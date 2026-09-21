جوان آنلاین: دونالد ترامپ در حالی که به‌دنبال درخواست محمد بن‌سلمان، ولیعهد عربستان، دستور آماده‌سازی حمله هوایی به مواضع انصارالله را داده بود، در آخرین لحظه از اجرای عملیات منصرف شد؛ تصمیمی که دیروز خبر آن فاش شد و نشانه‌ای جدی از تغییر معادلات در جنگ یمن است. انصارالله بعد از چند روز قدرت‌نمایی مقابل عربستان، حالا از یک معادله جدید رونمایی کرده: «ریاض مقابل صنعا»، یعنی هر حمله به پایتخت یمن را با موشک‌باران پایتخت عربستان پاسخ خواهد داد. همزمان، رزمندگان یمنی در آستانه تثبیت پیشروی خود در محور‌های تعز و لحج هستند؛ تحولی که در صورت تکمیل، می‌تواند دسترسی نیرو‌های صنعا به ساحل دریای سرخ و باب‌المندب را مستحکم‌تر و موقعیت نیرو‌های مورد حمایت ریاض را دشوارتر کند.

عبدالملک بدرالدین الحوثی، رهبر انصارالله روز دو‌شنبه عربستان سعودی را مسئول دور جدید حملات به یمن خواند و تأکید کرد که ریاض با حمایت امریکا و متحدانش در حال تشدید رویارویی است. مهدی المشاط، رئیس شورای عالی سیاسی یمن، با لحنی صریح‌تر، از یک «معادله جدید» صحبت کرده است: «محاصره در برابر محاصره و تشدید تنش در برابر تشدید تنش.» او گفته صنعا در صلح را نبسته، اما ادامه حملات و محاصره را بدون پاسخ نخواهد گذاشت و گزینه‌های یمن در صورت تداوم تنش، شکل‌های «دردناک‌تری» پیدا خواهد کرد. این موضع‌گیری‌ها، حالا معنای عملی‌تری پیدا کرده‌اند. چند روز است، انصارالله نه‌فقط مواضع نظامی در جنوب عربستان، بلکه ریاض را هم به فهرست اهداف خود اضافه کرده است. عربستان روز شنبه تأیید کرد که یک موشک بالستیک شلیک‌شده از یمن به سمت ریاض رهگیری شده است؛ حمله‌ای که نخستین تلاش برای هدف قرار دادن پایتخت عربستان در دور جدید درگیری‌ها بود. انصارالله همچنین از حمله به اهداف حساس در ریاض و تأسیسات نفتی ینبع خبر داده، هرچند بخشی از این ادعا‌ها به‌طور مستقل تأیید نشده است. زید الغرسی، رئیس اداره اطلاع‌رسانی دفتر ریاست جمهوری وابسته به دولت صنعا دیروز به المیادین گفت که «ریاض مقابل صنعا»، معادله‌ای است که نیرو‌های مسلح یمن تلاش دارند آن را تثبیت کنند. «ریاض مقابل صنعا» را می‌توان صورت نظامی همان سیاست «تشدید مقابل تشدید» دانست: صنعا می‌گوید اگر حملات سعودی به عمق مناطق تحت کنترل انصارالله ادامه پیدا کند، پاسخ دیگر صرفاً در جبهه‌های داخلی یمن داده نخواهد شد و زیرساخت‌ها و مراکز حیاتی عربستان نیز در معرض حمله قرار می‌گیرند. تصاویر ماهواره‌ای جدید نشان می‌دهند که مخازن سوخت در فرودگاه ریاض در اثر حملات یمن تخریب شده‌اند. مقام‌های یمنی حتی از امکان گسترش این پاسخ به تأسیسات نفتی و مسیر‌های هوایی عربستان سخن گفته‌اند و همزمان، انصارالله به واشینگتن پیام داده تا زمانی که امریکا مستقیماً وارد جنگ نشود، کشتی‌های امریکایی را در دریای سرخ هدف نخواهد گرفت.



عقب‌نشینی ترامپ از تصمیم گرفته‌شده!

احتمالاً همین‌جا است که تصمیم جدیداً فاش‌شده دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور امریکا معنا پیدا می‌کند. نیویورک‌تایمز دیروز فاش کرد که ترامپ پس از درخواست محمد بن‌سلمان، ابتدا دستور آماده‌سازی حمله هوایی به مواضع انصارالله را صادر کرد؛ فهرست اهداف آماده شد و نیرو‌های امریکایی به مراحل نهایی عملیات نزدیک شدند، اما او، در نهایت دستور حمله را پس گرفت. گزارش‌ها می‌گویند نگرانی از باز شدن جبهه‌ای تازه برای امریکا و احتمال واکنش انصارالله در مسیر‌های کشتیرانی از عوامل مؤثر در این تصمیم بوده است.

همزمان، وضعیت میدانی در یمن نیز به شکلی قابل‌توجه در حال تغییر است. تمرکز اصلی نبرد به غرب و جنوب‌غرب، به‌ویژه استان‌های تعز و لحج، منتقل شده است. دیروز نیرو‌های انصارالله تلاش برای تصرف ارتفاعات راهبردی در این منطقه را تشدید کردند؛ ارتفاعاتی که می‌توانند ارتباط ساحل دریای سرخ با مناطقی را که هنوز در اختیار نیرو‌های مورد حمایت عربستان است، قطع کنند. رویترز از تلاش انصارالله برای تثبیت موقعیت خود در ارتفاعات جنوب یمن خبر داده و این عملیات را بخشی از تلاش گسترده‌تر برای تحکیم کنترل بر مسیر‌های منتهی به باب‌المندب دانسته است. در اینجا، تعز نقطه‌ای کلیدی است. پیشروی انصارالله در غرب و جنوب این استان، پس از آن شدت گرفت که در هفته‌های اخیر بخش‌هایی از ساحل غربی، از جمله المخا و مناطق نزدیک باب‌المندب نیز تحت کنترل انصارالله قرار گرفته است. مرکز مطالعات صنعا گزارش داده که سقوط خطوط دفاعی نیرو‌های موسوم به ائتلاف دولتی در غرب تعز و جنوب الحدیده به پیشروی سریع انصارالله در امتداد ساحل انجامیده و این گروه اکنون به بخش عمده‌ای از ساحل دریای سرخ دسترسی دارد.

عربستان برای متوقف کردن این روند به حملات هوایی ادامه داده است. منابع یمنی از حملات گسترده جنگنده‌های سعودی به تعز، الجوف و مأرب و همچنین حملات موشکی و توپخانه‌ای به مناطق شمالی یمن خبر داده‌اند. انصارالله نیز حملات موشکی و پهپادی خود به عمق عربستان را افزایش داده است. ظاهراً صنعا تلاش دارد هزینه هرگونه حمله سعودی را از جبهه‌های یمن به عمق خاک عربستان منتقل کند.