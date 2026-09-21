جوان آنلاین: استیفان دوجاریک سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد ضمن ابراز نگرانی شدید درباره احتمال تشدید درگیریها در یمن اعلام کرد که از اول اوت تاکنون بیش از ۲۱ هزار خانواده در این کشور آواره شدهاند که بیشتر آنها از استانهای تعز و لحج هستند.
به گزارش ایسنا، وی همچنین درباره خطر وقوع درگیریهای بیشتر و وارد شدن خسارتهای فزاینده به یمن و مردم این کشور ابراز نگرانی کرد.
دوجاریک هشدار داد هرگونه تشدید بیشتر درگیریها در یمن پیامدهای فزایندهای در سطح منطقهای و جهانی خواهد داشت.
وی همچنین بر اهمیت ازسرگیری تعامل میان طرفهای درگیر تأکید کرد و گفت هرگونه تعامل مجدد، بهویژه میان واشنگتن و تهران، میتواند به پایان دادن به مناقشهای کمک کند.
سخنگوی سازمان ملل همچنین اعلام کرد که بخش عمده آوارگیهای ثبتشده از ابتدای اوت مربوط به ساکنان استانهای تعز و لحج بوده است.