سخنگوی سازمان غذا و دارو، وعده داد ظرف روز‌های آینده واکسن آنفلوانزا در سطح داروخانه‌ها عرضه شود.

جوان آنلاین: محمد هاشمی، با حضور در استودیو شبکه خبر سیما، گفت: پیش بینی ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار دوز واکسن آنفلوانزا انجام شده است که به نظر می‌رسد پاسخگوی نیاز کشور باشد.

به گزارش مهر، وی با اشاره به تأخیر دو ماهه در سفارش واکسن آنفلوانزا، افزود: متاسفانه برخی کشور‌های اروپایی در تأمین واکسن، بدعهدی کردند.

هاشمی با توصیه به هموطنان برای صبوری تا زمان عرضه واکسن آنفلوانزا در داروخانه‌ها، گفت: به رغم مشکلاتی که داشتیم، اما توانسته‌ایم بسته خوبی از واکسن‌های آنفلوانزا را تهیه کنیم که در روز‌های آینده در سطح داروخانه‌ها توزیع خواهد شد.