابل‌توجهی روان است و بیشتر راکبان این نوع وسیله نقلیه در اکثر موارد قانون را رعایت می‌کنند و بیشتر تخلف آنها نداشتن کلاه ایمنی یا پوشاندن پلاک است.

در این میان اگر گذرتان به محدوده بازار تهران و خیابان‌های شوش و مولوی و این محدوده که به دلایل تبادلات اقتصادی تردد در آن بسیار است افتاده باشد، حتماً با موجی از موتورسیکلت‌سوار‌هایی مواجه هستید که هیچ‌گونه قیدی به اجرای قانون ندارند و با عبور از خط ویژه و چراغ قرمز و حتی خط عابر پیاده به راحتی برای عابران و اتوبوس‌های عبوری ایجاد مزاحمت کرده و عملاً تردد آنها را با مشکل یا حتی غیرممکن می‌سازند. این در حالی است که علاوه بر این معضلات، مقید نبودن به پارک موتورسیکلت خود در پارکینگ و رها کردن آن در پیاده‌رو‌ها و حمل‌ونقل بار‌های بزرگ و غیراستاندارد عملاً تردد عابران را در خیابان‌های منتهی به بازار غیرممکن ساخته و چهره‌ای زشت از شهر به تصویر می‌کشاند.

در حال حاضر ورود به خطوط ویژه، حرکت خلاف جهت، حمل یدک توسط موتورسواران، حمل بار نامتعارف، حرکت بدون استفاده از کلاه ایمنی، حرکت در پیاده‌رو‌ها و حرکت به موازات سایر وسایل نقلیه از جمله تخلفاتی است که بار‌ها پلیس راهور به آنها اشاره کرده و از راکبان این وسایل خواسته تا از انجام این اقدامات که در بیشتر موارد علاوه بر خسارت‌بار بودن جانی و مالی برای راننده متخلف، حتی برای طرف مقابل که در بیشتر موارد هیچ تقصیری ندارد نیز مشکل‌ساز می‌شود، بپرهیزند؛ لذا با توجه به همه سختی‌ها و مشکلات، پلیس راهور می‌تواند با کمک شهرداری و سایر عوامل مورد نیاز و با در نظر گرفتن تمامی جوانب، طرح‌های ویژه‌ای را در این مناطق اجرا کرده و در ابتدا با ارشاد و راهنمایی و در ادامه با استفاده از سیستم‌های نوین، اقدام به جریمه متخلفان و ایجاد محدودیت برای کسانی که بر اجرا نکردن قوانین پافشاری دارند، همت گمارد. همچنین در کنار این اقدام، اجرای طرح هوشمندسازی گیت ورودی محدوده داخلی بازار و کنترل هوشمندانه موتورسیکلت‌هایی که اقدام به جابه‌جایی بار یا مسافر در محدوده و خیابان‌های منتهی به بازار می‌کنند، می‌تواند نقش مهمی در کاهش تخلفات و تردد غیرمجاز در این محدوده ایفا کند